L'oroscopo della settimana che va dal 26 ottobre al 1° novembre prevede alcuni cambiamenti nella volta celeste che andranno a mescolare le carte per molti segni zodiacali. Dalla giornata di giovedì infatti, Mercurio retrogrado e Venere si sposteranno nel segno della Bilancia, che noterà notevoli miglioramenti sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo, mentre i nativi Vergine continueranno a beneficiare di una buona relazione di coppia. La Luna in Pesci permetterà ai nativi del segno di rilanciare la loro relazione sentimentale, mentre i nativi Ariete dovranno guardarsi le spalle e cercare di non cadere in inutili litigi con il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 26 ottobre al 1° novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 26 ottobre al 1° novembre 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo della settimana in calo per voi nativi del segno. Se la prima parte si rivelerà positiva, purtroppo non si potrà dire lo stesso della seconda. Venere infatti sarà in opposizione a partire da giovedì, dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale, cadere in possibili litigi potrebbe essere più facile. Cercate dunque di non toccare argomenti inadeguati. Se siete single potreste ancora avere qualche chance di buttarvi in una nuova relazione, ma dovrete darvi da fare. In ambito lavorativo la situazione si complica, seppur per poco tempo, considerato che Mercurio sarà in Bilancia solo per una decina di giorni.

In ogni caso, cercate di non fare nulla di avventato. Voto - 6,5

Toro: periodo nel complesso stabile secondo l'oroscopo, anche se ci saranno alcuni cambiamenti nella vostra configurazione astrale. In amore Venere non sarà più favorevole, ciò nonostante la vostra relazione di coppia continuerà ad andare abbastanza bene.

Verso il weekend la Luna sarà in congiunzione, quindi approfittatene per dare un po’ di passione e romanticismo in più alla vostra storia d'amore. I cuori solitari potrebbero entrare subito in sintonia con una nuova conoscenza. Nel lavoro Mercurio si sposta in Bilancia per un po’, lasciandovi il tempo di pianificare al meglio le prossime mansioni.

Voto - 8-

Gemelli: settimana in miglioramento per voi nativi del segno, che apre ad un periodo magico e brillante per voi nativi del segno. Venere e Mercurio infatti saranno entrambi in trigono dal segno della Bilancia, promettendo un periodo stupefacente. Dal punto di vista sentimentale recupererete punti, riuscendo a rendere più equilibrata la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single vi farete nuovi amici in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro i risultati ottenuti dalle vostre mansioni saranno migliori, allontanando giudizi negativi da parte dei colleghi. Voto - 9-

Cancro: previsioni astrali poco soddisfacenti per voi nativi del segno.

Inizierete la settimana con una bella Luna in trigono dal segno dei Pesci, che andrà ad esaltare la vostra relazione di coppia. Successivamente però Venere in quadratura potrebbe causare malumori o incomprensioni e andrebbero sistemate al più presto. Se siete single penserete maggiormente a preoccuparvi delle vostre passioni. In ambito lavorativo occorrerà avere pazienza per qualche giorno considerata la posizione di Mercurio. Rimandate progetti ambiziosi ad un secondo momento. Voto - 7-

Leone: la vita sentimentale proseguirà molto bene durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. Venere infatti sarà in sestile a partire da giovedì. La passione potrebbe prepotentemente entrare nella vostra relazione di coppia, regalandovi momenti indimenticabili.

Se siete single uscite dal guscio, da questa monotonia, e vivete la vita! In quanto a salute starete molto bene grazie a Marte favorevole, mentre per quanto riguarda il settore professionale Mercurio vi darà una mano nelle prossime giornate, dunque se dovete concludere un affare, questo sarà il momento opportuno per farlo. Voto - 8

Vergine: anche se Venere lascerà il vostro cielo, l'oroscopo della prossima settimana sarà ancora molto valido. Certo, magari le prime due giornate non saranno un granché per via della Luna in opposizione, ma da mercoledì non ci saranno particolari problemi di coppia. Insomma, tutto continuerà a scorrere molto bene. Per quanto riguarda i cuori solitari un grande amore potrebbe essere alle porte ma attenzione perché se non vi sentite sicuri potreste anche perdere l'occasione.

