L'oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 ottobre prevede una settimana d'incoraggiamento per i nativi Sagittario, che vedranno la Luna in congiunzione tra le giornate di martedì e mercoledì che porterà un po’ di fortuna soprattutto in amore, mentre Leone potrebbe recuperare un po’ di energie per cercare di cambiare in ambito lavorativo. La buona posizione di Giove per il segno della Vergine, e presto anche quella di Mercurio, permetterà ai nativi del segno di godere di qualche privilegio in più al lavoro in un prossimo futuro, mentre i nativi Acquario si avvieranno verso nuovi percorsi da intraprendere sia in amore che al lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la settimana, dal 19 al 25 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: settimana che inizierà bene per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare sul sostegno della Luna in trigono dal segno del Sagittario, che darà una spinta positiva alla vostra relazione sentimentale. Vi sentirete più inclini a raggiungere una via di mezzo insieme al partner, soprattutto se dovete prendere importanti decisioni. Decisioni che se prendere insieme vi permetterà di crescere e andare avanti con ottimismo. Se siete single non abbiate fretta ad innamorarvi perché il tempo dell'amore sta per arrivare e presto potrete vivere belle giornate.

Non si mette fretta all'amore. In ambito lavorativo potrà esservi offerta qualche occasione di guadagno, ma è sempre meglio analizzare bene la situazione. Voto - 8-

Toro: l'amore vi sorride in questa settimana, con Venere in posizione favorevole dal segno della Vergine. Nel corso delle prossime giornate potreste assistere a delle novità a livello sentimentale, riuscendo inoltre a mettervi alle spalle alcune situazioni familiari.

Per quanto riguarda i single essere felici non significa necessariamente avere qualcuno al vostro fianco da amare. Avete dei grandi amici e per il momento può andar bene così. Nel lavoro l'opposizione di Mercurio vi metterà in crisi. Alcuni vostri progetti potrebbero subire dei rallentamenti, ma fortunatamente Giove in trigono dal segno del Capricorno continua a sostenervi e a darvi fiducia soprattutto nei progetti a lungo termine.

Voto - 7,5

Gemelli: al momento non potete ritenervi completamente soddisfatti della vostra situazione sentimentale. Soprattutto le giornate di martedì e mercoledì prevedono una Luna sfavorevole che non aiuta a recuperare punti in amore. Se la vostra relazione non è stabilissima, forse è il caso di valutare i pro e i contro. In ogni caso, presto Venere tornerà ad essere favorevole nelle prossime giornate, dunque potreste pazientare ancora un po’. Se siete single dipenderà da voi e dal vostro atteggiamento se volete davvero incontrare qualcuno. In ambito lavorativo invece la situazione si prospetta decisamente migliore. State raccogliendo i frutti del vostro lavoro e passo dopo passo vi avvicinerete sempre di più al successo che meritate.

Voto - 7

Cancro: la vita sentimentale prosegue bene anche per la prossima settimana secondo l'oroscopo. La Luna vi sorride lunedì, ma tra giovedì e venerdì fate un po’ d'attenzione in quanto l'astro argenteo sarà opposto. Nulla di grave, ma fareste meglio a non cadere in piccole incomprensioni o nella monotonia nelle prossime giornate. Nel complesso però non avete nulla di cui lamentarvi. Se siete single potrebbe essere una settimana interessante in fatto di sentimenti. il segreto starà semplicemente nel cogliere l'attimo. In ambito lavorativo Mercurio vi sorride, anche se la salute non sarà il massimo a causa di Marte. Fate il vostro dovere dunque, ma quando potete, cercate di rilassarvi un po’.

Voto - 7,5

Leone: oroscopo della prossima settimana che inizierà molto bene per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno del Sagittario vi dona forza e vi aiuterà in ambito sentimentale. Soprattutto se siete single un grande amore forse alle porte oppure la possibilità di infiammarsi per una nuova persona vi permetterà anche a voi finalmente di sentirvi innamorati. Se invece avete una relazione stabile l'amore sarà il tassello che permetterà di rimettere tutto in ordine nella vostra vita quotidiana. Attenzione solamente alla Luna opposta nel weekend. Per quanto riguarda il settore professionale e la salute, godrete di qualche energia in più da spendere per le vostre mansioni, nel tentativo di riportare in alto le vostre entrate.

