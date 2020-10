L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre è pronto a svelare il responso delle stelle. Ansiosi di conoscere quali saranno i giorni più fortunati, quelli da "ko" e quali i segni con i voti più alti in pagella? Bene, secondo quanto estrapolato dalle stelle del periodo, a gongolare saranno in primis i nati nel segno dei Gemelli (voto 10), sostenuti egregiamente dalla Luna presente nel segno nel periodo. A breve distanza, quindi distaccati di poco, altri due segni: Cancro (voto 9) e Leone (voto 8). Buoni i prossimi sette giorni in calendario anche per gli amici della Vergine (voto 7), che distaccano di pochissimo i nativi dell'Ariete (voto 6).

In coda alla scaletta, il Toro (voto 5), costretto a lottare contro convergenze astrologiche abbastanza negative.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come sempre, prima di partire con le previsioni zodiacali da lunedì 2 a domenica 8 novembre, diciamo qualcosa sui transiti in programma dalla Luna nei relativi segni ospitanti. Il periodo in analisi vedrà nel complesso tre tappe in programma. Il primo dei transiti in programma sarà quello relativo alla Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria già da questo lunedì 2 novembre alle ore 10:59. Il secondo dei transiti riguarderà invece un segno di Acqua: mercoledì 4 novembre alle ore 22:24 assisteremo all'entrata della Luna in Cancro. La settimana infine sarà da ritenersi chiusa, ovviamente solo dal lato transiti lunari, con l'arrivo della Luna in Leone previsto per sabato 7 novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Le predizioni astrali dell'oroscopo nel periodo evidenziato annunciano sette giornate nella media sufficienza. Comunque, non sarà una settimana da buttare, assolutamente. Le giornate migliori, quelle segnate da cinque stelline, saranno quelle di martedì 3 e domenica 8 novembre: in questo frangente saranno benvenute le cose da fare ritenute importanti, sia interessanti i sentimenti che la parte lavorativa.

A dare una mano, relativamente alla normale positività posseduta, le piacevoli giornate di lunedì, mercoledì e sabato, sottoscritte tutte da quattro stelle. In lieve rallentamento invece sarà giovedì 5 novembre, valutato in questo caso con le tre stelle del "sottotono". Per concludere, ancora peggiore si profila venerdì 6 novembre, sotto scacco da astri assai poco di parte; ergo, solo due stelline e relativo "ko".

La classifica espressa dalle stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 3 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e sabato 7;

★★★ giovedì 5 novembre;

★★ venerdì 6 novembre.

♉ Toro: voto 5. Si prevede per voi nativi una settimana molto impegnativa sul piano fisico e mentale. In evidenza momenti particolari, postumi di giorni vissuti sotto stress che non accennano a svanire (oppure lo fanno molto lentamente). Intanto, sotto tensioni attive da pianeti poco "simpatici", avrete a che fare con una partenza settimanale davvero poco agevole, specialmente riguardo le cose da portare a termine o spese in scadenza. Strano ma vero: giovedì 5 novembre sarà la vostra giornata migliore, valutata quindi con cinque stelle della buona fortuna.

A seguire, in ordine decrescente, mercoledì 4, venerdì 6 e sabato 7 novembre, tutte targate a quattro stelle. Vediamo adesso di dare una controllata ai giorni negativi: martedì e domenica saranno giornate da "sottotono", quindi considerate con tre stelle. Invece un pochino peggiore risulterà quella di lunedì 2 novembre, indicata con le due stelline dei momenti da "ko".

Il responso settimanale offerto dalle stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 5 novembre;

★★★★ mercoledì 4, venerdì 6 e sabato 7;

★★★ martedì 3 e domenica 8;

★★ lunedì 2 novembre.

♊ Gemelli: voto 10. A questo giro la valutazione migliore, quella relativa al segno 'top della settimana', sarete proprio voi nativi, considerati nel periodo al massimo della positività.

