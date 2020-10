Cosa prevede l'Oroscopo di domenica 18 ottobre? Finalmente anche questa settimana volge a conclusione dopo una serie di alti e bassi. Avremo un cielo astrale niente male, caratterizzato ancora una volta dalla Luna in Scorpione. Fino a dicembre si susseguiranno un sacco di situazioni particolari, destinate a rimanere nella memoria. Proprio per tale ragione questa domenica potrebbe riservare ulteriori risvolti inaspettati. Amore, salute e lavoro, scopriamo come sarà questa giornata attraverso le previsioni delle stelle, e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e oroscopo 18 ottobre: i segni dal 12° al 7° posto

Cancro – 12° - Alternate momenti di sicurezza a quelli di profonda insicurezza, magari un giorno dite "A" e quello seguente dite "B". Non è colpa vostra se in questo periodo vi sentite frastornati e poco lucidi, magari vi sentite turbati da quello che potrebbe succedere tra qualche mese o anno. Invece di pensare alle cose brutte, focalizzatevi su chi vi circonda e sugli aspetti positivi. Abbracciate le persone care e divertitevi il più possibile. Il periodo natalizio sta per arrivare e le stelle anticipano che sarà trascorso in maniera differente. Potrebbero arrivare delle nuove disposizioni.

Amore: eventuali dubbi o gelosie, saranno dipanate a breve;

Lavoro/Soldi: cercate di accaparrarvi le migliori offerte possibili, giocate d'anticipo e vincerete;

Salute: a parte il solito mal di testa, in questa domenica preferirete starvene sdraiati sul divano, magari davanti al camino scoppiettante o a guardare serie tv.

Sagittario – 11° - Attenzione a ciò che andrete a pensare in queste spinose 24 ore.

A causa dell'eccessivo stress accumulato durante la settimana, avrete le idee poco chiare e sarete altamente nervosi. Per tale ragione rischierete di scontrarvi con delle persone care e rischierete di risultare offensivi e maligni. Dunque, prendete le distanze dalle possibili discussioni e fate molta autoriflessione.

Questa non sarà la giornata migliore per prendere delle decisioni.

Amore: possibili litigi con il partner;

Lavoro/Soldi: non avrete voglia di fare nulla;

Salute: sfiancati e suscettibili.

Toro – 10° - In questo periodo desiderate che qualcuno vi aiuti a sbrogliare la matassa in cui siete avvolti. Cercate di fare molta attenzione in cucina e alla guida: mai fare le cose con nervosismo e insicurezza.

Prendetevi questa domenica per riflettere e per fare mente locale su tutti quegli aspetti che vi turbano maggiormente. Avete bisogno di una bella scossa e a breve la riceverete, intanto continuate a lavorare su voi stessi e sorridete!

Amore: coccole con la persona amata;

Lavoro/Soldi: chi lavora nel turismo o ha un locale in una zona turistica, sta pensando di prendersi delle ferie perché i clienti scarseggiano;

Salute: ultimamente vi sentite poco in forma, quindi sfruttate queste 24 ore per riposare.

Acquario – 9° - Domenica abbastanza sfavorevole, ma non sarà così per tutta la giornata. Le peggiori ore saranno quelle del mattino e del primo pomeriggio. A causa della scarsa concentrazione e motivazione, sarete portati a commettere degli sbagli.

Rischierete di rompere qualcosa! Dal tardo pomeriggio le cose cominceranno a normalizzarsi e ritroverete un briciolo di tranquillità. Dedicatevi alla lettura o alla visione dei programmi tv più emozionanti, in tal modo non penserete più ai soliti problemi. Novità in arrivo!

Amore: le coppie sono nel bel mezzo di una crisi;

Lavoro/Soldi: occorrono soldi extra per sostenere le spese di uno scomodo imprevisto;

Salute: ultimamente siete un po' egocentrici, ma non ve ne state accorgendo.

Capricorno – 8° - Non tutte le giornate possono essere eccezionali, ma da quando è iniziato questo 2020 ne state passando di tutti i colori e non ne potete proprio più! Tuttavia, in questa domenica tutto risulterà piatto e a voi andrà bene così, perché siete un po' stanchi di essere sballottati ovunque.

Con un po' di buona volontà e tanta concentrazione riuscirete a raddrizzare ogni eventuale stortura, ma dovete credere in voi stessi più di quanto abbiate mai fatto in vita vostra.

Amore: i single stanno vivendo male l'intera situazione;

Lavoro/Soldi: mettete da parte ogni impegno e prendete le cose con comodo;

Salute: ultimamente state combattendo con la vostra autostima che vacilla.

