L'oroscopo di mercoledì 14 ottobre prevede una Vergine incontenibile dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere e alla Luna in ottimo aspetto, mentre Ariete affronterà questa giornata con forza e determinazione con Marte al suo fianco. Cancro sarà un po’ pensieroso in questa giornata, forse per via di alcune mansioni da svolgere in poco tempo, mentre Bilancia con diplomazia e polso fermo potrebbe realizzare un piccolo desiderio al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 14 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: innovativo e inarrestabile secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Non sfuggirà nulla al vostro occhio vigile e attento per quanto riguarda il lavoro, curando al meglio anche i più piccoli dettagli, grazie alla vostra determinazione fornita da Marte in congiunzione. In amore invece avrete un po’ di strada da fare prima di rivedere la vostra relazione di coppia in auge, anche se per ora la situazione è così tragica. Se siete single sarà facile in questa giornata far nascere nuove amicizie. In quanto a salute non avrete nulla di cui lamentarvi. Voto - 7+

Toro: giornata in cui avrete bisogno di un po’ di tenerezza secondo l'oroscopo. Se avete già una relazione stabile, con pochi problemi potreste facilmente trovare ciò che cercate, grazie anche a Venere in posizione favorevole.

Per voi single invece la situazione si complica, ma nulla vi vieta di avvicinarvi a nuove persone e fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro fidarsi del vostro istinto a volte aiuta, ciò nonostante potrebbe essere preferibile portare a termine mansioni che si stanno rivelando complesse. In quanto a salute dovreste cercare di sconfiggere questa pigrizia.

Voto - 8-

Gemelli: potreste essere un po’ più passivi in questo periodo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Quando Venere e la Luna si rivoltano contro di voi, non è facile raggiungere buoni risultati. Per quanto riguarda il settore professionale infatti, avrete delle idee interessanti in mente, ma la paura che si rivelino un fallimento si farà sentire.

L'unico modo per riuscirci davvero sarà essere più ambiziosi e determinati. In amore dovrete cercare di ascoltare di più gli altri, altrimenti non capirete mai le loro ragioni, soprattutto se si tratta del partner. Se siete single evitate scontri stressanti o situazioni che richiedono troppo da parte vostra. Voto - 6,5

Cancro: dei chiarimenti sul fronte sentimentale saranno quasi d'obbligo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Non che la vostra relazione di coppia stia andando male, semplicemente è giusto che quello che fate sia fatto alla luce del sole. Se siete single avere un interessante discussione con un vostro parente potrebbe essere costruttivo per voi. In ambito lavorativo potreste essere pensierosi per via di alcune mansioni da svolgere.

Tuttavia, meglio rimboccarsi le maniche e svolgere bene tali lavori. Per quanto riguarda la salute, sarete un po’ stanchi, ma le vostre ambizioni rimangono. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di mercoledì 14 ottobre che prevede un cielo tutto sommato discreto. Dal punto di vista sentimentale meglio modificare alcuni tratti del vostro carattere che al partner non fanno piacere, soprattutto voi nati nella terza decade. Per i single non ci saranno momenti da ricordare in questa giornata. Con la buona salute che avete, grazie a Marte favorevole, al lavoro inizierete con il giusto umore, e anche se al momento i risultati non cono un granché, cercherete di vedere le cose dal loro lato positivo. Voto - 7+

Vergine: cielo stupendo per voi nativi del segno in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere in ottimo aspetto favoriscono la sfera sentimentale, regalandovi momenti di una felicità granché quanto riguarda i cuori solitari non vi spaventa nulla al momento, con la voglia di condividere pensieri ed emozioni con chi vi fidate. Nel lavoro la fortuna girerà dalla vostra parte, permettendovi di mantenere una buona concentrazione. Presto vedrete completarsi i vostri progetti. Voto - 9+

Bilancia: voi single alla ricerca dell'anima gemella potreste essere piuttosto selettivi in questa giornata secondo l'oroscopo. State cercando veramente l'amore della vostra vita e vostri standard saranno altissimi. Se invece avete una relazione stabile sarete in grado di creare momenti molto romantici in compagnia del partner.

Per quanto riguarda il settore professionale servirà diplomazia e fermezza se volete realizzare i vostri desideri. In quanto a salute un atteggiamento positivo favorirà la vostra creatività. Voto - 7,5

Scorpione: Mercurio in congiunzione nel vostro segno zodiacale vi aiuterà a terminare mansioni che iniziavano a farsi un tantino spinose secondo l'oroscopo. Continuerete il vostro percorso a testa alta e sarete in grado di far arrivare alcuni messaggi ai vostri colleghi in maniera forte e chiara. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi lascerete andare a profondi discorsi con il partner. Ciò nonostante non fate mancare un po’ di passione, che con questa Luna favorevole potrebbe raggiungere buoni livelli.

Se siete single potreste rendervi conto di essere riusciti a creare una sintonia particolare con la persona che vi piace. Voto - 8

Sagittario: Luna sfavorevole in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo. Venere inoltre ci metterà del suo e per quanto riguarda la sfera sentimentale fareste meglio a correre ai ripari per preservare quanto di buono avete fatto. Se siete single potreste ritrovarvi a confrontarvi con qualcuno. In ambito lavorativo calma e controllo saranno richiesti in questa giornata per alcune mansioni. In quanto a salute le energie non mancheranno. Voto - 6+

Capricorno: giornata da valutare positivamente per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di mercoledì 14 ottobre.

Quando Giove e Saturno sono dalla vostra parte, non avrete nulla da temere e i vostri impegni andranno avanti una meraviglia. In ambito sentimentale ci saranno movimenti interessanti per i single, che potrebbero ritrovarsi conversazioni interessanti servite su un piatto d'argento. Se invece avete una relazione stabile un bel regalino al partner potrebbe solamente far piacere. Voto - 8+

Acquario: oroscopo di mercoledì nel complesso positivo per voi nativi del segno. Vero, avete Mercurio in quadratura al momento, ma fortunatamente ci saranno Marte e Venere a darvi manforte, andando a equilibrare al meglio la giornata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale curerete davvero la comunicazione con il partner, elemento per voi fondamentale nella vostra relazione di coppia.

Se siete single vedrete che continuando a lavorare sui vostri obiettivi, presto farete progressi non da poco. Nel lavoro non è proprio la giornata migliore dell'anno, ma i risultati saranno di tutto rispetto. Voto - 7,5

Pesci: Mercurio vi aiuterà a prendere le decisioni giuste per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo di mercoledì. Vi darete da fare in questa giornata, con risultati buoni, anche se l'umore, la salute, o i rapporti con i vostri colleghi non saranno un granché. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete bisogno di sentirvi potenti e di avere il controllo, ma in questo modo otterrete solo l'effetto contrario. Prepotenza e antipatia non vi porteranno da nessuna parte, soprattutto nei confronti dei vostri familiari.

Se siete single non aspettatevi molto in questo periodo, con la Luna e Venere storti. Voto - 6