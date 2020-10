Il mese appena iniziato si rivela molto vantaggioso per il segno per ciò che riguarda gli affari e la sfera lavorativa, grazie a Mercurio in Scorpione, che protegge la Bilancia con i suoi influssi e diventa quasi il suo asso nella manica. E' un ottimo momento per presentare dei progetti o avanzare delle proposte, purché queste siano formulate in modo vincente. Il cielo non è negativo per quanto riguarda l'amore e i nuovi incontri, ma la testa potrebbe essere altrove. La Luna Nuova rende la prima metà del mese faticosa per il fisico, meglio essere cauti. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per la Bilancia

Amore: il mese di ottobre 2020 non è negativo per l'amore e i rapporti interpersonali. C'è serenità in famiglia e nel rapporto tra figli e genitori e anche chi nei mesi precedenti si è trovato spesso a discutere, può ora trovare dei chiarimenti e ristabilire l'armonia. Tuttavia, in amore e nel rapporto con il partner, qualcuno potrebbe avere l'impressione di ricevere molto meno di quanto da e questo potrebbe generare un cambio di traiettoria da parte della Bilancia, che potrebbe cambiare improvvisamente il modo di esporsi e comportarsi. Non è un mese troppo fortunato per chi è alla ricerca di nuovi incontri, la testa è altrove ed iniziare una nuova relazione non è semplice, ma non sono da escludere gli incontri d tipo occasionale.

Lavoro: quelle buone idee che avete riposto nel cassetto durante i mesi precedenti, possono essere tirate fuori ad ottobre 2020. Mercurio, stella degli affari, si trova in Scorpione e da lì influisce positivamente per quanto riguarda il patrimonio e i possedimenti. Le stelle consigliano alla Bilancia di mettere a punto, con cura e minuziosità, ogni particolare, legale e burocratico, del proprio progetto.

E' possibile che l'approvazione necessaria arrivi più avanti nel tempo, così come ostacoli e rivalità tra soci e colleghi, ma non dovete gettare la spugna, se la vostra idea è vincente, verrà accolta.

Salute: quello di ottobre 2020 si rivela un mese abbastanza faticoso per il fisico e la salute. Soprattutto durante la prima metà del mese i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero vedersi costretti a prendersi qualche pausa.

Particolarmente sottotono si rivelano le giornate del 10 e del 16, quando la Luna Nuova si scontra con Giove, Marte e Saturno. Qualcuno potrebbe accusare forti fastidi alle articolazioni, gonfiore addominale, alle gambe o abbassamenti di ferro. L'oroscopo consiglia di riposare il tempo necessario, sottoporsi a dei controlli medici periodici e praticare del movimento fisico, che sia adeguato alla vostra condizione ed età.