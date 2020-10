L'oroscopo del 27 ottobre 2020 è pronto a dare un'attenta e graduale osservazione dell'andamento del secondo giorno dell'ultima settimana ottobrina. Quali novità e sorprese vi attendono nelle prossime 24 ore? In ottima evidenza, l'astrologia per questa giornata di martedì e le previsioni astrali su amore, lavoro e salute, rivolte ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo giornaliero: da Ariete a Cancro

Ariete – Non siete dell'umore adatto per parlare di tutto ciò che riguarda l’amore e gli affetti. Il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato, messo da parte: cercate di affrontare questa situazione con calma.

Rassegnatevi all’idea che qualcuno possa avere opinioni diverse dalle vostre e che non approvi ogni parola che dite. Nel settore del lavoro sentite il bisogno di avere qualcuno accanto che vi aiuti. La salute potrebbe darvi qualche pensiero, ultimamente non siete stati attenti e vi siete lasciati andare.

Toro – In amore sognate la stabilità. Sicuramente anche il vostro partner sta cercando un modo per raggiungere quella stabilità che la vostra relazione ha bisogno. Per rafforzare la vita di coppia c’è bisogno di presenza, passione e progetti concreti. Nel lavoro evitate gli scontri, non vi conviene farvi dei nemici, altrimenti rischiate di vivere una vita infernale anche nell’ambiente in cui lavorate.

Non cedete all’orgoglio, che ogni tanto dice di vendicarvi. Il vostro corpo è sofferente a causa dello stress accumulato in quest’ultima settimana. Siate più pacati e risolvete i problemi da soli.

Gemelli – Con voi non ci si annoia mai e questo è un dato di fatto. Siete sempre pronti a sdrammatizzare tutto.

Ebbene, anche in questa giornata il divertimento sarà assicurato, così come per le persone che amate e che vi stano attorno. La vostra testa è un frullatore di idee valide e vincenti: metteteli in pratica. Se lo desiderate tanto, potete coinvolgere una persona importante, magari sarà felice di darvi una mano.

Cercate di essere meno pigri, se volete essere al top in salute. Datevi il buon esempio da soli.

Cancro – In questa giornata di martedì potrebbero esserci delle discussioni in amore, forse vi sentite poco amati oppure non riuscite ad amare pienamente. In quest’ultimo caso, è un problema che dovete risolvere con voi stessi e capire che cosa vi aspettate dall’amore. L'oroscopo consiglia di puntare tutto sul dialogo, e se va male dovete insistere e riprovarci più volte. Sul lavoro dovete essere prudenti e sicuri. Siate prudenti nei confronti di persone che non conoscete. La salute vi assiste anche nei momenti più intensi.

Previsioni astrologiche per martedì 27 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Il vostro entusiasmo potrebbe raggiungere livelli alti solo se riuscite a dimostrare ciò che provate alla persona interessata.

Le persone, di tanto in tanto, amano sentirsi adulate, amate e coccolate. Questa è una giornata romantica da vivere in pieno. La stanchezza lavorativa potrebbe bussare alla vostra porta, attenzione. Ridimensionate i vostri progetti e cercate qualcosa di più semplice. Non lasciatevi sopraffare dal lavoro. La salute è nelle vostre mani, spetta a voi proteggere e curare il vostro corpo dai malanni stagionali.

Vergine – Se c’è qualcosa da chiarire con una persona importante, lo dovete fare subito. Non aspettate che sia sempre l’altra persona ad accorgervi che in voi c’è qualcosa che non va. Certi rapporti non possono essere a senso unico e voi dovete tenerlo sempre in mente. In campo lavorativo dovete fare molta attenzione alle scadenze, qualcuna potrebbe cogliervi alla sprovvista.

Con gli affari andateci cauti, questo è un periodo incerto. Curate di più il vostro aspetto esteriore e fate più attività fisica.

Bilancia – Non avete motivo di essere insoddisfatti della vostra relazione d’amore. Se ci sono problemi o incomprensioni, dovete cercare di dialogare di più e avere più fiducia nel partner. Cercate di essere più sereni e tranquilli e lasciate che sia il tempo a calmare le acque. Il vostro lavoro rappresenta un punto fermo, per questo motivo non potete permettere a nessuno di intralciare i vostri piani. Anche se questo è un periodo critico per la scuola, gli studenti devono continuare ad applicarsi anche a casa. Cercate di riguardarvi il più possibile, poiché non siete immuni da nessuna malattia.

Almeno non ancora.

Scorpione – Questo non è un buon periodo, soprattutto per le relazioni d’amore e i rapporti sociali. Purtroppo, a volte bisogna fare delle scelte di cui potreste rimpiangere in futuro, quindi niente scintille in amore. Qualche novità nel lavoro potrebbe farvi perdere la testa ed è possibile che sbottiate con le persone che stanno attorno a voi. Attenzione alle sfuriate, potrebbero costarvi caro in senso di fiducia. Siete stanchi e spossati, non avete voglia di fare nulla e questo porta qualche fastidio fisico. Tutto passerà e riprenderete da dove avete lasciato.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non fatevi troppe domande, come fate di solito ma cercate di prendere il meglio da ogni tipo di situazione.

Vivere la quotidianità con la persona amata è già qualcosa di meraviglioso, quindi vi basta poco per essere appagati e sereni. Sul versante lavorativo dovete ragionare con la vostra testa, dovete farlo per i vostri interessi. Le stelle vi regalano un carico di energia e di forza, utile per superare qualsiasi ostacolo. Se dovesse capitarvi qualche piccolo malanno, affrontatelo senza paura.

Capricorno – Reagite spesso in modo brusco in questo periodo, sia nei confronti delle persone che amate e sia nei confronti delle persone che frequentate. Questa intolleranza è inconcepibile, tuttavia, aspettate momenti migliori per dare forma ai progetti che frullano nella vostra mente. Inutile fuggire di fronte alle avversità lavorative, non permettete a nessuno di piegarvi, arriveranno tempi migliori ma al momento dovete fare qualche sacrificio.

Anche se i vostri cibi preferiti vi danno allegria, fate attenzione.

Acquario – Se siete single per vostra scelta, sicuramente non vi mancherà il divertimento e gli sfizi. Alla fine, però, è molto probabile che inizierete a cercare l’anima gemella. Fareste bene a pensare sul serio a una persona che vi dia forti sensazioni e che infonde fiducia. Allargate la vostra rete dei contatti anche nel vostro ambiente professionale, questo vi aiuterà a fare dei passi avanti e anche a farvi un nome. La vostra salute è abbastanza buona, alcuni nativi dell’Acquario potrebbero essere stanchi e demotivati. In questo caso, l’Oroscopo consiglia di dedicare più tempo a voi stessi e di fare esercizi di meditazione.

Pesci – Se iniziate la giornata chiedendo scusa alle persone che avete fatto soffrire in passato, allora tutte le cose storte si raddrizzano. La dolcezza e la comprensione sono due doti che aiutano a rafforzare ogni tipo di rapporto. Sul lavoro avete molta fantasia, ma spesso nascondete i vostri veri progetti per farli realizzare da altre persone a voi care. Questo vi fa onore, ma dovete pensare un po' di più a voi stessi e ai vostri sogni nel cassetto. Assumete un po' di vitamine, è il vostro corpo che lo chiede.