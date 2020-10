L'oroscopo del 28 ottobre 2020 è pronto ad accogliere una nuova giornata dal sapore autunnale a rivelare le novità del giorno. Mancano pochi giorni per salutare il mese di ottobre, siete curiosi di sapere che cosa vi aspetta in amore, lavoro e salute nelle prossime 24 ore? In primo piano, l’astrologia della giornata di mercoledì 28 ottobre e le previsioni degli astri dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo giornaliero: da Ariete a Cancro

Ariete – Anche se la vostra relazione sembra solida dovete cercare di essere più malleabili e aprirvi di più con la persona che amate. Non dovete nascondere alcune cose di voi, mostratele senza nessun timore.

Il partner, se prova davvero forti sentimenti per voi, vi ama con tutti i vostri pregi e difetti. Se avete rinunciato alla vostra carriera, credendo di aver imboccato la strada sbagliata, ecco che si apre una nuova porta che vi dà l’opportunità di rivalutare le scelte fatte in passato. Parlando di salute, siete in ottima forma e siete pronti ad affrontare qualsiasi disturbo.

Toro – Non si prospetta una giornata malvagia, anche se vi sentite un po' apatici a livello sentimentale. Dovete sforzarvi di apparire migliori di quello che siete. Siate sinceri e tutte le cose storte si raddrizzeranno. Il lavoro procede lentamente, dopo le batoste che avete ricevuto in questi ultimi giorni. Chi comanda un’azienda si sente più motivato a raggiungere nuovi successi.

Molti progetti in cantiere non fanno altro che trasformarvi in una persona competitiva. La salute è buona, qualche acciacco lo dovete ancora sopportare.

Gemelli – Se il vostro è un rapporto solido, con un po' di impegno da parte vostra riuscite a dare un tocco in più alla vostra vita di coppia. Una delle cose più importanti da fare in amore è dire o fare qualcosa di romantico.

In campo professionale la vostra ascesa è tutta da decidere, ma siete sulla buona strada per fare passi da gigante. Le vostre finanze sono un po' preoccupanti, non vi permettono di fare piccoli investimenti. Le vostre condizioni fisiche sono in lento miglioramento.

Cancro – Siete un po' sbrigativi nelle relazioni e questo non va bene, il partner vorrebbe più intensità nel rapporto.

L’Oroscopo consiglia di riprendere fiato almeno nelle questioni sentimentali e di non trattare i sentimenti come degli affari. Nonostante l’amore sia un po' incerto potreste consolarvi con i progetti di lavoro. Almeno nel settore lavorativo le cose sembrano andare abbastanza bene. Parlando di salute, dovete fare molta attenzione ai colpi d'aria.

Previsioni delle stelle per mercoledì 28 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Per molti nativi del Leone l’amore è una cosa sublime. I sentimenti veri e autentici fanno da collante nei rapporti che sono iniziati come semplici amicizie. Anche il fattore fisico contribuisce a mantenere solido il rapporto di coppia. Ciò che conta è mantenere la calma sul posto di lavoro.

Insomma, fate bene a contare fino a dieci prima di aprire bocca per rimproverare qualcuno. La salute oscilla tra alti e bassi, ma la vostra forza di volontà vi spingerà molto lontano.

Vergine – Se in amore vi scontrate spesso con il vostro partner, vuole dire che il vostro rapporto è arrivato al punto di non ritorno. I cuori solitari che sono convinti di essere sfortunati in amore devono pazientare ancora un po’: non è mai il momento di arrendersi. Certi momenti arrivano e poi passano in un colpo di frusta. Fate una pausa di riflessione. Il lavoro non vi sembra più quello di una volta. In questo periodo critico molte cose sono cambiate e voi siete stanchi di fare qualcosa che non porta ottimi frutti.

Non allentate il vostro ritmo solo per un fastidio fisico, recupererete in fretta.

Bilancia – Siete in grado di superare qualsiasi ostacolo, se avete al vostro fianco una persona che vi sostiene e crede in voi. Dovete ritenervi fortunati solo per questo. In campo lavorativo chi poteva aiutarvi l’ha già fatto, ora tocca a voi decidere quale strada intraprendere. Con alcuni colleghi c'è rispetto e stima, per questo motivo vi trovate bene in quell'ambiente lavorativo. Parlando di salute, dovete aumentare le vostre difese immunitarie e andare cauti con i dolciumi e i rustici.

Scorpione – Anche se avete differenze caratteriali, questo non vuol dire che voi e la persona che state frequentando siete incompatibili.

Solo il tempo e le esperienze potranno dire se la vostra è una relazione valida oppure no. Se nel lavoro avete la presunzione di pretendere di più di quello che avete già, aspettatevi qualche richiamo. La vostra salute non può essere messa in discussione in questo periodo critico. Se vi è possibile, restare a casa aiuta a contrastare i malanni stagionali.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa giornata di mercoledì molti nativi del Sagittario potrebbero rendersi conto di aver preso la decisione giusta in amore. Meglio non vivere più una vita fatta di rimpianti e rimorsi. Siate sereni e non lamentatevi di ciò che vi accade intorno. Migliorate l’umore di chi vi sta vicino e fatele capire che un litigio, ogni tanto, ci può stare.

Sul versante lavorativo un progetto potrebbe farvi soffrire e chiedere un bel po’ di sacrifici. Non gettate la spugna, presto raccoglierete i frutti del vostro lavoro. In salute cercate di non riversare le tensioni accumulate in questo mese nel vostro corpo, altrimenti dovete fare i conti con qualche fastidio fisico.

Capricorno – Giornata splendida dal punto di vista sentimentale. Vi attendono molte novità, dovete solo lasciare che esse accadano proprio a voi. Non abbiate paura dei vostri sentimenti, anzi lasciatevi trasportare dalle emozioni amorose. Non fermatevi davanti alle piccole difficoltà o agli ostacoli presenti nel vostro ambiente lavorativo. Cercate di ampliare il vostro modo di pensare e date il meglio di voi stessi, molti apprezzeranno il vostro talento e le vostre qualità.

La salute prosegue bene, l'unica cosa che dovete fare è mettervi in forma.

Acquario – Questo non è il periodo che vi aspettavate, purtroppo dovete rassegnarvi un po' agli eventi. Per voi non ci sono alternative, se non quella di discutere con il vostro partner. Molti di voi stanno male perché vivono un amore a distanza, anche perché siete gelosi e possessivi. Questo è un periodo di poche speranze per i cuori solitari. Sicuramente avete qualche ripercussione anche nell'ambito lavorativo, lasciate che qualcuno vi aiuti a portare avanti un progetto. Il vostro fisico risente dello stress e delle situazioni poco chiare. In un momento di confusione le forze potrebbero abbandonarvi.

Pesci – La vostra testardaggine non vi porta da nessuna parte.

Chi vi sta vicino potrebbe non ottenere da voi ciò che desidera e voi potreste avere la stessa sensazione. Invece di venirvi incontro preferite continuare a discutere, di tanto in tanto sapete essere davvero petulanti. A tal proposito, l'oroscopo consiglia di migliorare il vostro atteggiamento. Alti e bassi sul lavoro: molti di voi hanno difficoltà a sostenere il nuovo ritmo lavorativo, altri invece devono ancora digerire i cambiamenti imposti dai piani alti. Per fortuna siete delle persone che non si abbattono facilmente e che riescono sempre a trovare il modo per rialzarsi e uscire fuori sempre più forti.