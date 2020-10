Cosa prevedono le stelle per l'Oroscopo settimanale dal 26 ottobre al 1° novembre? Il mese di ottobre 2020 chiuderà i battenti facendo 'rumore' dato che accadrà qualcosa di sostanzialmente rilevante e che riguarderà un po' tutti i segni zodiacali. Ci saranno delle novità, dei cambi di programma e dei rinnovamenti riguardanti la sfera personale, lavorativa e familiare. Approfondiamo il discorso attraverso la lettura delle previsioni astrali della prossima settimana.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Siete un segno ambizioso, ostinato e impaziente. La vostra settimana sarà caratterizzata da una serie di fattori che influenzeranno l'andamento della sfera affettiva e lavorativa.

Arriveranno delle disposizioni che stravolgeranno l'equilibrio appena instaurato, perciò sarà meglio farsi trovare pronti agli eventuali cambiamenti. Il weekend di Halloween riserverà colpi di scena inaspettati, qualcosa si smuoverà! I cuori innamorati, che stanno insieme da pochi anni, sono pronti a convolare a nozze o ad andare a convivere.

Toro - La vostra testardaggine sarà elevata in questa proficua settimana. Sarà grazie a questo stato d'animo che non vi lascerete turbare da niente e continuerete a insistere verso i vostri obiettivi. Coloro che stanno valutando un acquisto immobiliare o un altro tipo di investimento, in queste giornate prenderanno una valida decisione. Seguite il vostro istinto e non ve ne pentirete.

Per quanto riguarda la professione, se continuate a fare la differenza non avrete nulla da temere.

Gemelli - Settimana sorridente, il cielo potrebbe regalare delle sorpresine piacevoli. Vi concentrerete sulle cose che contano maggiormente, ossia quelle che più vi stanno a cuore. Famiglia, amore, benessere, tutto ciò sarà posto al primo piano.

La fine del mese è sempre un periodo duro da affrontare, specialmente se avete a che fare con delle rate, o l'affitto oppure il mutuo. Preparatevi a trascorrere un Halloween diverso dal solito ed anche più tranquillo.

Cancro - Siete un segno pieno di fantasia e di volontà. In questo periodo avete ridefinito la vostra routine e vi siete adeguati ai tempi attuali.

Se nelle ultime settimane avete convissuto con i sentimenti pessimisti e negativi, nei prossimi giorni tornerete ad essere più positivi e sorridenti. Sarete dei vincenti, il vostro istinto innato non vi condurrà in strade sbagliate e potrete ambire a nuovi orizzonti professionali. Non lasciatevi tentare dal facile guadagno, per raggiungere il successo occorrono tempo, pazienza e perseveranza.

Leone - Possedete una forte forza di volontà che dovrete tirare fuori durante la prossima settimana. Preparatevi a fare dei cambiamenti e ad abbracciare il mese di novembre. Vi lascerete alle spalle tutte le vicissitudini di un ottobre non proprio positivo e a tratti apatico. La vostra generosità scalderà anche i cuori più gelidi.

In famiglia sarà bene cercare di andare tutti d'accordo e formare una squadra compatta. Sono previste delle novità per i cuori solitari, per le giovani coppie e per coloro che sono in cerca di un impiego remunerato.

Vergine - Lunedì e martedì saranno le giornate più confuse e lunatiche dell'intera settimana. Questo mese uscirà di scena con qualche novità epocale. Essendo il vostro un segno molto organizzato e curioso, riuscirete a cavarvi da eventuali impicci. Chi lavora dovrà sforzarsi maggiormente, poiché sono previste delle trasformazioni o dei rinnovamenti. Andrà meglio a coloro che lavorano in proprio e da remoto, finalmente sarà possibile applicare una soluzione innovativa. Preparatevi a trasformare la vostra abitazione.

Predizioni dell'oroscopo dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Il lavoro, di recente, ha cominciato a mostrare i primi segni di usura e i livelli di produttività sono calati a picco. Nella prossima settimana sarete supportati da una persona piena di entusiasmo che finirà per contagiarvi e trascinarvi in un progetto nuovo. Tornerete a essere positivi e soprattutto propositivi, del resto siete un segno pieno di capacità e di inventiva. Non dovrete fare altro che credere fino in fondo in voi stessi e appoggiare la persona del cuore. Ci sono dei parenti con cui non andate d'accordo, in tal caso rompete i contatti.

Scorpione - L'oroscopo della settimana prossima vi vedrà risucchiati in un vortice di emotività e incertezza.

In alcuni giorni i problemi non mancheranno e vi infastidiranno profondamente, ma avrete anche delle giornate tranquille. I più giovani risulteranno parecchio sconfortati a causa di alcuni piani andati in fumo. La situazione generale costringerà a rivedere un po' ogni cosa, persino la vostra routine quotidiana. Le coppie rischieranno di riaprire una vecchia discussione.

Sagittario - Settimana abbastanza discreta anche se avrete delle notti insonne e turbolente. Qualche nativo di questo segno rischierà di sentirsi poco bene, quindi sarà meglio alimentarsi sanamente ed evitare di eccedere con gli zuccheri. Degli incubi vi perseguiteranno e questo a causa della Luna Piena di sabato. Dovrete rivedere i vostri programmi per Halloween dato che non vi sarà possibile uscire e fare tardi.

Cercate di rilassarvi tra le mura domestiche, magari in compagnia di alcuni film tipici di questo periodo. Dei viaggi rischieranno di saltare.

Capricorno - L'ultima settimana di ottobre non riserverà grandi cose. Siete un segno pieno di paure e di incertezze e tutto ciò si amplificherà nei prossimi giorni. Andrà meglio soltanto la domenica con l'arrivo di novembre. Ci saranno dei ritardi o dei rallentamenti, rischierete di prendere troppo freddo e/o di ammalarvi. In ogni caso cercate di curare l'alimentazione e di coprirvi per bene. Evitate i luoghi sovraffollati e puntate alle conoscenze online. Possibili problemi coniugali.

Acquario - Settimana lunatica e dubbiosa, avrete molta carne a cuocere.

Chi lavora in proprio avrà difficoltà a battere cassa dato che i clienti scarseggiano. I tempi incerti spingono a trovare delle soluzioni alternative, quindi cercate di adeguarvi e di rinnovare. Qualche nativo ha delle responsabilità familiari da gestire, ebbene, durante la settimana dovrete tenere i nervi ben saldi dato che risulterete irascibili. La salute sarà ok, anche se non saranno da escludersi i primi malanni di stagione.

Pesci - L'oroscopo rivela che sarà una settimana ricca di cambiamenti, novità e risorse. Vi riscoprirete forti e tenaci, inoltre, vi giungeranno quei prodotti che avete ordinato nei giorni scorsi. Ultimamente state facendo quasi tutto online, dagli acquisti alle nuove conoscenze.

Delle uscite rischieranno di andare in fumo, infatti le stelle prevedono dei cambi di programma all'ultimo secondo. Le vostre serate saranno tranquille, ma cercate di non fare le ore piccole e di curare l'alimentazione.