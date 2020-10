L'oroscopo di martedì 20 ottobre prevede la Luna spostarsi nel segno del Sagittario, che avrà qualche occasione in più per stupire il partner e per far salire nuovamente l'affiatamento di coppia, mentre il segno del Toro sarà alla ricerca di nuove opportunità al lavoro che aumentino i loro profitti. Previsioni astrali di martedì positive per il Leone che potrebbe ricevere buone notizie al lavoro, mentre l'Ariete si lascerà andare a fugaci storie d'amore, che se vissute bene però, potrebbero non essere così fugaci. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di martedì 20 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni del 20 ottobre segno per segno

Ariete: previsioni astrali di martedì discrete per voi nativi del segno. I rapporti con il partner tenderanno a migliorare con la Luna in Sagittario, allentando la morsa che il Sole in opposizione ha su di voi. Godetevi dunque questo inizio di settimana, grazie anche all'ottima salute che vi ritroverete. Se siete single sarà difficile distogliere lo sguardo o i vostri pensieri da una persona in particolare. Nel lavoro avete un ottimo ritmo al momento, cercate però di non esagerare per non dover andare a risparmio energetico in un secondo momento. Voto - 8

Toro: tenerezza e gentilezza dovrebbero essere le vostre carte migliori, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Adesso che la Luna non è più sfavorevole sarebbe il caso di giocarle queste carte. Prendetevi più cura del partner, e con Venere favorevole non fate mancare il romanticismo tra voi. Se siete single desiderate piacere agli altri, ma soprattutto essere delle persone importanti e utili. Per quanto riguarda il settore professionale sarete alla ricerca di nuove opportunità che possano in qualche modo migliorare i vostri profitti.

Voto - 7+

Gemelli: sul posto di lavoro, la vostra mente lavorerà a pieno regime in questa giornata di martedì. Molti di voi preferiranno fare qualche ora in più se necessario, l'importante è che il vostro capo sia soddisfatto delle vostre prestazioni. Situazione differente dal punto di vista sentimentale.

La Luna sosta in Sagittario, dunque opposta al vostro cielo, questo significa che non avrete molta voglia di coccole al momento, né voi né il partner. Forse sarebbe il caso di usare di più la parola in questo periodo. Se siete single è possibile che sarete voi ad aver bisogno di sostegno dagli altri. Voto - 6,5

Cancro: oroscopo di martedì 20 ottobre che prevede Mercurio e Venere in buona posizione per voi nativi del segno. Dal punto di vista professionale state vivendo una buona fase, che dovete sfruttare con criterio organizzativo, distribuendo il vostro tempo in modo da poter fare tutto quello che vi siete proposti. In amore se siete single il vostro umore sarà buono e saprete rapportarvi al meglio con le persone che incontrerete.

Se invece avete una relazione stabile sarete più comprensivi nei confronti del partner. Voto - 8

Leone: periodo in rialzo per voi nativi del segno nelle prossime giornate, grazie alla Luna in posizione favorevole. Voi single metterete da parte eventuali preoccupazioni d'amore e con un po’ di fortuna potreste instaurare una piacevole discussione. Se siete già impegnati sappiate che la soluzione ad alcuni problemi di coppia va cercata insieme al partner. In ambito lavorativo potreste ricevere notizie interessanti, oltretutto a volte se le cose non vanno per come volete voi, non significa che non sarete in grado di ottenere buoni risultati. Voto - 7,5

Vergine: sarete piuttosto protettivi in questa giornata di martedì secondo l'Oroscopo, soprattutto se siete già impegnati.

Per quanto riguarda i cuori solitari con un po’ di fascino e le giuste parole, sarete in grado di creare la giusta atmosfera insieme alla persona che vi piace, mettendola a suo agio e conquistando la sua attenzione. Per quanto riguarda il settore professionale non sottovalutate l'attenzione ai dettagli se volete che dalle vostre mansioni escano fuori risultati degni di nota. In quanto a salute il vostro carattere ostinato vi terrà attivi per tutto il tempo. Voto - 8,5

Bilancia: previsioni astrali di martedì in miglioramento per voi nativi del segno, considerato che la Luna sarà in aspetto positivo fino a domani. Dal punto di vista sentimentale dunque cogliete l'attimo e se avete qualcosa di importante da dire al partner non esitate.

Se siete single non fatevi cogliere impreparati in certe occasioni. Per quanto riguarda il settore professionale desiderate avere comodità e facilità dalle vostre mansioni, ma con Giove in aspetto negativo non è facile. Dovrete essere in grado di conquistarvi ciò che bramate. Voto - 7+

Scorpione: potreste riuscire a risolvere alcuni problemi per conto degli altri in questa giornata di martedì, soprattutto se siete single. Aiutare gli amici in caso di bisogno è il vostro forte, soprattutto perché ci tenete alle persone che amate. Coloro che sono già impegnati sapranno come prendersi cura del partner e della loro famiglia, soprattutto coloro nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio sistema i rapporti con i colleghi, in precedenza poco gradevoli, e vi permetterà di lavorare con maggior serenità ai vostri progetti, specialmente se di gruppo.

Voto - 8+

Sagittario: tutta la vostra sicurezza in voi stessi aumenterà nelle prossime ore. La Luna infatti entrerà nel vostro cielo e vi darà l'occasione di sorprendere positivamente il partner e dare una spinta all'intesa di coppia. Benessere emotivo e armonia dunque prevarranno nelle prossime ore, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single non sarebbe una cattiva idea scovare e dedicarsi a nuove passioni. In ambito lavorativo lavorare duramente vi aiuta sicuramente nei vostri intenti. Attenzione solamente a non creare problemi dal punto di vista salutare. Voto - 8-

Capricorno: previsioni astrali di martedì 20 ottobre positive per voi nativi del segno. Riannodate fili e trame anche in amore, riproponendo tutta la vostra abilità comunicativa e Venere in trigono dal segno della Vergine vi aiuta a solidificare il vostro legame.

Se siete single potrebbe essere il momento adatto per instaurare nuovi legami. In ambito lavorativo la consultazione con i colleghi vi permette di dare il meglio di voi nei progetti di gruppo. Per quanto riguarda la salute, sappiate che non c'è bisogno di avere fretta nelle cose. Voto - 8+

Acquario: avrete modo di dire la vostra in questa giornata per quanto riguarda il settore professionale. Avrete a che fare con mansioni in cui siete particolarmente ferrati sull'argomento e mettervi una spanna sopra gli altri sarà più semplice. In amore i rapporti con il partner migliorano grazie alla Luna in sestile dal segno del Sagittario, con il forte istinto di regalare al partner la parte migliore di voi.

Se siete single in questo periodo state pensando molto ai vostri progetti e a come fare affinché siano il più efficaci possibili. Ebbene non abbiate fretta, e con calma vedrete che troverete la soluzione. Voto - 8

Pesci: ultimamente questo periodo si sta facendo piuttosto difficile per voi nativi del segno. Tra Venere e la Luna spesso in posizione negativa non è facile andare d'accordo con le persone che amate, soprattutto con il partner. Sarebbe il caso di riordinare per bene le idee prima di aprire un dialogo. Se siete single cercate di resistere alle tentazioni. In ambito lavorativo fortunatamente Mercurio vi aiuta con le vostre mansioni, e voi cercherete di ricavare buoni risultati. Voto - 6,5