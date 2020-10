L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 ottobre 2020 è pronto a svelare le proprie previsioni. Come da consolidato copione, a dare peso alle valutazioni settimanali saranno le effemeridi, vero anello della bilancia pronto a far pendere da una parte o dall'altra l'indice di positività o negatività. Sotto analisi in questa sede sono i sette giorni relativi alla penultima settimana del mese di ottobre, vista in relazione ai segni dello zodiaco appartenenti alla prima sestina.

Come da prassi iniziamo subito a mettere in rilievo i voti e la classifica settimanale dei segni, certificati in base all'Astrologia del periodo.

In primo piano la solita quotidianità, ovviamente incorniciata dalle immancabili problematiche, dai sogni, dalle speranze e perché no, anche da grandi amori con relative delusioni. Relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sulla carta, si prospettano giornate altamente fortunate per i nativi del Leone, (voto 8), posizionati in classifica un gradino più in alto rispetto a quelli del Toro (voto 7). A seguire, valutati in periodo abbastanza favorevole, Gemelli (voto 6), Cancro (voto 6) e Vergine (voto 6).

Intanto, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 19 a domenica 25 ottobre preannunciano una settimana abbastanza difficile coloro che appartengono al segno dell'Ariete (voto 5), soprattutto all'inizio e nella parte conclusiva del periodo.

Sicuramente vi sono impellenti scelte da fare per alcuni nativi nel predetto segno di Fuoco: a denti stretti, potrebbero essere costretti a fare fronte a scelte affettive abbastanza drastiche.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di intavolare l'atteso discorso in merito alle predizioni rilasciate dall'oroscopo, ci piace mettere al corrente sui prossimi transiti lunari della settimana.

Iniziamo col mettere in chiaro che saranno quattro nel complesso le prossime tappe in agenda dell'Astro della Terra per questa settimana. In primissimo piano, la Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco già da questo lunedì 19 ottobre alle ore 06:53. Il giro infrasettimanale proseguirà con l'ingresso della Luna in Capricorno mercoledì 21 ottobre alle ore 08:43 a cui, successivamente, precisamente venerdì 23 ottobre, farà seguito la presenza della Luna in Acquario, alle ore 14:16.

La settimana, con l'entrata della Luna in Pesci prevista per domenica 25 ottobre, sarà da ritenersi conclusa in termini di transiti lunari. Per dovere di cronaca astrale, anche se non riguarda espressamente la Luna, segnaliamo con piacere l'arrivo del Sole in Scorpione previsto per giovedì 22 ottobre alle ore 22:59 della tarda serata.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Diciamo subito che gli astri sul vostro segno contemplano alcune giornate della prossima settimana da prendere con le dovute accortezze, visto il quadro poco raccomandabile sottoposto alla dura opposizione del Sole nei confronti del vostro Marte. Si profila pertanto un periodo in cui potrebbe sopraggiungere la necessità di fare delle drastiche scelte riguardanti un rapporto sentimentale: partner, famiglia o una amicizia?

Siate ragionevoli privilegiando il cuore alla mera ragione. Intanto partiamo a svelare il periodo più problematico, almeno sulla carta. Secondo l'oroscopo della settimana, la giornata peggiore sarà quella di sabato 24 ottobre, pronosticata da due stelle da "ko". A questa appena svelata seguirà subito un'altra giornata negativa, ovviamente meno aggressiva ma ugualmente da tenere sotto osservazione: domenica 25, come anche quella di martedì 20 ottobre saranno entrambe previste come "sottotono", pertanto indicate da tre stelline. Intanto, possibilità di manovra l'avrete nelle giornate a quattro stelle relative a lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23. Meglio ancora, poi, sarà quella a cinque stelle prevista giovedì 22 ottobre, classificata quasi come una "top".

Diciamo che, con ragionevole attenzione, senz'altro riuscirete a cavarvela: agite e pensate positivo, tutto il resto scorrerà.

La scaletta con le stelle giornaliere:

★★★★★ giovedì 22 ottobre;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23;

★★★ martedì 20 e domenica 25;

★★ sabato 24 ottobre.

♉ Toro: voto 7. Per molti dei nativi, i primi e gli ultimi giorni della settimana saranno senz'altro da considerare più che buoni. Un po' "zoppicante" sarà invece la parte centrale che andremo subito ad evidenziare, mentre la restante parte del periodo sarà decisamente all'insegna della positività in ogni comparto. I giorni peggiori? In primis quello con due stelle di giovedì 22 ottobre, valutato con il "ko", visto le effemeridi non proprio a vostro favore.

Altrettanto poco positiva, anche se leggermente migliore di quella appena citata, mercoledì 21 del mese, preventivata con tre stelle e relativo "sottotono". Da adesso potete iniziare a gongolare: martedì 20 e venerdì 23 sono da considerare a quattro stelle; certamente positive, ma da vivere con intelligenza ed attenzione. Vere e proprie giornate "top" saranno per voi quelle relative a lunedì 19 e domenica 25, considerate certamente più che fortunate grazie a cinque ottime stelline a corredo. Infine la migliore in assoluto, quella indicata al "top del giorno" sarà sabato 24 ottobre, da sfruttare in ogni contesto.

