L'oroscopo del mese di novembre prevede un periodo intenso sul posto di lavoro per i nativi Leone, che potranno contare su Venere e su Mercurio in sestile dal segno della Bilancia. Arriveranno dunque risultati più interessanti rispetto a prima, utili per tornare a pianificare, anche se Mercurio sarà favorevole solo per pochi giorni. Il Cancro dovrà fare i conti con un asseto astrale un po’ a sfavore considerata la posizione negativa di Venere, mentre per i nativi Gemelli sarà un mese intenso per quanto riguarda la sfera amorosa, senza trascurare l'ambito professionale, anch'esso molto buono.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrali dell'Oroscopo per il mese di novembre 2020 per quanto riguarda la prima sestina dello zodiaco.

Oroscopo novembre 2020, prima sestina

Ariete: un mese di novembre che purtroppo vedrà i pianeti Venere in opposizione dal segno della Bilancia secondo l'oroscopo. L'opposizione del pianeta dei sentimenti al vostro Sole natale crea momenti di tensione con il partner, di conseguenza sarebbe opportuno non essere aggressivi, rispettare le necessità del partner, e non dare troppo peso a incomprensioni di poco conto. Per quanto riguarda i cuori solitari fortunatamente non sentirete il bisogno di avere qualcuno al vostro fianco in questo periodo, e forse è meglio così.

Dedicate dunque più tempo agli amici o agli hobby in quelle giornate dove la noia potrebbe prendere il sopravvento. La parte finale del mese si rivelerà discreta. Per quanto riguarda il lavoro idee e intuizioni potrebbero venire meno, e con Mercurio in opposizione rimanere soddisfatti dei risultati non sarà semplice.

L'oroscopo vi consiglia di seguire spesso i consigli dei colleghi e prendere iniziativa solo quando siete sicuri di voi. Fortuna che questa opposizione durerà solo per pochi giorni. In quanto a salute starete molto bene per tutto l'arco del mese grazie a Marte nel vostro cielo. Voto - 6,5

Toro: oroscopo di novembre senza infamia e senza lode per voi nativi del segno.

Finisce l'opposizione del pianeta Mercurio, seppur per poco tempo, e perdete il trigono con il pianeta Venere. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale i rapporti non saranno tra i più romantici in assoluto, ma godrete comunque di un bel periodo. Certo, magari qualche incomprensione ci sarà ma non sarà particolarmente grave. Attenzione però verso la fine del mese in quanto Venere sarà opposta e dunque fareste meglio a tenervi stretto il buon rapporto costruito finora. Se siete single la voglia di innamorarsi ci sarà ancora, ma lascerete che sia il tempo a decidere quando sarà il momento più adatto. Per quanto riguarda il lavoro sognare vi permetterà di dare vita a nuove iniziative da portare avanti con perseveranza e convinzione.

Giove sempre in posizione favorevole vi accompagnerà nelle vostre imprese. Dal punto di vista salutare va tutto bene, attenzione solamente a quelle giornate dove vi sentirete un po’ più stanchi del solito. Voto - 8-

Gemelli: avrete modo di fare la vostra fortuna in questo mese di novembre secondo l'oroscopo, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche sentimentale. Venere e Mercurio infatti tornano a sorridervi e la vostra relazione di coppia torna a splendere. Certo, se avete avuto delle incomprensioni in passato sarà doveroso sistemare tutto, ma una volta fatto ciò, sarà veramente un piacere godere della relazione col partner. Se siete single il desiderio di farsi corteggiare sarà molto forte.

Se siete già alle prese con una frequentazione, allora è il momento di capire se approfondirla oppure lasciare scorrere, trovando qualcuno di più adatto, ma se siete a buon punto è molto probabile che state per dare inizio ad una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro sarà un mese intenso, ma le entrate saranno molto soddisfacenti, e i risultati ottenuti dalle vostre mansioni gratificanti. Buone opportunità inoltre se siete alla ricerca di un nuovo impiego oppure se volete iniziare nuovi progetti piuttosto ambiziosi. Salute tra alti e bassi ma la voglia di fare e di realizzare qualcosa sarà irrefrenabile. Voto - 9

Cancro: oroscopo del mese di novembre che prevede un assetto astrale non molto favorevole.

Purtroppo Venere e Mercurio saranno nel segno della Bilancia, dunque in quadratura. Di conseguenza, per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe essere difficile uscire da alcune problematiche di coppia. Cercate di non rimanere sempre delle vostre idee e convinzioni e date più ascolto alla persona amata. Fortunatamente la parte finale del mese sarà in miglioramento, con Venere sarà in trigono, portando un po’ di serenità. Se siete single l'amore non passerà da voi al momento, e dunque se proprio ci tenete ad innamorarvi e trovare l'amore, agire con molta cautela. In ambito lavorativo cercate di resistere solamente per le prime settimane del mese, perché Mercurio sarà in Bilancia solo per poco tempo.

Mettete in piedi nuovi ed ambiziosi progetti lavorativi solo nella seconda parte del mese. Voto - 6,5

Leone: inizierà bene questo mese di novembre per voi nativi del segno. Mercurio sarà favorevole per le prime giornate del mese e per quanto riguarda il lavoro ci saranno risultati più soddisfacenti, utili quantomeno per pianificare le prossime mosse. Successivamente però, tornerà ad essere in quadratura dal segno dello Scorpione e a quel punto sarà meglio evitare disattenzioni, distrazioni varie e situazioni particolarmente confuse che potrebbero creare momenti di disagio e portare spese impreviste. In amore il sostegno di Venere e di Marte vi mettono a vostro agio e vi permettono di godere ancora al meglio della vostra relazione sentimentale.

Anche qui però attenzione alla parte finale del mese in quanto Venere in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà. Per quanto riguarda i cuori solitari l'amore sarà bello da cercare ma soprattutto da trovare in questo periodo, ma senza farne una missione. Voto - 7+

Vergine: il pianeta dell'amore Venere lascerà il vostro cielo, ma non per questo la sfera sentimentale subirà ripercussioni negative. Sarà però una prima parte del mese un po’ monotona, mentre nella seconda parte, quando Venere sarà in una posizione più favorevole, fare qualcosa di nuovo insieme al partner sarà un modo per tenervi impegnati. Se siete single le occasioni di conoscere nuove persone non saranno tantissime ma non per questo non vorrà dire che non troverete la persona che fa per voi.

Nel lavoro secondo l'oroscopo saranno delle settimane piuttosto positive. Con Mercurio, Giove e Saturno dalla vostra parte, sarà divertente per voi portare a termine le varie mansioni. La salute invece continua a non essere il vostro punto debole. Marte continua ad essere opposto e potrebbero capitare delle giornate in cui non sarete al top della forma. Voto - 8,5

L'oroscopo del mese di novembre continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.