Dunque si profila davvero una settimana straordinaria, specialmente nelle giornate interessate dai vari transiti Lunari. Amore a piene mani e posizione al "top del giorno" lunedì 2 novembre, data di arrivo della Luna nel segno con ottime possibilità in campo affettivo e sentimentale in generale. Altrettanto speciali risulteranno i giorni relativi a martedì 3, mercoledì 4 e sabato 7 novembre, segnati tutti con cinque stelle della buona sorte. A seguire, gli altrettanto giorni positivi coincidenti con giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8 del mese, nel contempo evidenziati dall'Astrologia con quattro stelline. Cosa desiderare di più dalla vita?

La classifica delle stelle giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 2 novembre - Luna nel segno;

lunedì 2 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 3, mercoledì 4 e sabato 7;

★★★★ giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana presume possa arrivare uno splendido periodo per molti di voi nativi. Ottobre chiuderà in bellezza regalando un nuovo mese ancora migliore del precedente. La giornata top arriverà mercoledì 4 novembre, in questo caso portata dalla Luna in ingresso nel segno. Preparatevi a gongolare anche in quelle giornata messe in conto con cinque stelle, come del resto saranno senz'altro giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8 novembre. La buona Astrologia in questo frangente anticipa ancora discrete giornate abbastanza positive, come quelle di martedì e sabato, entrambe considerate da quattro stelle.

Leggermente sotto le attese invece, lunedì 2 novembre, purtroppo sotto l'influenza di pianeti poco performanti: valore, tre stelline.

Le stelle giorno per giorno dai migliori ai peggiori:

Top del giorno mercoledì 4 novembre - Luna nel segno;

mercoledì 4 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 5, venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ martedì 3 e sabato 7;

★★★ lunedì 2 novembre.

♌ Leone: voto 8. Inizierà probabilmente a gonfie vele la vostra bella settimana di inizio novembre. Ovviamente non mancheranno alcune giornate poco positive, saranno due e ne parleremo tra poco. Intanto iniziamo pure con le giornate positive: salta subito all'occhio la "top del giorno" preannunciata per sabato 7 novembre: in arrivo la vostra Luna nel segno. Alla giornata migliore si andranno ad accodare quelle a cinque stelle relative a lunedì 2, venerdì 6 e domenica 8 del mese, altamente positivi sia per i sentimenti che per il lavoro.

Periodo normale intanto, valutato con le solite quattro stelline, pronosticato in calendario per la giornata di giovedì. Meno fortunate saranno quelle di metà settimana: martedì 3 novembre sarà da tre stelle mentre il giorno 4 porterà l'odioso "ko" sottolineato dalle due stelline di rito.

La classifica a stelline di competenza del segno:

Top del giorno sabato 7 novembre - Luna nel segno;

sabato 7 novembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 2, venerdì 6 e domenica 8;

★★★★ giovedì 5 novembre;

★★★ martedì 3 novembre;

★★ mercoledì 4 novembre.

♍ Vergine: voto 7. Sarà una settimana buona, si o no? Questa è la domanda alla quale ci accingiamo a rispondere. Bene, iniziamo col dire che saranno in tutto con cinque giorni su sette buoni e positivi con i restanti due da tenere sotto accurato controllo.

A dare qualche intoppo infatti sarà, secondo l'oroscopo settimanale dal 2 all'8 novembre, l'ultimo giorno della settimana lavorativa e il primo giorno di weekend: ne parleremo a tempo debito, adesso concentriamoci solamente sui voti e sulle giorni migliori e peggiori. La giornata più fortunata, quindi al "top del giorno", arriverà martedì 3 novembre. A portare invece le cinque stelline della buona sorte sarà lunedì 2 insieme a mercoledì 4 novembre. Abbastanza invitanti risulteranno i giorni sottoscritti da quattro stelle relativi a giovedì e domenica. Poche chance purtroppo, come già in parte svelato, riguardo venerdì 6 novembre valutato con tre stelline; peggiore sarà purtroppo sabato 7 novembre indicato con le due stelle riservate ai frangenti da "ko".

Il resoconto condensato da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 3 novembre;

martedì 3 novembre; ★★★★★ lunedì 2 e mercoledì 4;

★★★★ giovedì 5 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 novembre;

★★ sabato 7 novembre.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.