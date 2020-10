Nel weekend del 24 e 25 ottobre 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dell'Acquario, mentre Giove, Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Urano proseguirà l'orbita in Toro, così come Mercurio assieme al Sole rimarranno stabili in Scorpione. In ultimo, Venere continuerà il domicilio in Vergine, come Marte permarrà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Pesci e Bilancia, meno entusiasmante per Toro e Leone.

Cancro mondano

Ariete: schietti. Marte in retrogradazione sulla loro orbita, assieme al transito poco edificante del Luminare diurno potrebbero rendere i nati Ariete oltremodo schietti nell'ambiente professionale, e tale sincerità smodata difficilmente sarà apprezzata dai parigrado.

Toro: nervosi. Le posizioni planetarie di Sole e Luna risulteranno poco concilianti per il primo segno di Terra, specialmente nelle faccende di cuore dove il partner dovrà mettere in campo molta pazienza per sopportare i loro continui nervosismi.

Gemelli: confusi. I nati Gemelli in queste 48 ore saranno, con ogni probabilità, estremamente confusi sul da farsi, sia nelle vicende pratiche che lavorative, in quanto da una parte godranno della spinta propulsiva della Luna ma dall'altra dovranno fare i conti con la pressante opposizione Nettuno-Mercurio.

Cancro: mondani. Eccezion fatta per le ore mattutine del 24 ottobre, i nati del segno avranno presumibilmente voglia di divertirsi in questo weekend, relegando ansie e preoccupazioni nel dimenticatoio.

A fronte di ciò, molti nati Cancro si barcameneranno tra cene organizzate nella loro dimora e uscite in locali esclusivi, rigorosamente con le solite amicizie.

Leone solitario

Leone: solitario. Mercurio e il Sole formeranno un quadrato ed i nati Leone preferiranno, c'è da scommetterci, starsene per i conti propri nelle giornate che chiudono la settimana.

In questo modo riusciranno a fare il punto della situazione, soprattutto lavorativa, prodigandosi per studiare le mosse che attueranno in seguito.

Vergine: routine. Il weekend parrà scivolare sui binari della routine e i nati Vergine, cogliendo la palla al balzo, ne approfitteranno per organizzare con scrupolosità alcune faccende professionali e domestiche accantonate qualche giorno prima.

Bilancia: amore in pole position. Coccole e affettuosità, specialmente dal pomeriggio di sabato, non dovrebbero mancare nel nido domestico del secondo segno d'Aria in questo fine settimana. La passionalità, invece, potrebbe saltare un turno.

Scorpione: finanze top. I nati nelle prime due decadi del segno avranno ottime chance di poter godere, in questo weekend, di un florido bottino economico che permetterà di acquistare qualche oggetto ambito da tempo.

Lavoro a gonfie vele per l'Acquario

Sagittario: serenità ritrovata. Sotto i riflettori in questo weekend potrebbe trovarsi la terza decade del segno che, dopo giornate costellate di continui nervosismi in coppia, parrà ritrovare la meritata serenità nel menàge amoroso, con gran soddisfazione del partner.

Capricorno: taciturni. La voglia di comunicare in casa Capricorno sarà probabilmente pari allo zero, soprattutto perché i nativi avvertiranno di essere più vulnerabili alle provocazioni delle persone con cui si rapporteranno, e ciò sarà principalmente da attribuirsi al Sole quadrato al binomio Plutone-Saturno nel loro domicilio.

Acquario: lavoro a gonfie vele. Giungere alle soluzioni adeguate ai contrattempi professionali potrebbe essere un gioco da ragazzi per i nativi in questo weekend, grazie al Luminare notturno beatamente appollaiato sui loro gradi che ingaggerà un trigono col duetto Mercurio-Sole in Scorpione.

Pesci: risultati. La settima casa astrologica sarà illuminata dal doppio sestile che Nettuno sulla loro orbita formerà con Plutone e Giove, mettendo i nati del segno nelle condizioni di giungere a dei risultati lavorativi che, sino a poche settimana fa, sembravano chimere.