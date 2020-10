Si appresta a concludersi anche la terza settimana del mese di ottobre. Arrivano quindi le previsioni e l'Oroscopo di domenica 25 ottobre 2020 per tutti i segni con i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in particolare in amore e nel lavoro.

L'oroscopo di domenica 25 ottobre per la prima sestina zodiacale

Ariete: in amore questo è un momento che vi vede recuperare. I rapporti con una persona dell'Acquario riacquistano complicità. Nel lavoro programmate tutto con attenzione. Dovrete però affrontare qualche momento di calo fisico.

Toro: per i sentimenti sarà una giornata non esaltante da affrontare con attenzione.

Nel lavoro evitate di azzardare troppo, sarà una giornata da tenere sotto controllo.

Gemelli: a livello sentimentale i rapporti di vecchia data potrebbero subire dei cambiamenti. Nel lavoro sarà una giornata agitata, ma lunedì sarà ancora più turbolento.

Cancro: in amore è un momento di agitazione, ma da lunedì le cose andranno meglio grazie alla Luna favorevole. A livello lavorativo alcuni cambiamenti sono da gestire con attenzione.

Leone: a livello sentimentale è un momento non esaltante, bisogna cercare di eliminare alcuni problemi nati da poco. Nel lavoro avete voglia di fare tanto, dovete però non esagerare e non dovete soprattutto stancarvi troppo.

Vergine: per i sentimenti ci sarà un po' di agitazione in questa giornata, in serata bisognerà evitare dei momenti di forte tensione.

Nel lavoro, se ci sono situazioni che non riuscite a superare, sarà meglio chiedere aiuto a qualcuno.

Previsioni e oroscopo del 25 ottobre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti - con Venere favorevole - dalla prossima settimana le cose andranno meglio. Siete più sereni in questo momento.

Nel lavoro potreste fare degli incontri interessanti.

Scorpione: le nuove relazioni sentimentali devono essere protette. La giornata potrebbe portare qualche momento di calo. Nel lavoro evitate conflitti. Non mancheranno comunque buone notizie.

Sagittario: per i sentimenti non manca una buona energia, sarà una giornata in cui potrete vivere al massimo la passionalità.

Marte in buon aspetto vi aiuta. Nel lavoro il meglio potrà arrivare verso la fine dell'anno, per il momento ci vuole prudenza.

Capricorno: per i sentimenti sarà una giornata positiva, evitate soltanto di rovinarla pensando ad alcune storie del passato. Nel lavoro sono arrivate conferme positive nel corso degli ultimi mesi, ora pensate a come consolidarle.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale ci sono delle soluzioni in arrivo in amore con la Luna nel segno che porta energia. Non sono da escludere incontri interessanti. Nel lavoro cercate di limitare la vostra ansia.

Pesci: in amore la mattinata porta qualcosa in più rispetto alle attese. Se dovete programmare un incontro fatelo adesso.

Nel lavoro, se avete da poco fatto una richiesta, arriveranno soddisfazioni entro la fine dell'anno.