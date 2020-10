L'oroscopo di martedì 27 ottobre prevede il bisogno di una guida sul posto di lavoro per i nativi sotto il segno del Leone, nel tentativo di dare una svolta positiva ai propri risultati, mentre Scorpione nutrirà molto più entusiasmo e voglia di vivere dal punto di vista sentimentale. Per la Vergine potrebbe aumentare un po’ l'agitazione al lavoro, probabilmente per via di alcuni progetti un po’ particolari e per la Luna opposta, mentre Acquario si sentirà meno bloccato dal punto di vista emotivo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 27 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 27 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: la positività in questa giornata dovrà essere usata a vostro vantaggio, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Con Marte dalla vostra parte oltretutto, le forze non vi mancheranno, dunque giocate al meglio le vostre carte. In ambito sentimentale il vostro fascino sarà incontenibile agli occhi del partner permettendovi di avere la situazione sotto controllo e godendo di un buon affiatamento di coppia. Se siete single l'intuito a volte potrebbe portarvi nella giusta direzione, soprattutto per coloro nati nella prima decade. Voto - 8+

Toro: configurazione astrale che vede la Luna e Venere favorevoli, ma il Sole che si pone in opposizione.

In amore sarete in vena di assumervi nuove responsabilità, ma attenzione a gestirle correttamente per non causare dispiaceri nei confronti del partner. I cuori solitari si sentiranno più coinvolti nelle relazioni sociali. In ambito lavorativo Giove vi mette a vostro agio con le vostre mansioni, tuttavia fareste meglio a non accomodarvi troppo, mostrando tutte le vostre abilità.

Voto - 7+

Gemelli: previsioni astrali di martedì che vedono una brutta Luna in quadratura per voi nativi del segno. In amore infatti la mancanza di affetto potrebbe mettervi un po’ di irrequietezza nei confronti del partner. Meglio dunque prestare molta cautela quando vi approcciate al partner. Per quanto riguarda i single la giornata sarà un po’ sottotono, meglio dunque non essere troppo incisivi con amici o conoscenti.

Sul posto di lavoro infine la giornata sarà promettente grazie alla vostra intraprendenza e continua voglia di mettersi in gioco. Voto - 7-

Cancro: la Luna sarà dalla vostra parte in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale soprattutto voi single sarete fortemente attratti da qualcuno che pensare ad altro non sarà affatto facile. Coloro che sono già impegnati godranno di una notevole serenità di coppia, migliorando i rapporti con il partner e con i vostri cari. Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere all'altezza di essere un valido leader al momento. Se necessario, forse sarebbe il caso di lasciare fare a chi ne sa più di voi. Voto - 7,5

Leone: parlare di sentimenti e sensazioni con il partner sarà più semplice in queste giornate per voi nativi del segno, grazie alla posizione sempre più favorevole del pianeta Venere.

Riuscirete a fare chiarezza su alcuni aspetti della vostra vita sentimentale, esaltando i sentimenti e la passione tra voi e il partner. Se siete single potreste riuscire a raggiungere un maggiore equilibrio interiore. Nel lavoro invece la situazione non è delle migliori. Mercurio vi darà non pochi grattacapi e potreste sentire la necessità di qualcuno più esperto di voi che sia in grado di guidarvi. Voto - 7+

Vergine: oroscopo di martedì 27 ottobre che prevede Venere favorevole ancora per poco, ma una Luna in negativo aspetto. Volta celeste dunque in calo, che per quanto riguarda la sfera sentimentale non andrà ad intaccare più di tanto la vostra relazione di coppia, ma un po’ di prudenza sarà comunque consigliata.

Se siete single dovreste cercare di recuperare un rapporto con un amico. In ambito lavorativo investire il vostro denaro a volte non vorrà dire avere il conto in rosso, anzi tutto il contrario. Potreste ottenere discreti guadagni dalle vostre mansioni spendendo qualcosina in più. Qualcosa al momento vi agita, come un progetto in particolare, ma se v'impegnerete sapete che già che tutto andrà per il meglio. Voto - 7,5

Bilancia: una bella giornata per voi nativi del segno grazie ad una allegra configurazione astrale. Dal punto di vista sentimentale iniziate a sentire gli effetti positivi di Venere, che vi concede momenti di crescita e di chiarezza insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda i cuori solitari affrontate alcune questioni solamente quando vi sentirete totalmente pronti.

In ambito lavorativo alcune proposte professionali andranno valutate con estrema attenzione. Voto - 8

Scorpione: sfera sentimentale intensa, speciale per questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorridono e sarà più facile gestire la vostra relazione di coppia, portandola avanti con serenità ed entusiasmo. Single: il vostro sesto senso vi dice che una persona in particolare è quella che farà al caso vostro. Dovrete solamente cedere alla tentazione. Settore professionale discreto in questa giornata, dove con Giove favorevole farete felici i vostri colleghi grazie al vostro impegno, anche se forse un po’ di stanchezza si farà sentire. Voto - 8

Sagittario: previsioni astrali del 27 ottobre che prevedono un benefico Marte in trigono dal segno dell'Ariete.

Vi sentirete particolarmente in forma dunque, ma la Luna in quadratura potrebbe comunque procurarvi degli imprevisti. Dal punto di vista sentimentale sarà necessaria un po’ di chiarezza prima di ricominciare a vivere con leggerezza la vostra relazione di coppia. I cuori solitari potrebbero essere un po’ malinconici ma al momento è meglio non esprimere i propri sentimenti. In ambito lavorativo meglio proseguire per la vostra strada in questa giornata, tenendovi lontani da colleghi poco affidabili. Voto - 7

Capricorno: giornata promettente secondo l'oroscopo, anche se sarebbe opportuno non poggiarsi sugli allori, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Continuate dunque ad impegnarvi, e a trovare sempre nuovi metodi per reinventarvi e massimizzare i vostri guadagni.

In ambito sentimentale la Luna sarà in sinergia dal segno dei Pesci, il vostro atteggiamento determinato e un po’ puntiglioso che vi renderà molto efficienti. Se siete single certe casualità potrebbero essere sfruttate a vostro vantaggio. Voto - 8+

Acquario: soluzioni in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di martedì. Per voi single l'amore potrebbe bussare alla vostra porta e garantirvi momenti magici. Se avete una relazione stabile vi sentirete meno bloccati e più emotivi del solito nei confronti del partner. In ambito lavorativo andate sempre avanti con i vostri progetti. Le idee non mancheranno, e vi impegnerete per risultare sempre un passo avanti rispetto ai colleghi.

Salute su livelli discreti grazie a Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Voto - 7,5

Pesci: la vostra mente sarà rivolta verso voi stessi e in particolare al vostro futuro, soprattutto voi cuori solitari, in cerca di stabilità non solo dal punto di vista sentimentale, che presto riuscirete ad ottenere. Se avete una relazione fissa preoccupatevi della vostra anima gemella e concedetevi qualche sfizio in più, anche perché Venere presto smetterà di essere sfavorevole. In ambito lavorativo Mercurio sarà dalla vostra parte e le vostre mansioni procederanno per il meglio. Voto - 7+