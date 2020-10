L'oroscopo del 1° novembre è pronto ad accogliere a braccia aperte questo nuovo mese e a rivelare quali sorprese attendono i segni nelle prossime 24 ore. Se siete impazienti di sapere che tipo di giornata vi aspetta nel settore dell'amore, del lavoro e della salute, leggete le previsioni degli astri per questa giornata di domenica, rivolte ai segni dello zodiaco.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Le vostre energie si stanno esaurendo, approfittate di questa giornata per ricaricarvi e affrontare con maggiore entusiasmo gli sviluppi della vostra vita sentimentale.

Dimostrate la vostra tenacia anche davanti a nuovi problemi quotidiani. Chi lavora anche in questa giornata di domenica deve stringere i denti e tenere la guardia alta. Le vostre pretese nei confronti del vostro corpo sono dettate dalla vanità, che ha un suo perché e che non può essere ignorata.

Toro – Le relazioni nate da poco proseguono bene, con il tempo però potrebbero venire a galla le prime difficoltà e i difetti vostri e quelli del partner. Non pensate di essere migliori delle altre persone, ognuno è speciale a modo suo. Avete un carattere molto generoso ma, a volte, siete ingestibili. Avete un po' tutti i motivi per essere scortesi sul lavoro, svolgere i propri compiti con particolare attenzione mette ansia.

Attenzione agli sbalzi di umore che potrebbero allontanare chi vi sta vicino.

Gemelli – In questa giornata le persone che vi stanno attorno potrebbero scoprire finalmente i reali motivi che vi hanno reso irrequieti e poco socievoli negli ultimi mesi. Se volete conquistare il cuore della persona che vi piace, riflettete bene prima di fare il primo passo.

In campo professionale vi state lentamente riprendendo. Nella prossima settimana arriveranno delle conferme. Coloro che desiderano eliminare qualche chilo di troppo devono iniziare una dieta salutare e fare più attività fisica.

Cancro – Se il partner vi ha tenuto nascosto un segreto, non siate troppo duri con voi stessi.

Cercate di essere più comprensivi del solito, poiché è successo anche a voi e avete preteso il perdono. Nel lavoro forse avete bisogno di più energia per dare vita a un nuovo progetto. Attenzione ai colpi d’aria e non andate in giro troppo scoperti, il freddo inizia a farsi sentire.

Previsioni degli astri per domenica 1° novembre: da Leone a Scorpione

Leone – Questa giornata di domenica regala nuovi stimoli che permettono di ritrovare un po' di fiducia nei rapporti interpersonali. Ogni tanto, il cinismo vi prende e non vi permette di realizzare ciò che avete in mente per le persone che amate. In campo lavorativo spesso vi sottovalutate, la vostra creatività è al sicuro. Tuttavia siete più lenti del solito, forse bloccati da un problema che non ha nulla a che fare con il vostro lavoro.

Non sottovalutate i sintomi fisici, siate cauti e tenete la guardia alta.

Vergine – Avete ritrovato la determinazione. Se dovete dire qualcosa al vostro partner d’amore, ditelo senza peli sulla lingua. Lasciando stare e fingendo che tutto vada bene significa soccombere nel rapporto, e questo non è per niente rassicurante. Tenete moltissimo al vostro posto di lavoro, alla vostra reputazione, ma tenete soprattutto all’opinione che gli altri si sono fatti su di voi. Se vedete che c’è qualcosa che non va nel vostro fisico, chiamate il medico di fiducia, lui saprà darvi una giusta cura.

Bilancia – È il momento di mostrarvi per quello che siete davvero alla persona che vi piace tanto e che avete conosciuto da poco.

Non abbiate paura di essere snobbati. Dovete solo smorzare i toni di un discorso quando capite che non è il caso di insistere. Nel lavoro forse il vostro carattere schivo non sarà di grande aiuto, ma dopo un certo assestamento le cose miglioreranno. Anche nella salute non vi potete lamentare. Dovete stare più attenti a non fare sforzi e a non prendere freddo.

Scorpione – Potreste riconsiderare alcune scelte fatte in passato. Se avete l’occasione di rimediare ai vecchi errori, questa è la giornata giusta. Chi vive una relazione da qualche tempo potrebbe commettere un errore, ma è proprio dagli errori che si può imparare. Con i colleghi adottate una politica più morbida. Non chiedete favori sempre alle stesse persone che prima o poi si stancheranno di non vedere tornare indietro nulla.

Forse pretendete un po' troppo. Abbiate cura del vostro aspetto, ma non in modo maniacale.

L'oroscopo del giorno: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se i vostri sentimenti sono autentici, dovete cercare di essere più altruisti e comprensivi nei confronti della persona amata. Se non avete voglia di comunicare, non escludete il partner perché potrebbe non tornare più da voi. In campo lavorativo fate bene a considerare tutte le opportunità che si presentano davanti ai vostri occhi, ma non esagerate nell’essere critici. Il vostro fisico è in discreta forma, considerate di più l’aspetto interiore. Curate di più i vostri nervi.

Capricorno – Nei rapporti di coppia è meglio procedere passo dopo passo.

Troppe esternazioni potrebbero insospettire l’altra persona. Se non avete conquistato la piena fiducia, non forzate la mano perché potrebbe peggiorare la situazione. Molti di voi pensano di mettersi in proprio o di fare soldi con i propri progetti. Il presente è importante per la vostra carriera, soprattutto se avete un lavoro. Qualche piccolo stress è sempre dietro l’angolo, ma la vostra forma fisica è invidiabile.

Acquario – Alcuni di voi devono ancora riprendersi da certi cambiamenti. I single potrebbero non avere l’umore adatto per conoscere gente nuova. La vita sociale è piena di opportunità, ma ricordate di proteggervi ed evitare il contatto. Nel lavoro potreste ottenere di più con maggiore impegno.

Se al momento perdete qualche occasione, a breve ripresenterà di nuovo. Nel reparto della salute, l'oroscopo raccomanda di non abbuffarvi troppo a tavola.

Pesci – Se volete andare d’accordo con la persona amata dovete sforzarvi a essere più socievoli. Costruite qualcosa che aiuta a migliorare anche il dialogo con gli altri, non bisogna dare tutto per scontato. Chi è ancora in cerca di un lavoro, dovrebbe per prima cosa mettere i piedi fuori di casa e far vedere a tutti di che pasta è fatto. Se mandate il vostro curriculum per mail, fatelo in un orario adatto. La salute non potrà essere migliore di quella che avete in questo momento.