Gemelli – 7° - La vostra domenica incomincerà lentamente e beatamente. Vi alzerete con calma e farete una lunga e golosa colazione. Coloro che avranno gente a pranzo o a cena si divertiranno a cucinare o a intrattenere gli ospiti. In questo periodo desiderate fare mille cose, ma non sapete da dove cominciare. In quest'ultimo caso basterà concentrarsi su un'attività alla volta senza interrompere il lavoro a metà.

Ristrutturazioni in vista!

Amore: con una persona del Pesci o del Cancro occorre più gentilezza e meno pressione;

Lavoro/Soldi: programmate sull'agenda tutte le attività che dovrete svolgere nell'arco della prossima settimana, solo così riuscirete a essere regolari;

Salute: una bella tisana vi saprà rinfrancare.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Leone – 6° - L'oroscopo del giorno 18 ottobre vi vede ben inquadrati nel vostro cielo astrale. Amate la domenica, soprattutto se siete liberi da ogni impegno. Ed ecco che in queste 24 ore sarete colti dall'entusiasmo e vi dedicherete con passione alle cose che più amate. Chi ama cucinare avrà molta fantasia e attirerà l'attenzione dei commensali o dei suoi seguaci sui social.

Amore: chi è in coppia si è visto costretto a cambiare dei programmi durante questo difficile 2020;

Lavoro/Soldi: presto giungeranno dei comodi soldini, state considerando dei cambiamenti;

Salute: voglia di massaggi e bagno caldo.

Scorpione – 5° - Domenica con novità da accogliere. Sarete ben contenti che questa lunga settimana sia finita. Potrete lasciarvi alle spalle tutte le disavventure che avete vissuto. Avete sopportato troppe cose, per cui meritate di prendervi un'intera giornata di riposo. Sarà la cosiddetta quiete prima della tempesta, infatti, la seguente settimana sarà un vortice di accadimenti inarrestabili. Cercate di non lasciarvi travolgere dalla preoccupazione: se pensate e ripensate alle situazioni negative, finirete per riviverle mille volte!

Amore: chiedete al partner più coccole e massaggi;

Lavoro/Soldi: ultimamente il lavoro o lo studio vi stimolano pochissimo;

Salute: soffrite di frequenti emicranie o di dolori ossei, ma in giornata otterrete una tregua.

Ariete – 4° - Preparatevi a trascorrere una domenica alquanto interessante in cui poter riposare o riassettare la casa. Se durante la settimana non avete avuto molto tempo da dedicare a voi stessi o alle persone care, potrete correre ai ripari. Organizzate qualcosa da fare tutti insieme, magari un cinema in famiglia o un'uscita aperitivo con degli amici/colleghi.

Amore: i più innamorati trascorreranno una domenica effervescente;

Lavoro/Soldi: in attesa di una risposta o di una conferma;

Salute: siete preoccupati per ciò che potrebbe succedere a breve, ma non condite la giornata con i pensieri negativi.

Pesci – 3° - L’oroscopo vi vedrà piuttosto tranquilli in questa domenica.

Alla vigilia della nuova settimana, vi chiuderete in riflessioni profonde e non potrete fare altro che notare come tra voi e i vostri sogni o progetti ci siano un mucchio di ostacoli. Magari voi ce la state mettendo tutta per spiccare il volo, ma per una ragione o per un'altra, l'ultima parola spetta a qualcun altro e questo vi imbufalisce. Una soluzione vi verrà in mente proprio in queste 24 ore.

Amore: favoriti gli incontri e le conoscenze virtuali;

Lavoro/Soldi: shopping online, ormai fate quasi tutto via computer/smartphone;

Salute: recupero psicofisico.

Bilancia – 2° - Le previsioni astrologiche di questo promettente giorno festivo vi spingono a riordinare le idee e a rivedere la quotidianità.

Molte situazioni sono cambiate, ma di questi tempi tutto è destinato a mutare di continuo. Non fatevi cogliere dall'agitazione e studiate nuovi escamotage per arginare il problema. Alzare il tono di voce non serve a farsi comprendere meglio, anzi!

Amore: il partner vi ama molto, inoltre, avete un ammiratore o un'ammiratrice segreto/a;

Lavoro/Soldi: ricontate i vostri risparmi, perché a breve dovrete fare un certo investimento;

Salute: dormite di più.

Vergine – 1° - In genere amate fare shopping, ma in queste 24 ore cercherete di resistere alla tentazione di fare certi acquisti costosi. Questa sarà una domenica speciale e intensa, tutto andrà più che bene. Le persone che vi vogliono bene si faranno sentire.

Non mancheranno sorprese ed emozioni, ma anche incontri e scambi fugaci con la persona del cuore. Anche se attualmente il futuro appare instabile, sapete di poter contare sul vostro intelletto e sulla vicinanza delle persone a voi care.