L'oroscopo della giornata di venerdì 23 ottobre prevede l'ingresso del Sole nello Scorpione. I nativi del segno saranno vogliosi di condividere le proprie emozioni con la persona amata. L'Ariete, invece, potrebbe affrontare una crisi sentimentale, gli influssi negativi di Venere potrebbero farsi sentire. Il Toro, nonostante l'umore non sarà dei migliori, potrebbe vivere nuove emozioni. Le prossime 24 ore si preannunciano interessanti anche per i Gemelli, che in campo professionale sarà più scattante del solito.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per la giornata del 23 ottobre.

Previsioni venerdì 23 ottobre segno per segno

Ariete: previsioni astrali di venerdì che potrebbero vedere una crisi sentimentale con il partner. Venere sta per entrare nel segno della Bilancia e potreste rendervi conto di dover cambiare approccio per continuare a godere di una relazione sana. Per quanto riguarda i single se lo ritenete opportuno, cambiate strategia per conquistare la vostra potenziale anima gemella. Nel lavoro le energie non mancano grazie a Marte. Ciò che potrebbe mancarvi è la motivazione. Voto - 6+

Toro: Luna favorevole ancora per mezza giornata secondo l'Oroscopo. Con il sostegno di Venere, sul fronte sentimentale approfittatene per stare insieme al partner ancora un po’. Se foste single vi preoccuperete maggiormente delle persone a voi care, soprattutto voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro se sentiste il bisogno di un aiuto da parte di un collega potrebbe anche essere una buona idea, soprattutto per aprire nuovi orizzonti. Voto - 8-

Gemelli: giornata in miglioramento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Questa parte finale del mese si rivelerà più promettente, e con la Luna nel segno dell'Acquario questa settimana si rivelerà discreta.

Potreste riuscire a recuperare punti per quanto riguarda la sfera sentimentale, ultimamente in secondo piano. Se foste single potreste anche essere dell'umore giusto per impegnarvi seriamente in una nuova storia d'amore. Nel lavoro sarete più scattanti del solito e con una voglia di ottenere buoni risultati.

Voto - 8-

Cancro: avrete voglia di prendervi più cura di voi stessi in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo, soprattutto voi cuori solitari, andando a migliorare l'aspetto esteriore ma anche l'atteggiamento. Se foste già impegnati la Luna sarà in posizione migliore, di conseguenza non ci sarà niente di male a sognare un po’ insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro rivedete meglio i vostri piani, giusto per limare al meglio alcuni dettagli. Voto - 8,5

Leone: ambito lavorativo in alto mare secondo l'oroscopo di venerdì 23 ottobre. Non solo Mercurio, ma anche la Luna sarà in posizione negativa, e le vostre proposte o i vostri impegni non andranno esattamente come previsto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale scegliete il giusto approccio con estrema attenzione, perché con questo cielo gli errori non saranno ammessi.

Se foste single non prendete lucciole per lanterne, soprattutto per i nati nella terza decade. Voto - 5

Vergine: con il sostegno di Venere nel vostro segno zodiacale, le previsioni astrali di venerdì saranno ottime per voi nativi del segno. Una relazione d'amore gestita in modo intenso, ragionevole, ma soprattutto con passione, porta sempre a buoni risultati e in questa giornata scoprirete come riuscirci. Per quanto riguarda i cuori solitari mantenete un atteggiamento pacato e mostratevi affettuosi. In ambito lavorativo l’auto persuasione è importante perché vi darà una grande forza capace di superare ostacoli che non vi aspettate. Voto - 9

Bilancia: previsioni astrali del 23 ottobre che vedono miglioramenti dal punto di vista sentimentale.

La Luna si affaccerà positiva nella seconda parte della giornata, trattenendosi per tutto il weekend e regalandovi momenti emozionanti insieme al partner già a partire da questa sera. Se foste single il vostro modo di corteggiare sarà eccellente in questo momento. Nel lavoro un po’ di stanchezza si farà sentire per via di Marte opposto. Meglio evitare possibili incomprensioni con i colleghi, anzi statene alla larga. Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale che vedrà il Sole entrare nel vostro cielo secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale dunque qualche miglioramento ci sarà, e avrete più voglia di condividere tutto con il partner. Meglio però essere molto attenti perché la Luna in quadratura potrebbe farvi commettere degli errori.

Vedrete poi tutti gli effetti positivi del Sole da lunedì. Se foste single la vostra sensibilità potrebbe spingervi ad aprirvi con gli altri. Nel lavoro la giornata inizierà con il piede giusto e con un po’ di fortuna potreste portare buoni risultati. Voto - 7,5

Sagittario: meglio fare il punto della situazione per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì. Al momento questo cielo non è così allettante come in passato, dunque sarebbe opportuno prendere le cose con la giusta serietà, soprattutto se si trattassero di faccende di cuore, single o impegnati che siate. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi dona forza e un po’ di sicurezza. Sentitevi liberi di osare e dare inizio a nuovi progetti lavorativi.

Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di venerdì molto buono per voi nativi del segno. Venere continua a darvi sostegno e dal punto di vista sentimentale non avrete bisogno di fare chissà cosa per rendere felice il partner. Siete già molto felici così e tutto ciò che potreste fare servirà solo ad aumentare ulteriormente l'intesa di coppia. Se foste single potreste trovare in una vecchia conoscenza qualcosa di diverso dal solito. Per quanto riguarda il settore professionale forse sarete costretti a fare la voce grossa, ma almeno vedrete che le cose andranno per il meglio. Voto - 8,5

Acquario: potrete contare sull'arrivo della Luna nel primo pomeriggio secondo l'oroscopo di venerdì. Inoltre, presto potrete contare anche su Venere favorevole e dal punto di vista sentimentale ci saranno notevoli miglioramenti.

Se siete single iniziate a vedere le cose dal lato positivo e approcciarvi a nuove persone sarà più semplice. Nel lavoro sarete molto precisi nelle vostre mansioni, attenzione però alla salute che potrebbe non essere delle migliori. Voto - 8-

Pesci: meglio mettere un punto fermo nella vostra vita secondo l'oroscopo, soprattutto se foste ancora dei cuori solitari. Questo cielo al momento non convince molto, nemmeno per coloro che hanno una relazione stabile. Dovrete cercare di essere più comprensivi soprattutto nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, con Mercurio favorevole risolvere mansioni più difficili del solito sarà una missione alla vostra portata. Voto - 6