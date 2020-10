L'Oroscopo settimanale dal 26 ottobre al 1 novembre è pronto a mettere in risalto il pensiero delle stelle e le previsioni zodiacali riguardanti l'ultima settimana del mese e il primo giorno di novembre. Come al solito andremo a mettere a confronto i segni zodiacali relativi alla prima sestina, valutandoli uno per uno attraverso voti e classifiche giornaliere: quale sarà il migliore tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? I nostri recenti studi interessanti le effemeridi del periodo senza dubbio vedono super-favoriti, tra i sei appena citati, l'Ariete (voto 10) con Toro (voto 8) e Cancro (voto 8) a seguire a ruota.

Stabile, ma immerso nella più assoluta normalità, il periodo per Vergine (voto 7), mentre un gradino sotto risultano Gemelli (voto 6) e Leone (voto 6). Bene, come sempre, prima di iniziare ad analizzare le previsioni dell'oroscopo da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre, ci preme indicare quali saranno i prossimi transiti lunari in programma.

Luna nei segni: transiti della settimana

In attesa di analizzare in profondità l'oroscopo della settimana da lunedì 26 a domenica 1 novembre, come da prassi daremo informazioni in merito ai transiti lunari in programma. Per questa settimana i cambi di settore messi in agenda dal satellite della Terra saranno in tutto due. A dare inizio al periodo sarà l'arrivo della Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo mercoledì 28 ottobre alle ore 09:44.

La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop venerdì 30 ottobre alle ore 22:19, quando formerà la bella figura astrologica della Luna in Toro e concluderà la settimana. Per dovere di cronaca, da segnalare altri due transiti astrali, in questo caso non appartenenti alla Luna. Trattasi della retrogradazione di Venere in Bilancia e l'arrivo di Mercurio in Bilancia.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Una settimana splendida, con momenti altamente fortunati coincidenti con la presenza della Luna nel comparto. A dominare sarà mercoledì 28 ottobre, portatore della positiva "top del giorno". Da sfruttare a pieno anche le ottime giornate di giovedì 29, sabato 31 e domenica 1 novembre, tutte a cinque stelle.

Previste nel periodo appena citato buone chance in amore e nelle questioni interpersonali. Non male le conseguenti giornate segnate tutte a quattro stelle: lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30 ottobre. Su con la vita, gli astri vi sorridono!

La scaletta con le stelle della settimana:

Top del giorno mercoledì 28 ottobre - Luna nel segno;

mercoledì 28 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 29, sabato 31 e domenica 1;

★★★★ lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30.

♉ Toro: voto 8. Partiamo subito con l'oroscopo, mettendo in primo piano le giornate migliori della prossima settimana di fine mese. Favolosa giornata quella di venerdì 30 ottobre, portatrice di una splendida "top del giorno" e sostenuta alla grande da una dolce Luna in Toro. Ottime anche le giornate di lunedì 26, sabato 31 e domenica 1 novembre, tutte segnate a cinque stelle.

Altrettanto buona, sotto l'influenza di astri abbastanza efficaci, risulterà la giornata a quattro stelle del 29 di ottobre. Note un po' stonate: martedì 27 e mercoledì 28, rispettivamente con tre e due stelline.

Il responso della stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 30 ottobre - Luna nel segno;

venerdì 30 ottobre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 26, sabato 31 e domenica 1 novembre;

★★★★ giovedì 29 ottobre;

★★★ martedì 27 ottobre;

★★ mercoledì 28 ottobre.

♊ Gemelli: voto 6. Previsioni sotto la media in arrivo questa settimana per voi nativi. La giornata che potrebbe dare maggior ansia sarà quella di martedì 27 ottobre, catalogata dall'Astrologia con due stelline da "ko". Meno peggio, anche se sottotono, valutata con tre stelle quella di lunedì 26 ottobre.

Senz'altro migliori, secondo quanto elaborato dall'oroscopo settimanale, giovedì 29 e venerdì 30 del mese: in questi due giorni si consiglia di fare cose importanti. Le restanti giornate tutte a quattro stelle.

La scaletta con le stelline quotidiane:

★★★★★ giovedì 29 e venerdì 30;

★★★★ mercoledì 28, sabato 31 e domenica 1;

★★★ lunedì 26 ottobre;

★★ martedì 27 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana illustra un periodo più che positivo, anche se non mancheranno di certo momentanei blocchi, dovuti alla scarsa collaborazione da parte delle vostre stelle. La Luna in Ariete, in arrivo mercoledì 28 ottobre, il giorno seguente regalerà una favolosa giornata al "top del giorno; bellissime anche quelle di lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30, segnate tutte da cinque stelle.

Più che buona, segnata da quattro stelline, mercoledì 28 ottobre. Sottotono invece, e con tre stelline, sabato 31 ottobre. Invece domenica 1 novembre coinciderà con il giorno da "ko".

Il riepilogo astrologico espresso dalle stelline del periodo:

Top del giorno giovedì 29 ottobre;

giovedì 29 ottobre; ★★★★★ lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30;

★★★★ mercoledì 28 ottobre;

★★★ sabato 31 ottobre;

★★ domenica 1° novembre.

♌ Leone: voto 6. Non troppo positiva la settimana sotto analisi, eccezion fatta per sabato 31 e domenica 1 novembre, giornate con cinque stelle. Ottime notizie per chi cerca lavoro o intende cambiare la propria posizione economica: lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30 ottobre potrete contare su una tripletta abbastanza fortunata da quattro stelle.

Con tre stelle arriverà mercoledì 28 ottobre, mentre un pochino peggio si presenterà giovedì 29 ottobre, portatore di due stelle negative da "ko".

La scala di valori relativa alle giornate da lunedì a domenica:

★★★★★ sabato 31 e domenica 1;

★★★★ lunedì 26, martedì 27 e venerdì 30;

★★★ mercoledì 28 ottobre;

★★ giovedì 29 ottobre.

♍ Vergine: voto 7. Ottime con momenti davvero vincenti: questo è il biglietto da visita delle previsioni riguardanti la vostra settimana. Il periodo, anche se abbastanza positivo, non presenterà l'ambita giornata con la Luna nel segno; poco male, vivrete lo stesso l'euforia dei giorni fortunati assaporando lunedì 26 ottobre la "top del giorno". I giorni ulteriormente positivi su cui puntare, secondo quanto espresso nell'oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1 novembre, saranno quelli con cinque stelline di martedì 27 e mercoledì 28, seguiti da giovedì 29 e domenica 1 novembre segnati a quattro stelle.

Poco convincente risulterà invece venerdì 30, segnato "sottotono" con tre stelline. Poco da fare invece il 31 ottobre: giornata segnata dal "ko" con solo due stelline.

La classifica a stelline del periodo in analisi:

Top del giorno lunedì 26 ottobre;

lunedì 26 ottobre; ★★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★★ giovedì 29 e domenica 1 novembre;

★★★ venerdì 30 ottobre;

★★ sabato 31 ottobre.

