L'oroscopo di sabato 24 ottobre prevede un ottimo umore per i nativi Acquario, che potranno contare su una splendente Luna in congiunzione, mentre Toro potrebbe dover affrontare alcuni improvvisi cambiamenti a lavoro. Il Sole, in trigono per il segno del Cancro, permetterà di esaltare la propria relazione di coppia, mentre Vergine avrà un po’ di fortuna per cercare di sfruttare al meglio le opportunità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 24 ottobre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 24 ottobre segno per segno

Ariete: troppi pensieri a volte potrebbero portare solo a dei imprevisti, per quanto riguarda il settore professionale.

Giove, inoltre, si troverà in quadratura e potrebbe mettervi sotto pressione. Bene la sfera sentimentale, la Luna in buona posizione vi mette a vostro agio insieme al partner e ci sarà una grande profondità nelle vostre conversazioni. Se siete single potreste essere dell'umore giusto per trascorrere un po’ di tempo in compagnia della persona che vi piace. In quanto a salute vi sveglierete carichi di energie. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di sabato in leggero calo per via della Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Nulla di grave per quanto riguarda la sfera sentimentale, ciò nonostante non fatevi assalire da dubbi o pensieri nei confronti del partner, che potrebbero mettervi in crisi. Per quanto riguarda i cuori solitari l'allegria sarà presente, ma non vi invoglierà a fare nuove conoscenze.

Sul fronte lavorativo la voglia di fare vi assale, tuttavia potrebbero insorgere alcuni imprevisti, che con Giove in trigono dal segno del Capricorno potrebbero essere sfruttati al meglio. Voto - 7

Gemelli: cielo di sabato discreto per voi nativi del segno, non eccezionale ma quantomeno buono. Anche con Venere in quadratura, ancora per qualche giorno, la Luna in trigono vi darà una mano e dal punto di vista sentimentale sarà un fine settimana tutto sommato godibile insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single riflettete sul vostro desiderio di sicurezza e stabilità, ma tra i vostri piani al momento non ci sarà alcuna intenzione di trovare qualcuno con cui condividere il vostro futuro. Nel lavoro avrete una prospettiva più chiara delle vostre mansioni e saprete perfettamente come agire. Voto - 8

Cancro: periodo più sereno per voi nativi del segno a partire dalla giornata di sabato.

Dal punto di vista sentimentale Sole e Vergine saranno in ottimo aspetto e avrete l'occasione di solidificare il vostro rapporto. I cuori solitari potrebbero scegliere di concedersi una giornata di relax e ricaricare le pile. Sul fronte lavorativo Marte è in quadratura e vi mette un po’ di pesantezza o stanchezza. La posizione negativa di Giove, inoltre, non aiuta e sarebbe opportuno cercare una soluzione ai vostri problemi. Voto - 7

Leone: configurazione astrale negativa in questo fine settimana secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione e Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione vi mettono in crisi, meglio dunque evitare battute che possono solo infastidire il partner. I cuori solitari dovrebbero rivedere le loro necessità.

La salute sarà su livelli ottimali, grazie a Marte in posizione favorevole. In ambito lavorativo avrete a che fare con alcune difficoltà, che a causa di Mercurio in quadratura potrebbero diventare difficili da gestire. Voto - 6

Vergine: bellissima Venere in congiunzione al vostro cielo secondo le previsioni astrali del 24 ottobre, assieme al Sole in sestile dal segno dello Scorpione. Con un cielo così splendente ci saranno miglioramenti in vista per la vostra relazione di coppia e voi stessi vi sentirete fieri di ciò che avete costruito insieme al partner. Se siete single scintille e cuoricini potrebbero anche arrivare. In ambito lavorativo Giove favorevole vi darà un po’ di fortuna per cercare di sfruttare al meglio alcune opportunità.

Voto - 9

Bilancia: ottimo cielo per voi nativi del segno. Avrete la Luna dalla vostra parte, che dal punto di vista sentimentale non solo vi permetterà di rendere felice il partner, ma anche di riflettere su alcuni aspetti della vostra vita amorosa. Se siete single sentirete più affetto e calore da parte di chi amate. In ambito lavorativo sarete nella giusta posizione per dire la vostra e dare inizio a progetti lavorativi così come li avete immaginati. In quanto a salute fate un po’ d'attenzione, considerato che Marte sarà opposto. Voto - 8-

Scorpione: previsioni astrali di sabato discrete per voi nativi del segno. Questo cielo al momento prevede una Luna sfavorevole, ma dalla vostra avrete sempre astri come il Sole e Venere.

Dal punto di vista sentimentale l'amore continuerà a essere presente nella vostra relazione di coppia, ma attenzione a come vi muovete per non creare dissapori. Se siete single, avere qualcuno che vi ascolti è utile per condividere i propri sentimenti. In ambito lavorativo ragionate di testa vostra e non fatevi convincere da proposte poco convincenti. Voto - 7,5

Sagittario: Venere contraria vi crea alcuni piccoli problemi in questa giornata. Voi single potreste avere la sensazione che qualcuno stia tramando contro di voi. Potrebbe essere vero, ciò nonostante fareste meglio ad accertarvene. Coloro che già sono legati a qualcuno dovranno evitare dissapori. In ambito lavorativo Marte vi rende molto attivi, e a parte qualche piccola sbavatura, i risultati che otterrete saranno buoni.

Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo della giornata di sabato positivo per voi nativi del segno. Venere vi sorride e, per quanto riguarda la sfera sentimentale, far felice la vostra anima gemella sarà un'impresa alla vostra portata. Se siete single forse questa potrebbe essere una giornata molto speciale, diciamo da farfalle sullo stomaco. In ambito lavorativo userete la maggior parte del vostro tempo per progettare e ideare e magari potreste concepire alcune idee piuttosto interessanti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8,5

Acquario: la Luna in congiunzione e Marte in sestile rendono questa giornata molto piacevole. In amore il vostro ottimo umore contagia anche il partner. Emozioni ed energie positive saranno ben accette in questa giornata.

Se siete single la vostra voglia di libertà potrebbe indurvi a prendere delle scelte. In ambito lavorativo, nel complesso, sarà una giornata abbastanza serena. Ciò nonostante, se qualcosa vi preoccupa parlatene pure con un collega. Voto - 7,5

Pesci: potreste essere impegnati a lavoro con alcune questioni finanziarie, in questa giornata di sabato. Tuttavia sarete in grado di gestire tutto molto bene, grazie anche a Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione. In amore arriva il Sole in posizione favorevole, che vi permette di respirare un po’. Inoltre, la morsa negativa di Venere si farà sentire sempre di meno e piano piano la situazione migliorerà. Per quanto riguarda i single, dialogare apertamente potrebbe essere costruttivo.

Voto - 7-