Il report da lunedì a sabato:

Top del giorno sabato 24 ottobre;

sabato 24 ottobre; ★★★★★ lunedì 19 e domenica 25;

★★★★ martedì 20 e venerdì 23;

★★★ mercoledì 21 ottobre;

★★ giovedì 22 ottobre.

♊ Gemelli: voto 6.

Settimana convincente anche se con i soliti periodi altalenanti, tutto sommato valutata con il voto della sufficienza. Purtroppo non arriverà l'agognata "top del giorno" a causa di mancate convergenze a livello planetario, ma non mancheranno di certo le giornate "top" equivalenti alle cinque stelline della buona fortuna. Iniziamo proprio a svelare i giorni segnati a cinque stelle: venerdì 23 e sabato 24 ottobre, due giornata da spendere in serenità e convinzione sapendo di avere come scudo il supporto delle stelle. Abbastanza soddisfacenti anche le giornate di mercoledì 21, giovedì 22 e domenica 25, tutte alla pari previste con quattro discrete stelle. Non troppo a favore sarà invece la partenza della settimana con un lunedì 19 e martedì 20 del mese rispettivamente segnati con le tre stelle del "sottotono" e con due stelline da "ko".

La scaletta con le stelline giorno per giorno:

★★★★★ venerdì 23 e sabato 24;

★★★★ mercoledì 21, giovedì 22 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 ottobre;

★★ martedì 20 ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Discreto l'oroscopo della settimana per voi del segno. Si anticipa già da subito che potrebbe essere una settimana positiva ma abbastanza al rallentatore. Comunque quasi tutto il periodo sarà degno di essere vissuto al meglio nelle giornate buone che di certo non mancheranno. Che dite, partiamo dai giorni migliori? Scontata la risposta affermativa, partiamo in pompa magna annunciando quando arriverà un po' di buona fortuna: mercoledì 21 ottobre giornata con partenza "a razzo", merito di una splendida giornata a cinque stelle tutta da godere.

Certamente non alla pari della migliore le giornate di lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e domenica 25 ottobre, buone ma non tali da far fare salti di felicità, visto che sono state identificate tutte a quattro stelle. Giornata da tenere a mente: venerdì 23 ottobre, considerata "sottotono" e classificata con solo tre stelle. Discorso a parte, invece, per quella di sabato 24 ottobre, decisamente da "ko", quindi portatrice di due misere stelline.

La settimana in prospettiva valutata dalle stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 21 ottobre;

★★★★ lunedì 19, martedì 20, giovedì 22 e domenica 25;

★★★ venerdì 23 ottobre;

★★ sabato 24 ottobre.

♌ Leone: voto 8. Settimana imperniata su un buon andamento generale, per lo più rivolto verso una costante positiva.

Apriamo l'oroscopo settimanale con una bella notizia, più che altro interessante per coloro con eventuali problematiche aperte in campo sentimentale o affettivo in generale. Lunedì 19 ottobre arriverà a far festa nel settore del Sagittario una meravigliosa Luna, estremamente favolosa per i segni di fuoco (non per l'Ariete, sottoposto alla dura opposizione del Sole-Marte). Gongolate dunque, servita su un piatto d'argento arriverà martedì 20 la splendida "top del giorno". Di grande efficienza saranno da considerare anche quelle relative a lunedì 19, mercoledì 21 e domenica 25, classificate con cinque stelle. Invece buone, anche se con i relativi "se" e gli immancabili "ma", le giornate valutate a quattro stelle di sabato 24 del mese.

Discorso opposto, intanto, per le due giornate a metà periodo: purtroppo per voi, sia giovedì 22 che venerdì 23 non saranno positive in quanto classificate rispettivamente con due stelle da "ko" e con tre stelline del "sottotono".

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 20 ottobre;

martedì 20 ottobre; ★★★★★ lunedì 19, mercoledì 21 e domenica 25;

★★★★ sabato 24 ottobre;

★★★ giovedì 22 ottobre;

★★ venerdì 23 ottobre.

♍ Vergine: voto 6. Periodo da prendere con le dovute accortezze in quanto classificato sulla linea poco chiara della scarsa sufficienza. In questo caso, l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre preannuncia un periodo scarno che non prevede, come per gli amici Gemelli e Cancro, la presenza della "top del giorno": pazienza!

La partenza è prevista abbastanza buona, con un mediocre lunedì 20 classificato a quattro stelle, alla stregua di mercoledì 21 e venerdì 23 del mese. Decisamente meglio si presenterà il vostro martedì 20 ottobre che, come per giovedì 22, avrà a corredo cinque splendide stelline: in pratica saranno le vostre giornate più fortunate alle quali potrete affidare con serenità incombenze e problematiche da risolvere. Nota dolente, la parte finale del periodo, con un weekend purtroppo prospettato in negativo. Pertanto sia sabato 24 che domenica 25 ottobre sono stati valutati rispettivamente con tre stelle "sottotono" e da due stelline relative ai periodi da "ko".

La scala di valori espressa dalle stelle settimanali:

★★★★★ martedì 20 e giovedì 22;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23;

★★★ sabato 24 ottobre;

★★ domenica 25 ottobre.

