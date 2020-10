L'oroscopo di lunedì 26 ottobre annuncia l'entrata della Luna nel segno zodiacale dei Pesci, che si porrà come obiettivo quello di cercare di ripristinare il proprio rapporto con il partner, mentre il Sole in congiunzione per il segno dello Scorpione, permetterà di cogliere la passione e godere di una buona relazione sentimentale. Sagittario sarà proiettato verso il futuro, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Gemelli rimarrà molto soddisfatto dai sui lavori. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per la giornata di lunedì 26 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 26 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: con il Sole non più in opposizione, la vostra vita sentimentale sta migliorando, e durante la giornata di lunedì la vostra relazione di coppia andrà molto bene. Voi single sarete in piena stagione degli amori, se state già frequentando qualcuno, potrebbe essere il momento di farsi avanti. Se invece avete una relazione stabile, godetevi il periodo, ma fate molta attenzione poiché Venere presto sarà in opposizione. In ambito lavorativo Marte vi tiene molto attivi, e anche se la creatività non sarà il vostro forte, darete anche voi un valido contributo ad alcuni progetti collettivi. Voto - 7,5

Toro: Luna che passa in sestile dal segno dei Pesci secondo l'oroscopo di lunedì 26 ottobre.

Con l'aiuto di Venere favorevole, la vostra relazione di coppia sarà pervasa da sentimenti positivi. Scenderete a compromessi quando lo ritenete opportuno, trovando sempre il modo per rimanere soddisfatti sia voi che il partner. Se siete single potreste aver voglia di fare esperienze un po’ più movimentate.

Nel lavoro con Giove dalla vostra parte avrete uno spiccato senso per gli affari e le giuste intuizioni per investire sui giusti progetti. Voto - 8+

Gemelli: discreto inizio di settimana per voi nativi del segno. Secondo le previsioni astrali, la Luna si troverà in quadratura, per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà meglio non forzare le cose e lasciarle andare per come devono, che siate single oppure felicemente impegnati.

Aspettate il momento più opportuno per discutere di certi argomenti. Nel lavoro con Marte favorevole potete dare libero sfogo alle vostre ambizioni e potete mirare molto in alto. La salute sarà più che soddisfacente in questa giornata. Voto - 7-

Cancro: Marte continua a prosciugare tutte le vostre energie, e arrivare a fine giornata potrebbe essere molto faticoso. In ambito lavorativo Mercurio sostiene le vostre imprese, ma faticherete per portarle a termine. In amore la giornata sarà molto interessante grazie alla Luna favorevole, instaurando dialoghi profondi con il partner. Ricordatevi però che non potete avere sempre l'ultima parola su tutto. Se siete single la voglia di divertimento si farà sentire.

Voto - 8-

Leone: soprattutto voi single attenzione a quelle potenziali relazioni che potrebbero non funzionare al meglio. Analizzate bene la situazione, perché a volte il cuore potrebbe ingannarvi. Se avete una relazione stabile parlare con chiarezza sarà un metodo per dimostrare sincerità, lealtà e interesse nei confronti del partner, soprattutto per coloro nati alla fine del segno. Sul posto di lavoro tenete sotto controllo le finanze perché presto potreste dover affrontare delle spese. Voto - 7+

Vergine: previsioni astrali del 26 ottobre che vedranno la Luna in opposizione per voi nativi del segno. L'astro argenteo potrebbe andare ad infastidire un po’ il rapporto tra voi e il partner, e la cosa migliore da fare sarebbe essere prudenti ed espliciti nei confronti del partner.

Fortunatamente sarà solo una situazione passeggera e Venere in congiunzione vi darà una mano. Se siete single amerete stuzzicare la persona che vi piace, ma senza esagerare. Per quanto riguarda il lavoro avrete molte idee per la mente, dunque prendetevi un momento per riflettere e capire quali siano i progetti più validi. Voto - 7,5

Bilancia: quel continuo senso di affaticamento e di malinconia provocati da Marte e da Giove in posizione sfavorevole presto se ne andranno, dunque per quanto riguarda il lavoro continuate a dare del vostro meglio, anche se i risultati ottenuti non saranno tra i migliori in assoluto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sentirete di dover delle spiegazioni al partner in merito ad alcuni eventi.

I cuori solitari apprezzeranno molto la compagnia dei loro amici in questa giornata. Voto - 7

Scorpione: oroscopo del 26 ottobre che vedrà alcuni astri a favore per voi nativi del segno, come la Luna e Venere. Per quanto riguarda la sfera sentimentale coglierete quest'atmosfera romantica che aleggerà nell'aria e la trasformerete insieme al partner in puro amore. Se siete single avete bisogno di prendere il controllo della vostra vita e decidere cosa sarà meglio per voi. Nel lavoro evitate i conflitti con quei colleghi che non vi stanno molto simpatici e concentratevi solamente sui vostri incarichi. Voto - 8

Sagittario: ambito lavorativo in risalto in questa giornata di lunedì, grazie soprattutto alla forza che Marte vi concede dal segno amico dell'Ariete.

Sarete proiettati verso il futuro e vi darete da fare affinché le vostre mansioni diano i suoi frutti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in quadratura vi darà un po’ di fastidio e sarebbe opportuno che bilanciate al meglio le vostre parole. Se siete single fate attenzione perché potrebbe prevalere l'impulso alla ragione. Voto - 6,5

Capricorno: ottima configurazione astrale per questa giornata di lunedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete un compagno di vita a tutti gli effetti per il partner, grazie Venere in trigono dal segno della Vergine, nonché alla Luna in posizione favorevole. Se siete single aggiustate leggermente il vostro atteggiamento e vedrete che attirerete più persone di quanto pensiate.

Nel lavoro prendere decisioni affrettate non farà per voi, perché il segreto del successo a volte è avere pazienza. Voto - 8,5

Acquario: periodo ancora leggermente in crisi, ma che non durerà ancora per molto. Venere giovedì sarà in posizione decisamente più favorevole, dunque in amore tenetevi per voi ancora per un po’ delle belle notizie da dire al partner. Se siete single vi sentirete fortunati e potreste incontrare persone nuove che nel giro di poco tempo potrebbero diventare qualcosa di più. In ambito lavorativo usate pure alcuni piccoli stratagemmi per portare a termine prima le vostre mansioni. Voto - 7-

Pesci: Venere sarà opposta ancora per un po’, ma in questa giornata e nella prossima la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo e vi darà una mano nella vostra vita quotidiana.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque è arrivato il momento di ripristinare il vostro rapporto con il partner e tornare a godere insieme di bellissimi momenti. Se siete single lasciate fare agli altri ciò che non vi aggrada. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio favorevole toglierà eventuali dubbi su un progetto che non vi sembra stia prendendo la giusta direzione. Voto - 7+