Voto - 8

Vergine: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno in questa settimana. Attenzione solamente alla Luna quadrata tra martedì e mercoledì, ma per tutto il resto, sarà ancora un bel periodo. Se siete single, e avete conosciuto qualcuno da poco, questa potrebbe essere fin da subito una storia seria, quindi valutate bene la situazione. Chi invece ha già trovato la propria anima gemella, dovrà solo continuare ad amare come ha sempre fatto, e magari concedere qualche piccola sorpresina. in ambito lavorativo l'ottima posizione di Mercurio e di Giove potrebbero riservarvi presto delle belle sorprese. Voto - 8,5

Bilancia: una buona settimana per voi nativi del segno, non eccellente, ma comunque molto buona.

Dal punto di vista sentimentale con questa Luna fortunata fino a mercoledì, potreste approfittare per aumentare l'intesa di coppia tra di voi. Se siete single invece perché non provare ad avvicinarvi a quella persona a cui pensate spesso? Sul fronte lavorativo Mercurio presto tornerà ad abbracciare il vostro segno zodiacale, portando qualche miglioramento e forse qualche soddisfazione in più, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Scorpione: una settimana più che discreta per voi nativi del segno. La Luna lunedì, e poi Venere e Mercurio per la restante parte della settimana contribuiranno a rendere questo periodo molto interessante. In amore se avete avuto problemi di coppia, riprendete il vostro rapporto aprendovi al dialogo e non rimanendo sempre sulle vostre idee.

Se non avete dissapori al momento, godrete di un ottimo affiatamento di coppia. Se siete single trovare qualcuno da amare davvero sarà quasi una priorità per voi nativi del segno. Nel lavoro essere spontanei e istintivi con le vostre mansioni vi permetterà di essere sempre una spanna sopra rispetto ai vostri colleghi. Voto - 8,5

Sagittario: potreste anche aspettarvi qualcosina in più dalla vostra relazione di coppia in questa settimana, con la Luna in ottimo aspetto. Presto inoltre, Venere tornerà ad essere favorevole e ricominciare a pianificare il vostro futuro insieme al partner sarà un'ottima cosa per voi. Se siete single state maturando piano piano e vi renderete conto che amare è tutta un'altra cosa rispetto a quello che immaginate.

In ambito lavorativo la salute si trova ad ottimi livelli e vi permetterà di mantenere alta la concentrazione per tutto il tempo necessario. Mercurio positivo inoltre, favorisce i rapporti con i colleghi. Voto - 7+

Capricorno: ottima settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere, Mercurio e la Luna vi sorridono, regalandovi uno dei periodi più belli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale andrete alla grande e potrebbero inaspettatamente arrivare delle belle notizie, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single energia, volontà e un po’ di sana immaginazione s'intensificano, tenendovi spesso attivi e focalizzati sui vostri obiettivi. In ambito lavorativo Giove promette presto nuove occasioni per salire più in alto, ma dovrete essere pronti a cogliere le opportunità.

Voto - 8,5

Acquario: sarà l'inizio di un nuovo capitolo per voi nativi del segno la prossima settimana. Presto Venere non sarà più d'intralcio e vi permetterà di rivivere nuovamente la vita come meglio credete. Sul fronte sentimentale dunque iniziate a pianificare qualcosa di nuovo per il partner. Iniziate prima però con chiarire definitamente alcuni problemi avuti in precedenza. Successivamente, fate pure un bel regalino alla persona che amate. Se siete single non sottovalutate piccoli ma importanti segnali. Per quanto riguarda il lavoro presto le opportunità che state cercando arriveranno e Mercurio di nuovo favorevole dal 29 ottobre promette grandi novità. Voto - 7,5

Pesci: l'amore continua a darti un po’ di tormento in questa settimana.

La Luna in questo fine settimana ha sistemato un po’ le cose, ma anche voi dovrete metterci del vostro se volete vedere dei risultati. impegnatevi un po’ di più, anche perché questo periodo sta per terminare. Se siete single se siete un po’ infastiditi da alcune situazioni, magari da parte di un amico, sarebbe il caso di parlarne. Per quanto riguarda il lavoro il denaro al momento non manca ma le spese aumentano, dunque meglio cercare di pianificare la situazione. Mercurio favorevole ancora per un po’ favorisce i rapporti con i colleghi e vi darà la possibilità di dare inizio ad un progetto di gruppo interessante. Voto - 6+