Una nuova giornata è in arrivo per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo dunque come andrà mercoledì 28 ottobre con l'Oroscopo e le stelle relativamente ad amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 28 ottobre per la prima sestina

Ariete: l'inizio della giornata sarà caratterizzata da stress, nel pomeriggio la situazione migliora con la Luna nel segno. In campo amoroso se ci sono delle problematiche nel rapporto potrete affrontarle. Per quel che riguarda il campo lavorativo è importante riflettere bene prima di prendere una decisione.

Toro: in amore è possibile che alcune risposte tardino ad arrivare, la giornata sarà comunque interessante.

A livello lavorativo potreste ricevere una buona notizia.

Gemelli: in campo professionale sarà possibile sfruttare queste giornate per risolvere delle questioni in sospeso. In amore avete voglia di farvi desiderare.

Cancro: con Giove in opposizione bisogna essere prudenti al livello lavorativo. In amore è possibile che vi sentiate agitati e turbati, alcune storie potrebbero vivere delle tensioni.

Leone: Marte è favorevole, questo è un buon momento per l'amore, vi sentite più passionali. Nel lavoro è un periodo di ripresa, cercate di svolgere al meglio i vostri impegni.

Vergine: non manca la vitalità per il segno, in amore le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro avete voglia di mettervi in gioco.

Astrologia del giorno per i segni della seconda sestina

Bilancia: Venere entra nel segno in questa giornata di mercoledì 28 ottobre, è un bel cielo per i sentimenti. Cercate di rilassarvi e di organizzare qualcosa di bello con il partner o le persone che amate. Nel lavoro è un periodo promettente.

Scorpione: sono possibili imprevisti in campo lavorativo, cercate di non farvi sottomettere dallo stress.

In amore possibili nuovi incontri.

Sagittario: a livello lavorativo i nati sotto questo segno non dovranno fare confusione, accettate delle proposte solo se ritenete che ne valga la pena. In amore la Luna torna favorevole, il pomeriggio sarà il momento migliore per avvicinarsi alle persone che amate.

Capricorno: bel cielo per il segno, sono favorite le relazioni e non mancheranno opportunità. Però le coppie che hanno vissuto delle problematiche, potrebbero ritornare su alcune questioni e generare polemiche. Giornata un po' agitata per il lavoro.

Acquario: a livello professionale sentite l'esigenza di nuovi stimoli, soprattutto chi da tempo svolge lo stesso mestiere. In amore la giornata sarà promettente, cercate di mettere da parte le ansie caratterizzate dal campo professionale.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 28 ottobre sarà positiva in amore, considerato che Venere non è più contraria. Nel lavoro invece sono possibili dei dubbi.