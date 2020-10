L'oroscopo del 22 ottobre 2020 è pronto a dare il benvenuto a un'altra giornata autunnale. Siete curiosi di sapere quali sorprese e novità hanno in serbo gli astri per i 12 segni zodiacali durante questa giornata di metà settimana? Per saperne di più, consultate l'astrologia della giornata di giovedì 22 ottobre e le previsioni astrali su amore, lavoro e salute rivolte ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Attenzione ai battibecchi con uno dei vostri cari, potreste trasformare una giornata tranquilla in una burrascosa.

Per i cuori solitari che sognano una favola d'amore questa giornata potrebbe portare qualche novità inaspettata. Evitate equivoci, incomprensioni e pettegolezzi, meglio dare ascolto al vostro cuore. Anche nel settore lavorativo dovete evitare polemiche, soprattutto se state a contatto con il pubblico. Vi sentite un po' stanchi e fiacchi, attenzione all'influenza e non uscite se avete decimi di febbre.

Toro – Tra impegni e voglia di cambiare potreste perdere di vista la sfera amorosa ed affettiva. Forse anche in amore qualcosa potrebbe cambiare, alcuni di voi che si sono accontentati di avere accanto una persona superficiale e poco romantica iniziano a pensare di meritarsi di più: l'Oroscopo consiglia di dare un ultimatum al vostro partner oppure di voltare pagina.

Se state cercando un impiego aggiornate il curriculum e siate più competitivi. La vostra salute chiede un po' di più di attenzione, curate bene l'alimentazione e non fatevi mancare nulla, soprattutto vitamine, proteine e carboidrati.

Gemelli – Mandare avanti un rapporto di coppia richiede impegno e qualche compromesso.

Non spaventatevi se a volte le emozioni fanno i capricci, capita a tutti, soprattutto alle coppie che stanno insieme da tanto tempo. Per alleggerire la vostra vita sentimentale, l'oroscopo consiglia di essere più comprensivi nei confronti della persona amata e di organizzare insieme qualcosa di piacevole.

Se siete in cerca di lavoro, non dovete mollare, anzi dovete continuare a cercare. Valorizzate i vostri talenti e la vostra occasione arriverà. Nel settore della salute dovete fare una terapia a base di ottimismo, allegria e divertimento.

Cancro – In questa giornata di giovedì potreste essere un po' drastici. Alcuni nativi del Cancro potrebbero mettere le persone con le spalle al muro, soprattutto se sono stufi di come vanno le cose. Questo vale anche per il partner d'amore o la famiglia, insomma per chiunque ostacola la felicità del vostro cuore. Se state cercando un impiego che vi soddisfi economicamente, siate pazienti e costruite passo dopo passo una strategia. Forza fisica ed energia non vi mancano, in serata potreste essere sopraffatti dalla stanchezza.

Previsioni degli astri per giovedì 22 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – È arrivato il momento di lasciare alle vostre spalle le insoddisfazioni e gli errori commessi fino ad adesso. Molto probabilmente in famiglia regna ancora una forte tensione, forse qualche familiare non approva le vostre scelte. Siate più decisi e realizzate i vostri obiettivi, contro e verso tutti: la vita è vostra. Potreste migliorare le vostre competenze, allargare la vostra rete di contatti anche sui social. Tutto questo è utile per fare un salto di qualità. Non siate impulsivi e nervosi, non sperperate le vostre energie in inutili dispute.

Vergine – La vostra vita sociale potrebbe essere più movimentata del solito, forse avete voglia di conoscere più gente.

Spesso siete frenati dai timori e dall'insicurezza. Magari non vi sentite abbastanza belli e affascinanti. Reagite e accettatevi per quello che siete. Per realizzare i vostri progetti lavorativi dovete eliminare la paura di commettere errori o di deludere qualcuno. Migliorate i vostri punti deboli. Sforzo e impegno portano al successo. Giornata positiva per la salute, vi sentite in forma, vitali ed energici, avete un buon tono muscolare.

Bilancia – Se c'è una persona che vi piace tanto, meglio non parlarne con nessuno. I pettegolezzi potrebbero creare ostacoli tra voi e la persona che vorreste conquistare. Le storie d'amore che nascono in questo periodo hanno tutte le carte in regola per andare avanti e diventare qualcosa di serio.

Anche se i ritmi lavorativi sono rallentati, guadagnerete in serenità. In ambito economico dovete limitare lo shopping e stringere un po' la cinghia. Se l'inquietudine vi impedisce di dormire coccolatevi un po', magari guardando la vostra serie tv preferita o leggendo un libro di vostro piacimento.

Scorpione – Ottima giornata per dialogare, per confidare ala persona amata tutti i vostri progetti, bisogni e magari anche piccoli rancori. Non perdete l'occasione di migliorare il vostro rapporto affettivo. Anche se siete single mettete in luce i vostri punti migliori. Siate orgogliosi di come siete e guardatevi attorno. Se state cercando lavoro, datevi da fare e non sottovalutate nessuna opportunità.

Potreste ricavare contatti e dritte anche attraverso i social o facendo girare la voce. Fate un po' di attività sportiva e se vi ammalate recupererete in fretta la vostra forma fisica.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Lasciatevi alle spalle le vecchie storie, i dolori e le delusioni, non permettete loro di distorcere la vostra visione del futuro, cercate nuovi stimoli per costruire qualcosa di appagante in tutti i settori della vita. Per affrontare il lavoro e le questioni economiche dovete cogliere il meglio ed evitare il peggio. Riflettete con calma e attenzione prima di mettervi in gioco. Insomma, se una proposta vi sembra impegnativa, non abbiate timore di rifiutarla.

La vostra energia va a intermittenza, fate attenzione a ciò che mangiate e non caricatevi di troppi impegni, altrimenti il vostro corpo va in tilt.

Capricorno – Se siete una coppia giovane avete il bisogno di condividere qualcosa in più, magari si tratta di un bisogno fisico legato alla passione oppure sentite la necessità di fare progetti di vita comune. Se siete single da troppo tempo e avete voglia di innamorarvi, uscite di più oppure cercate l'anima gemella sui social. Gli amori che sbocciano in questo periodo sono frizzanti e appassionati. Nel lavoro rimboccatevi le maniche e studiate un modo per spendere di meno o guadagnare di più. Parlando di salute e benessere, l'oroscopo consiglia di muovervi di più e di non abbuffarvi troppo.

Acquario – Partner geloso, familiari invadenti, ecco uno dei tanti motivi che rendono questa giornata litigiosa. Cercate di rafforzare i vostri punti deboli. Trovate una soluzione e adottate una strategia per mettere a tacere certe polemiche, solo così riuscirete a raggiungere la pace, soprattutto in campo amoroso e affettivo. Adottate queste strategie per evitare le insidie anche nel mondo del lavoro. Fate attenzione alla pigrizia e fate del vostro meglio per svolgere i compiti quotidiani. Guardate dove mettete i piedi, meglio evitare di farsi male per una sciocca distrazione.

Pesci – Questo è un periodo vivace e ricco di sorprese per i nativi dei Pesci. Se state cercando l'amore, potreste fare incontri interessanti.

Non siate frettolosi o pessimisti, i problemi vanno affrontare con ottimismo e astuzia. Sul fronte lavorativo avete la lungimiranza di affrontare qualsiasi tipo di questione. Siate prudenti in campo economico e finanziario, non è un buon momento per fare spese pazze. Anche se è un periodo positivo per la salute non dovete esagerare con i cibi pesanti e i dolciumi.