L'oroscopo del mese di novembre prevede per i nativi sotto il segno dell'Acquario un netto miglioramento del proprio stile di vita, soprattutto in ambito sentimentale. Venere infatti sarà in trigono dal segno della Bilancia, rendendo questo mese d'autunno perfetto per i sentimenti. I nativi Capricorno invece dovranno fare i conti con questa Venere dissonante, che creerà non pochi problemi in amore. Scorpione perderà gli influssi benefici di Mercurio per qualche giorno, per poi tornare nuovamente favorevole, dando una mano per quanto riguarda il lavoro, mentre Pesci sarà sempre più convinto delle proprie capacità e potenzialità sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre 2020 per quanto riguarda la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo novembre 2020, seconda sestina

Bilancia: mese di novembre in crescita per voi nativi del segno. Con l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale, sarà un periodo fantastico per esaltare al meglio i sentimenti. In amore infatti l'affetto che proverete per il partner sarà sincero, regalandovi un periodo favorevole per costruire i vostri progetti insieme, soprattutto i nati nella terza decade. Per quanto riguarda i cuori solitari gli incontri, gli inviti, le comunicazioni d'amore anche in chat saranno favorevoli, e se state già frequentando qualcuno, sarà molto più semplice parlare d'amore.

In quanto a salute Marte continua ad essere opposto. Questo significa che di tanto in tanto continuerete a sentirvi un po’ stanchi, dunque prendetevi delle pause quando ne sentite il bisogno. Nel lavoro, secondo l'oroscopo, i vantaggi arriveranno nelle prime giornate del mese, quando Mercurio sarà favorevole.

Successivamente, dovrete impegnarvi a fondo per mantenere alta la qualità che ci mettete nelle vostre mansioni. Voto - 8,5

Scorpione: oroscopo del mese di novembre positivo per voi nativi del segno. Non sarà un cielo grandioso, ma nel complesso riuscirete a ricavare sempre qualcosa di buono da quel che farete.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio se ne andrà nelle prime giornate, per poi tornare ad essere in congiunzione al vostro cielo dunque favorevole. In ogni caso, darete sempre prova delle vostre capacità, e anche i guadagni che otterrete non saranno affatto male. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra relazione di coppia procederà molto bene, magari senza quei momenti di passione sfrenata, ma nel complesso sarete felici insieme alla vostra anima gemella. Verso la fine del mese però, arriverà Venere nel vostro cielo, a intensificare il vostro rapporto. Se siete single vi renderete conto di quanto amore c'è nelle persone a cui volete bene, e con questo vostro modo di pensare, potreste riuscire ad avvicinarvi a nuove persone.

Voto - 8-

Sagittario: finalmente godrete di una relazione sentimentale più affiatata durante questo mese di novembre. Venere infatti si troverà in sestile dal segno della Bilancia, e nelle prossime giornate, con un po’ di calma e le giuste parole, riprenderete a vivere al meglio il vostro rapporto di coppia, sicuramente più forti di prima. Se siete single il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra vita potrebbe farsi sentire, come ad esempio la grande voglia di amore. Ebbene, potreste avere qualche possibilità in più. Cominciate dunque a curare il vostro corpo, ma soprattutto il vostro atteggiamento, più incline alle esigenze della persona che amate. Per quanto riguarda il settore professionale sarà un periodo sicuramente ambizioso, ma anche pieno di impegni, dunque occhi aperti e soprattutto cogliete le opportunità.

Voto - 8-

Capricorno: l'amore potrebbe non essere più una delle vostre priorità in questo mese di novembre. La causa sarà Venere in quadratura che vi metterà in difficoltà in fatto di sentimenti. Intendiamoci, non ci saranno litigi per ogni discussione, ma potrebbe venire a mancare la comunicazione tra di voi. Verso la fine del mese la situazione tenderà a migliorare. Discorso simile anche per i cuori solitari, che potrebbero far fatica a interagire con nuove conoscenze. Molto bene invece le amicizie. Per quanto riguarda il settore professionale la situazione sarà molto simile al mese precedente, fatta eccezione per le prime giornate, quando Mercurio sarà in quadratura. Successivamente Giove e Saturno favorevoli continueranno a garantirvi discreti successi dalle vostre mansioni.

Voto - 7

Acquario: un mese sicuramente migliore del precedente, molto bello da vivere grazie a Venere in trigono dal segno della Bilancia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete modo di sentire più spesso il partner al vostro fianco e godrete di momenti molto intensi e romantici. Con Marte in Ariete inoltre la salute sarà molto buona e vi darete da fare per risolvere alcuni impegni o progetti di coppia, soprattutto coloro nati nella prima decade. I cuori solitari tenderanno ad essere più aperti e socievoli in questo periodo, magari potrebbero improvvisamente conoscere persone molto valide. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio vi sarà d'aiuto nelle prime giornate del mese, magari se dovete affrontare un colloquio di lavoro oppure un progetto molto importante.

Sfruttate dunque queste prime giornate. La seconda parte del mese sarà fatta di studio e miglioramento delle vostre entrate. Voto - 8+

Pesci: oroscopo del mese di novembre più che valido per voi nativi del segno. Il clima che vivrete in famiglia sarà più godibile, considerato che Venere non sarà più in opposizione. Certo, dovrete lavorare molto affinché la situazione ritorni ad essere godibile, ma in questo mese, secondo l'oroscopo, muoverete i primi passi verso una relazione più affiatata. Se siete single finalmente avete l’occasione di esprimere le vostre emozioni liberamente e anche di uscire dagli schemi. In ambito lavorativo infine Mercurio sarà nuovamente dalla vostra parte nelle prossime settimane, dunque avviate nuove iniziative solamente allora, perché saranno tra quelle che si riveleranno più redditizie.

Salute su livelli soddisfacenti, ma attenzione comunque a quelle giornate dove non vi sentirete nel pieno delle forze. Voto - 7,5