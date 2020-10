L'oroscopo di domani, mercoledì 21 ottobre prevede qualche contrattempo sul posto di lavoro per l'Ariete, complice la Luna in quadratura, un po’ fastidiosa al momento, mentre per il Leone sarà una giornata piuttosto focosa. Bene invece i nativi Cancro che potranno contare ancora per qualche giorno su Venere in posizione favorevole, mentre per lo Scorpione sarà più facile concentrarsi sugli affari quando i risultati che arrivano sono buoni e promettenti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrali per la giornata di mercoledì 21 ottobre 2020 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: Luna in quadratura e Marte ancora in congiunzione al vostro cielo. Questo sarà il vostro assetto astrale di mercoledì. Dal punto di vista sentimentale dunque meglio evitare atteggiamenti estroversi con il partner. Cercate di essere felici insieme senza strafare. Se siete single le relazioni mordi e fuggi non faranno per voi in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro essere semplici e diretti a volte potrebbe non essere la soluzione migliore, e con la Luna in quadratura fareste meglio ad evitare. Voto - 7+

Toro: soprattutto voi single in questa giornata potreste cercare di andare più in fondo per conoscere al meglio la persona che vi piace.

Venere in trigono dal segno della Vergine vi aiuta, e la Luna vi aiuta ad affondare il colpo. Se avete una relazione stabile alcune azioni del partner in particolare potrebbero attirare e non di poco la vostra attenzione. In ambito lavorativo gli imprevisti vanno risolti in fretta e in questa giornata sarete molto bravi ad aggirare gli ostacoli.

La salute sarà spesso molto buona. Voto - 8,5

Gemelli: previsioni astrali di mercoledì 21 ottobre che vedono una brutta Venere in quadratura che vi darà un po’ fastidio e che ci metterà un po’ del suo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Non lasciatevi dunque schiacciare dalle critiche del partner per ogni cosa.

Cercate il dialogo, senza essere troppo aggressivi. Se siete single avrete voglia di leggerezza, di libertà, ma al momento non è facile. Per quanto riguarda il lavoro avete ritrovato un po’ di pace grazie a Mercurio favorevole, e adesso dovrete impegnarvi per raggiungere i risultati che vi siete imposti. Voto - 7-

Cancro: un po’ di gelosia nei confronti del partner ci può stare di tanto in tanto. L'importante è che non diventi qualcosa di invasivo. In ogni caso continuerete a sentire il partner vostro e godrete ancora di momenti romantici, grazie a Venere favorevole. Attenzione però a questa Luna opposta che potrebbe di colpo far crollare ogni vostra certezza. Se siete single l'amore al momento non è una vostra priorità.

Nel lavoro la vostra espansività potrebbe esservi molto d'aiuto e servirvi per allacciare alcuni rapporti o accordi. Voto - 7+

Leone: una bella giornata dal punto di vista sentimentale secondo l'Oroscopo. Godete di un buon assetto astrale al momento che vi permetterà di vivere una relazione d'amore estremamente focosa, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single inizia un nuovo ciclo dove l'amore potrebbe assumere un ruolo di primo ordine. Sarete in ottima forma in questa giornata, e nel lavoro con Marte favorevole, potrebbero venirvi in mente nuove idee che diano una ventata d'aria fresca al vostro modo di lavorare. Voto - 8

Vergine: ambito lavorativo da tenere d'occhio in questa giornata di mercoledì, poiché potrebbe esserci qualche imprevisto che potrebbe costringervi a rivedere alcuni calcoli fatti in precedenza.

Meglio dunque fare attenzione se volete essere davvero impeccabili. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sentite il partner un po’ meno vicino, ma non per questo la vostra relazione potrebbe sfaldarsi. Il vostro rapporto è solido al momento, e non avete nulla di cui preoccuparvi. Lasciate semplicemente scorrere questo periodo. Se siete single e il vostro cuore batte forte, trovate il momento giusto per farvi avanti e con un po’ di fortuna, potreste concludere qualcosa. Voto - 7,5

Bilancia: la Luna sfavorevole vi mette un po’ a disagio dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Dal punto di vista amoroso infatti, faticherete un po’ ad esprimere i vostri sentimenti, che siate single oppure già impegnati.

Se il partner cercherà il dialogo con voi, cercate di parlarne, senza ovviamente rischiare di essere offensivi. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio vi darà una mano per quello che può fare, ma in ogni caso non perdete la concentrazione. Voto - 7-

Scorpione: essere ironici nei confronti del partner potrebbe rivelarsi una mossa vincente dal punto di vista sentimentale. Con la vostra parlantina e Mercurio che vi mette allegria, coinvolgere il partner in piacevoli momenti sarà molto facile. Provate ad usare la stessa strategia anche se siete single e ovviamente toccando gli argomenti giusti. Nel lavoro le cose vanno per il meglio al momento. Giove vi aiuta e i vostri progetti arrivano al traguardo desiderato.

Non solo, il vostro umore sarà migliore e a quel punto sarà più facile per voi concentrarsi sulle vostre mansioni. Voto - 8,5

Sagittario: momento nel complesso migliore rispetto alle giornate precedenti grazie alla Luna favorevole ma non per questo potrete contare su un periodo stabile. Già da domani la Luna lascerà il vostro cielo, lasciando campo libero a una Venere sfavorevole. In amore dunque sfruttate la situazione finché potete, e da domani, andateci più cauti. Se siete single invece potrebbe essere una buona idea concentrarsi sui rapporti sociali. In ambito lavorativo disponete delle capacità adatte per ottenere buoni risultati, nonché di una buona salute, quindi non avete bisogno di nascondervi dai vostri colleghi.

Voto - 7

Capricorno: la Luna in congiunzione vi metterà a vostro agio, e secondo l'oroscopo di mercoledì 21 ottobre andrete ad esaltare e non di poco la vostra relazione sentimentale. Infatti quella che per voi potrebbe essere una normale giornata lavorativa, o di divertimento, potrebbe diventare qualcosa di più romantico o focoso. Se siete single è facile parlare di sentimenti e scansioni con chi vi ascolta. Nel lavoro gli incontri d'affari promettono bene. Date un'ottima impressione di voi e farete un figurone. In quanto a salute sarete in forze e un con un pizzico di allegria. Voto - 8,5

Acquario: riuscirete ad essere molto più concentrati al lavoro in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo.

La giornata potrebbe essere adatta per essere produttivi e precisi nelle vostre mansioni, arrivando a stupire i vostri colleghi. In amore sappiate che i momenti di conforto sono utili in coppia per migliorare il vostro rapporto. Se siete single un po’ di confusione ci sta quando si è innamorati, ma vedrete che facendo un po’ di ordine nella vostra mente saprete sicuramente cosa fare. Voto - 7,5

Pesci: la Luna in sestile cerca di darvi una mano dal punto di vista sentimentale. Ciò nonostante con questo cielo così cupo non è facile trovare o suscitare emozioni positive nei confronti del partner. Essere ottimisti però è già un passo avanti verso una relazione più stabile. Se siete single il vostro atteggiamento sicuro, ma gentile è ben visto ma non così efficace come sperate.

Nel lavoro invece con Mercurio favorevole sarete pieni di risorse e vi darete da fare per mettere in pratica nuove iniziative, grazie anche a Mercurio in posizione favorevole. Voto - 6,5