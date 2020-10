L'oroscopo di mercoledì 7 ottobre prevede una certa ambizione al lavoro per i nativi Toro, che prenderanno decisioni abbastanza realistiche e soprattutto fattibili, mentre Sagittario potrebbe essere un tantino sensibile sul fronte sentimentale. Sprazzi di energia forniti da Marte terranno i nativi Ariete non solo in salute, ma anche attivi in amore e al lavoro, grazie alla Luna in buon aspetto, infine Pesci riuscirà a trovare la giusta concentrazione in ambito professionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 7 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 7 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: sprazzi di energia e tanta vitalità segneranno la vostra giornata secondo l'oroscopo di mercoledì.

Marte e la Luna saranno in posizione favorevole, e già in quanto a salute vi sentirete molto attivi. In amore non mancherà il vostro entusiasmo nell'affrontare la giornata al meglio in compagnia del partner. Se siete single riprendete in mano le vostre abitudini, nessuno può dirvi nulla. Nel lavoro svegli e pimpanti come siete non mancheranno le giuste intuizioni per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8

Toro: un bel periodo per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, grazie a Venere in trigono dal segno amico della Vergine. Le amicizie e le relazioni dunque avranno una forte energia: che siate single oppure no, sarà un bel momento per stare con chi amate.

Per quanto riguarda il settore professionale forse sarete un po’ infastiditi dalla mole di lavoro da svolgere, ma alla fine vi rimboccherete le maniche e vi darete da fare. Voto - 8-

Gemelli: oroscopo di mercoledì nel complesso buono per voi nativi del segno, con la Luna in congiunzione, ma Venere in quadratura.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque amare il partner sì, ma essere troppo assillanti no, soprattutto se siete nati nella terza decade. Con la buona salute che avete, potreste farcela. Se siete single le vostre parole potrebbero essere di conforto nei confronti di un amico. Nel lavoro avete delle trattative in sospeso che andrebbero conclude presto.

Voto - 7+

Cancro: buon inizio di settimana per voi nativi del segno, con questa configurazione astrale. Venere sarà dalla vostra parte e sul fronte sentimentale vi piacerà molto essere coccolati dal partner e lasciarsi andare a dolci effusioni che possano ristabilire armonia e affiatamento tra di voi. Attenzione alla salute in quanto sarete tranquilli, ma leggermente spossati. Se siete single le tentazioni potrebbero essere in agguato. Nel lavoro concentrarsi sugli affari è possibile quando avete Mercurio favorevole, dunque non perdete la speranza. Voto - 7,5

Leone: difficile tenere la concentrazione sul posto di lavoro quando le cose non vanno per il verso giusto secondo l'oroscopo. Il vostro entusiasmo dunque non sarà dei migliori, ma se volete vedere davvero guadagni buoni, dovrete darvi da fare.

Bene invece la sfera sentimentale. Nonostante un po’ di stanchezza, non vi farete problemi ad assecondare le richieste della vostra anima gemella. Se siete single sentirete l'esigenza di parlare con un vostro amico di un problema che vi assilla. Voto - 7-

Vergine: qualunque cosa vogliate fare in questa giornata, secondo l'oroscopo di mercoledì 6 ottobre riuscirete nel vostro intento, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale, grazie ad un’ottima salute, tanta voglia di fare, e Giove in buon aspetto dal segno del Capricorno. Sul fronte sentimentale se siete single l'ambizione potrebbe spingervi a trovare qualcuno da amare. Se avete una relazione fissa gli imprevisti non vi spaventano e li affronterete insieme al partner.

Voto - 8,5

Bilancia: oroscopo di mercoledì niente male per voi nativi del segno, grazie soprattutto alla Luna in buon aspetto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non vi farete problemi a parlare di tutto con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari potrebbero decidere di farsi coraggio e affrontare quest'amore apparentemente impossibile. Nel lavoro potrebbe esserci qualche opportunità in arrivo, dunque occhi aperti. Voto - 7,5

Scorpione: situazione lavorativa fuori controllo in questo periodo secondo l'oroscopo. Intendiamoci, non che non sarete in grado di svolgere le vostre mansioni, o che ci sarà qualche disputa con i colleghi, semplicemente la mole di mansioni da svolgere è enorme al momento e non è facile tenere il passo, con qualche piccolo problema di salute.

Fortuna che avete Mercurio in congiunzione! Per quanto riguarda la sfera sentimentale nulla di eclatante al momento, ma almeno non ci saranno discussioni qua e là. Se siete single partecipate più attivamente alla vostra vita sociale. Voto - 7+

Sagittario: fatica a decollare la vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo di mercoledì, complice il pianeta Venere sfavorevole. Essere troppo sensibili non sarà la strategia più adatta per convincere il partner, meglio inventarsi qualcos'altro. Se siete single potreste essere un po’ indecisi su quale atteggiamento adottare. Salute molto buona grazie a Marte in trigono dal segno dell'Ariete, e per quanto riguarda il lavoro non tarderanno ad arrivare i risultati sperati.

Voto - 6,5

Capricorno: giornata tutta da vivere per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo, con Venere in buon aspetto. Attenzione però al Sole e a Marte in quadratura che potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto in quanto a salute. Per quanto riguarda la sfera sentimentale i rapporti con il partner procedono bene, e vi sentirete bene in sua compagnia. Per voi single la giornata potrebbe essere davvero interessante se vi approccerete correttamente con la persona che vi piace. Il lavoro procede bene, salvo imprevisti, che potrebbero non essere semplici da gestire. Voto - 8-

Acquario: in amore sentirete che è arrivato il momento di portare qualche cambiamento nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo, e con Venere non più sfavorevole, potrete giocare meglio le vostre carte.

I cuori solitari prima di trovare l'amore tenderanno a portare avanti i loro progetti. In ambito lavorativo sapete cosa vuol dire lavorare duro, dunque non avrete paura dei tanti incarichi da svolgere. Vi sentirete molto bene in questa giornata, quindi nulla può fermarvi. Voto - 7+

Pesci: Venere opposta non vi rende affatto sereni secondo l'oroscopo, e per quanto riguarda la sfera sentimentale non vi sentirete sempre a vostro agio nei confronti del partner. Purtroppo bisogna avere un po’ di pazienza. Se siete single le amicizie procedono bene, e non sentirete la necessità di trovare l'amore. In ambito lavorativo con Mercurio in posizione favorevole trovare la concentrazione e svolgere in maniera precisa e accurata le vostre mansioni sarà facile.

Voto - 7-