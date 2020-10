L'oroscopo di domani, venerdì 16 ottobre, prevede per il Sagittario un buon momento per spingere sull'acceleratore in ambito lavorativo, mentre Gemelli potrebbe sentirsi pronto per fare un po’ di chiarezza all'interno della propria relazione di coppia. Leone potrebbe affrontare delle spese impreviste in ambito lavorativo, infine i nativi Ariete potrebbero essere più indulgente, riuscendo a recuperare punti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 16 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 16 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: sarà una giornata in rialzo quella di domani secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale sarete più clementi nei confronti del partner, ma attenzione a non far pesare certe parole. Se siete single il vostro risveglio sarà molto buono, con la voglia di riuscire a concludere qualcosa di buono durante la giornata. Nel lavoro siete in una posizione avvantaggiata al momento, dunque non vi serve fare la voce grossa. In quanto a salute Marte vi sostiene e vi farà affrontare questo periodo con il sorriso sulle labbra. Voto - 7,5

Toro: se ci saranno delle nubi in amore, cercate di non prendere sottogamba la situazione, anche se non sarà così preoccupante. Dunque se ci saranno delle innocenti incomprensioni di coppia, non date loro tanto peso, anzi dimostrate di essere maturi mostrando il vostro amore per il partner.

Se siete single una nuova compagnia non vi dispiacerà affatto. In ambito lavorativo non sempre tenere la propria posizione paga. A volte schierarsi dall'altra parte potrebbe essere la cosa più giusta da fare. In quanto a salute non avrete nulla di cui lamentarvi, forse solo un po’ di stanchezza a fine giornata.

Voto - 7+

Gemelli: se avete avuto qualche piccola discussione con il partner, nella giornata di domani potreste riuscire a risolverla. Dunque tenetevi tranquilli e pesate al meglio le vostre parole. Se siete single sfruttate le vostre qualità per ottenere ciò che volete. Salute che prevede un leggero calo di forze, che dunque dovrete saper gestire nel corso della giornata.

In ambito lavorativo anche se non sempre avete la risposta a tutto, ricordatevi di non dubitare mai di voi stessi. Voto - 7+

Cancro: configurazione astrale soddisfacente secondo l'oroscopo di venerdì 16 ottobre. Mercurio sarà dalla vostra parte, proponendovi discrete novità per quanto riguarda il settore professionale. Questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo e con un po’ di fortuna raggiungere buoni risultati. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non abbiate paura di affrontare alcuni argomenti con il partner, altrimenti non potrete mai trovare raggiungere un compromesso. Se siete single vi sentirete a vostro agio a sussurrare parole dolci vicino la persona che vi piace.

Voto - 8-

Leone: giornata di venerdì poco entusiasmante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione scombina i vostri piani e nel lavoro potreste dover affrontare delle spese impreviste, costringendovi a rivalutare il vostro piano economico. Potrebbe dunque non essere il momento migliore per prendere decisioni importanti. In amore un po’ di premura nei rapporti sarà d'obbligo, dunque attenzione a come reagirete a certe discussioni. Se siete single trovate modi alternativi di chiedere di uscire. Voto - 7-

Vergine: periodo splendido per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Non solo Venere in congiunzione, ma anche Mercurio e da sabato la Luna in sestile dal segno dello Scorpione contribuiranno a rendere ottimali le prossime giornate.

In amore gli sforzi che avete fatto per tenere saldo il vostro legame con il partner saranno ripagati, dunque proponete una serata molto speciale alla persona che amate, soprattutto se avete qualcosa di importante da dire. I single potrebbero vivere grandi emozioni, anche se non è detto che si tratterà di amore. Nel lavoro una spiccata progettualità e un pizzico di fortuna vi permetteranno di dare vita a nuovi progetti da sviluppare in futuro. Voto - 9

Bilancia: ambito lavorativo particolarmente efficace in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Avrete tante idee per la testa che quasi faticherete a star loro dietro. Dunque organizzatevi, prendete un foglio di carta e buttate giù queste idee.

In amore se siete single ci sarà, ma potrebbe essere n po’ difficile da trovare. Se invece avete una relazione stabile potreste anche decidere di iniziare un nuovo percorso insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Scorpione:Configurazione astrale in miglioramento in questo inizio di weekend secondo l'oroscopo di domani, venerdì 16 ottobre. La Luna si affaccerà nel vostro cielo a partire da sabato, regalandovi piacevoli momenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale fare delle promesse al partner non vi costerà nulla, semplicemente dovrete essere in grado di mantenerle. Se siete single con quest'ottimo umore che avrete, potreste rimanere stupiti da come andrà la giornata.

Nel lavoro sarete piuttosto rigidi, evitando le chiacchiere e impegnandovi per superare i vostri colleghi, anche se potrebbe incidere negativamente sulla vostra salute, poco importa. Voto - 7,5

Sagittario: Luna in buona posizione in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il settore professionale potrebbe essere il momento adatto per spingere sull'acceleratore e proporre nuove iniziative, oppure per concludere alla grande un progetto già iniziato. Con l'ottima salute che avrete grazie a Marte in trigono non avete nulla di cui preoccuparvi. In amore un po’ di saggezza in più potrebbe aiutarvi affinché il partner sia più morbido con voi. Prendete dunque ispirazione da questa Luna in buona posizione.

Se siete single va bene corteggiare la persona che vi piace, ma senza forzare la mano. Voto - 7,5

Capricorno: oroscopo di venerdì positivo per voi nativi del segno. Giove, Saturno e Plutone saranno dalla vostra parte per quanto riguarda il settore professionale, garantendovi quella spinta necessaria per completare un incarico importante. In amore socializzare e trascorrere del tempo insieme al partner sarà un modo per sentirvi vicini nei suoi confronti. Se siete single i vostri sorrisi potrebbero attirare le giuste attenzioni. Salute solamente discreta a causa di Marte in quadratura. Voto - 8

Acquario: se voi single siete attratti da una persona in particolare, secondo l'oroscopo potreste anche tentare di avvicinarvi, ma senza correre troppo per non causare problemi.

Chi è già impegnato potrà notare dei miglioramenti all'interno della propria relazione sentimentale. Nel lavoro Mercurio non è un valido alleato al momento, dunque meglio evitare le chiacchiere e concentrarsi di più sui fatti, soprattutto voi nati nella terza decade. In quanto a salute vi sentirete piuttosto bene grazie a Marte favorevole. Voto - 7,5

Pesci: giornata in leggero miglioramento quella di domani per voi nativi del segno. In ambito sentimentale un po’ d'ispirazione e immaginazione vi permetteranno di dare vita ad una serata molto romantica con il partner, soprattutto se sarete in grado di mettere da parte eventuali conflitti avuti in precedenza. Potreste riuscire a recuperare punti in questo modo.

Non perdete l'occasione. Se siete single evitate confronti troppo arditi soprattutto con chi non vi sta molto simpatico. Nel lavoro Mercurio dalla vostra parte vi aiuterà a sentirvi soddisfatti dei risultati ottenuti dalle vostre mansioni. Voto - 7-