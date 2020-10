Inizia un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Le previsioni e l'Oroscopo dell'1 novembre indicano cambiamenti in amore e nel lavoro per il Capricorno che lo renderanno ansioso.

Ariete: in amore, con Venere in opposizione, potrebbero esserci dei ripensamenti. Le relazioni che nascono ora potrebbero essere conflittuali. Nel lavoro, nuove soluzioni in vista della fine dell'anno.

Toro: l'opposizione di Venere potrebbe portarvi a discutere con il partner. Ci sono alcune questioni da risolvere. Nel lavoro Saturno e Giove favorevoli aiutano. Dovete solo evitare di agitarvi troppo.

Gemelli: a livello amoroso con Venere favorevole potrete vivere qualche emozione in più.

Si recupera anche nelle coppie che hanno avuto una crisi di recente. Nel lavoro tutto deve essere gestito con più attenzione, non manca comunque l'energia.

Cancro: in amore ci sarà un netto cambiamento in positivo. A livello lavorativo fate solo le cose importanti. Non manca l'energia.

Leone: a livello sentimentale state cercando di mantenere un controllo su tutto, ma su alcune questioni però sarà meglio discuterne. Nel lavoro non mancherà una proposta, ma il tutto dovrà essere valutato con attenzione.

Vergine: a livello amoroso cielo positivo, potranno nascere delle belle emozioni. Nel lavoro momento di forza, c'è più voglia di fare. Se alcune persone sono contro di voi, riuscirete comunque a ottenere quanto voluto.

Previsioni e oroscopo dell'1 novembre: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale con Venere nel segno ci sarà qualche momento di forza in più. Cercate di muovervi in questa giornata. Saturno favorevole migliora una determinata situazione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione di netto miglioramento in amore grazie a Venere in buon aspetto.

Se l'anno scorso avete chiuso una storia ora vivrete nuove speranze. Nel lavoro giornata particolare per coloro che sono rimasti fermi.

Sagittario: con Marte in ottimo aspetto potrebbero arrivare belle opportunità. Quello che parte in questo periodo sarà favorevole per tutto. Nel lavoro potrete portare avanti alcuni progetti, ma curate con attenzione gli aspetti economici.

Capricorno: a livello amoroso Venere inizia un transito particolare, dovete però evitare di agitare troppo le acque. Nel lavoro difficoltà dal punto di vista pratico, la giornata non è della vostra parte.

Acquario: per i sentimenti con Marte e Venere favorevoli non manca una buona carica di energia. Positivo questo cielo per i rapporti con gli altri. Nel lavoro approfittate di questo momento per fare di più.

Pesci: in amore non manca qualcosa di nuovo, in questi giorni Venere tornerà in aspetto positivo fino al 21. Nel lavoro portate avanti i progetti con maggiore convinzione, non mancano le opportunità.