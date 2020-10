Il mese di ottobre che avvia verso la fine e continua il percorso astrologico dei dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 29 ottobre 2020 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro che porteranno stelle e pianeti dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni astrali per la prima sestina

Ariete: in amore è un periodo da vivere con maggiore passionalità, il cielo è della vostra parte. È però anche un momento di stanchezza che si fa sentire e che non vi renderà le cose facili. Nel lavoro avete voglia di cambiare.

Toro: per i sentimenti gli ultimi giorni del mese porteranno delle buone prospettive.

Periodo interessante anche per i progetti in vista del futuro. Nel lavoro è un momento importante, ma molto dipenderà delle vostre azioni.

Gemelli: a livello sentimentale occorre fare attenzione con Venere contraria, perché superare problemi ora non è semplice. Nel lavoro è meglio evitare di stancarsi troppo. Se c'è un incontro importante gestite bene le parole.

Cancro: in amore, con Venere che non è più nel segno, è meglio tenere sotto controllo tutte le relazioni. Giove in opposizione potrebbe portare delle separazioni. A livello lavorativo le stelle non sono dalla vostra parte, per questo motivo occorre prestare attenzione ed evitate di fare più cose contemporaneamente.

Leone: a livello amoroso, se c'è da mettere in chiaro qualcosa, grazie a Venere ora è il momento favorevole.

Non agitate le acque per motivi banali. Nel lavoro qualche ostacolo potrà essere superato.

Vergine: per i sentimenti è una buona situazione astrologica in vista del fine settimana. Il periodo è faticoso ma le cose andranno meglio. A livello lavorativo molti si ritengono soddisfatti di quanto ottenuto, ma non per questo bisogna fermarsi proprio ora.

Previsioni e oroscopo del 29 ottobre: previsioni per la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale, se vivete due storie contemporanee, bisogna fare attenzione, la Luna in opposizione porta qualche disagio. Nel lavoro si potrà risolvere un problema, dovrete però fare attenzione nei rapporti con soci e collaboratori.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale più ci si avvicina al mese di novembre e più le cose andranno meglio in amore grazie a Venere favorevole. Se una coppia è in crisi cercate di sanare alcune ferite. Nel lavoro questo cielo permette di ritrovare maggiore energia e di recuperare serenità.

Sagittario: a livello amoroso situazione che torna più tranquilla grazie a Venere favorevole. In questo momento vi sentite più forti. A livello lavorativo, se dovete proporre una nuova idea non mancheranno le opportunità per voi. I nuovi progetti sono favoriti.

Capricorno: per i sentimenti con la Luna in aspetto contrario meglio vivere alcune situazioni con maggiore calma. Nel lavoro momento di lieve calo anche dal punto di vista fisico.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le polemiche dovranno essere limitate. C'è comunque più voglia di amare e di stare con la persona amata. A livello lavorativo attenzione a non fare scelte sbagliate soprattutto dal punto di vista economico.

Pesci: in amore Venere è dalla vostra parte e vi permette di vivere le cose in maniera più tranquilla. Risulta positiva anche la Luna per i nuovi contatti. Nel lavoro, se ci sono state delle difficoltà, ora si possono superare.