Nel lavoro essere vendicativi nei confronti dei colleghi non è una buona idea. Se tra voi ci sono dei dissapori, la cosa migliore da fare sarà evitarne il contatto. Per quanto riguarda le vostre mansioni andranno discretamente bene. Voto - 8-

Bilancia: preparatevi ad accogliere una meravigliosa Venere nel vostro cielo a partire da giovedì secondo l'oroscopo. Ci saranno diversi miglioramenti dal punto di vista sentimentale. Unico neo sarà la Luna opposta nel centro settimana, ma saranno solo nuvole passeggerete che se gestite bene, neanche ve ne accorgerete. Sarete molto ottimisti nei confronti del partner e potreste anche concedervi qualche sfizio in più. Se siete single vi toglierete alcuni pensieri dalla mente e inizierete a vedere le cose in maniera più chiara.

Per quanto riguarda il lavoro l'arrivo di Mercurio per qualche giorno sarà ideale per ultimare alcuni progetti lavorativi e fare una bella figura davanti al capo. Voto - 8,5

Scorpione: oroscopo della prossima settimana che inizierà molto bene per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in trigono dal segno dei Pesci tra lunedì e martedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale passerete un periodo felice, mettendo una pietra sopra a eventuali problemi di coppia avuti in precedenza. Attenzione solo a non togliere questa pietra nel weekend in quanto la Luna sarà opposta. Se siete single perché immaginare la vostra potenziale vita sentimentale quando potete costruirne una? Per quanto riguarda il settore professionale impegnatevi a dare vita a qualcosa di innovativo, giocando su un piano differente rispetto ai colleghi.

Voto - 8

Sagittario: finalmente Venere smetterà di essere sfavorevole secondo l'oroscopo della prossima settimana. A partire da giovedì infatti, l'astro dei sentimenti si troverà in sestile dal segno della Bilancia, permettendovi di uscire da eventuali dissapori avuti in precedenza. A darvi ulteriore supporto ci sarà inoltre la Luna in trigono dal segno dell'Ariete tra mercoledì e giovedì. I cuori solitari potrebbero iniziare a prendere in considerazione l'idea di trovare qualcuno da amare. Per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo sarete mossi da buone intenzioni e dal desiderio di soddisfare le esigenze dei vostri acquirenti. Con Marte in trigono dal segno dell'Ariete, le buone intenzioni per fare ottimi lavori ci saranno.

Voto - 7,5

Capricorno: settimana tutta da rivalutare secondo l'oroscopo. La sensazione che tutto a un tratto ciò che state facendo sia sbagliato si farà sentire parecchio. Nel lavoro infatti la posizione sfavorevole di Mercurio potrebbe mettervi in crisi o crearvi dei dubbi. Non fatevi portare fuori strada da suggerimenti poco affidabili. In ambito sentimentale arriverà Venere in quadratura, e fareste meglio ad essere più protettivi e conservativi per non vedere crollare la vostra relazione di coppia. Se siete single le vostre parole hanno un peso nei confronti degli altri, dunque usatele al meglio. Voto - 6+

Acquario: la svolta che stavate aspettando arriverà questa settimana secondo l'oroscopo.

Non solo Venere, ma anche Mercurio in posizione favorevole vi permetteranno di rilanciare la vostra vita in ogni ambito. In amore Venere in ottimo aspetto vi aiuterà a ripristinare il vostro rapporto con il partner, mettendo nuovamente in auge i sentimenti e soprattutto l'amore che provate l'uno per altro. Se siete single il periodo si prospetta interessante per trovare qualcuno da amare, vivendo una di quelle storie che scalda il cuore. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà ad incentivare nuovi progetti, ma fareste meglio a sfruttare questo periodo perché il pianeta tornerà ad essere sfavorevole. Voto - 8+

Pesci: la vostra configurazione astrale non sarà tra le migliori, ma sicuramente migliorerà un bel po’ secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Venere infatti non vi darà più fastidio e per quanto riguarda la sfera sentimentale piano piano tornerete a vivere un rapporto quanto meno stabile. Se siete single approcciarvi a nuove persone potrebbe tornare ad essere quasi un'attività per voi nativi del segno. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi lascia momentaneamente, ma voi continuate a portare avanti i vostri progetti lavorativi con perseveranza. Voto - 7,5