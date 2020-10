L'Oroscopo del giorno 27 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì da Bilancia a Pesci. In Astrologia i campi di applicazione più cercati di solito sono l'amore e il lavoro. Iniziamo subito a dare una infarinatura generale in merito a i segni migliori e peggiori del giorno, ovviamente prescelti tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di questo martedì? Diciamo subito che ad essere meritatamente supportati dagli astri in questo nuovo giorno saranno solamente in tre. In primo piano la splendida Luna in Pesci con Venere in Vergine ed il Sole in Scorpione.

In evidenza questo martedì, tra i migliori, il Sagittario considerato a ragione al "top del giorno" e poi, subito dopo, Capricorno e Acquario, in questo contesto considerati in giornata a cinque stelle. Intanto, visto il cielo astrologico poco performante, le predizioni astrali del periodo ammettono con dispiacere probabili frangenti abbastanza stressanti all'indirizzo dei nati in Scorpione, al momento indicati con le tre stelle relative ai periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del 27 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 27 ottobre

Scommettiamo che in tanti già state in trepidazione nell'attesa di scoprire come è stato classificato il vostro segno?

Bene, senza perdere tempo in inutili tiritere, andiamo subito a togliere il velo dalla nuova classifica stelline interessante la giornata di martedì 27 ottobre 2020. Ansiosi di sapere quali saranno i segni a risultare ai primi posti della scaletta odierna? Allora, prima iniziare a mettere in chiaro la sequenza relativa alle stelline quotidiane, ci teniamo a mettere in evidenza i migliori in assoluto tra tutti: il Sagittario, segno al primo posto ed il Capricorno con l'Acquario in seconda posizione.

Questi appena citati sono i tre splendidi segni designati dagli astri a svettare meritatamente alla testa della classifica. Pronti a scoprire gli altri simboli astrali?

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 27 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo del 27 ottobre annuncia una giornata che non contempla eccessive negatività, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti abbastanza impegnativi. Per tanti di voi nativi sarà un martedì discreto, specialmente per coloro che condividono con altri gli stessi interessi: le passioni in comune sono un ingrediente vincente in merito alla qualità della giornata, sappiatelo! In amore, in alcuni casi dovrete sostenere e rassicurare il vostro partner, quindi siate dei buoni ascoltatori e applicatevi affinché eventuali problemi siano risolti di comune accordo. Salirete nella stima della vostra metà se darete a quest'ultima la fiducia che merita, ovviamente facendo in modo che il buon dialogo sia al centro del rapporto quotidiano.

Single, la situazione astrale anche se non abbastanza promettente, diciamo che attrae. Qualcuno/a, forse inizialmente un po' antipatico/a, cercherà di sorprendervi allo scopo di farvi innamorare: ci state o no? In generale, potrete ottenere risultati positivi solo se vi impegnate. Nel lavoro, la situazione pare vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo vi porterà novità utili, cercate di giocare al meglio le vostre carte e siate sereni. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano l'arrivo di una giornata prescritta dagli astri con il fastidioso segno relativo al "sottotono". La seconda giornata dell'attuale settimana sarà abbastanza pensierosa per voi nativi e su certi aspetti potreste sentirvi un po' giù di morale.

Parlando in generale, avete mai fatto caso che è sempre la vostra vena polemica a favorire la nascita di scontri e discussioni varie? Meditate e regolatevi... In amore, gli astri consigliano calma e oculatezza nelle scelte, visto il periodo poco positivo in programma. Se non ascolterete quanto appena detto, quasi certamente riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta! Pertanto, datevi da fare se vorrete rimettere in sesto situazioni famigliari, amicizie in bilico o rapporti (di qualsiasi natura) in declino. La parola d'ordine per molti di voi dovrà assolutamente essere "coraggio". Single, realizzate un progetto o mettete in agenda un obiettivo che possa gratificare sentimentalmente la vostra vita: non accontentatevi di un semplice flirt, ok?

Nel lavoro inutile aspettare che le cose si sbrighino da sole, mettete le mani in pasta, fate vedere quanto valete. Anche se avete dei grattacapi fastidiosi o siete stati già messi alle strette da qualcuno, cercate di scrollarvi di dosso l'ansia e fatevi forza. Voto 7.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno 27 ottobre al Sagittario indica una giornata davvero efficace, speciale quanto basta. Già da adesso si staglia per voi all'orizzonte un alone di fiducia generale, sia nelle persone che in quelle situazioni che necessitassero di ritocchi o correzioni (sapete bene di cosa parliamo, giusto?). In campo sentimentale, il vostro fervore emotivo creerà nuova passione nella vostra vita amorosa presente e soprattutto futura.

Spensieratezza e leggerezza saranno all'ordine del giorno, il che vi permetterà di vivere la vita fino in fondo, senza aspettare oltre. Ottime le relazioni in coppia, in primis quelle formate da poco, a seguire tutte le altre. Single, grazie a Venere come anche alla Luna in Pesci, avrete un fascino irresistibile: farete capitolare anche chi apparisse insensibile alle vostre avance. Visto pertanto che le stelle saranno dalla vostra parte, sicuramente troverete qualcuno capace di far battere il vostro cuore a mille. Nel lavoro, pensate a svolgere tutto quello che vi è stato commissionato, senza riflettere troppo: sarete bravissimi nel farlo. La posizione di alcuni Astri vi faranno apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti, in tempi ridotti.

Voto 10.

Oroscopo di martedì 27 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 27 ottobre predice nuove energie su cui poter contare. Dunque, giornata da mettere in preventivo come ottima in quasi tutti i settori della vita quotidiana. In primo piano Luna e Venere rispettivamente in sestile ed in trigono ai vostri Giove, Plutone e Saturno: disponibilità e buonumore grazie a questa importante formazione astrale per tanti di voi quest'oggi molto favorevole. Tranquillità messa in preventivo soprattutto in famiglia, condita (forse) di sorprese anche interessanti: dono o annuncio speciale? In amore, vi sentire felici ed appagati della vostra attuale vita di coppia.

Per molti infatti, la giornata si prospetta in massima parte all'insegna di una buona intesa sentimentale e soprattutto sessuale, il che vi consentirà di riuscire a mantenere un clima abbastanza positivo abbastanza a lungo. Single, iniziate a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento nell'animo e nel fisico. Gli astri incitano a darsi una regolata: è tempo di cambiare ma, soprattutto, è ora di agire. Nel lavoro intanto, se steste cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede non doveste esitare. Facendo le vostre richieste in questo periodo potreste ottenere qualche buon riscontro. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di martedì annunciano un periodo molto buono in campo sentimentale, in famiglia e nelle amicizie in generale.

Alla grande quindi tutto il giorno, anche se nel complesso la parte relativa all'avvio potrebbe presentare piccole difficoltà soprattutto a metà/fine mattinata: tranquilli, le predizioni di martedì indicano che riuscirete a risolvere tutto con minimo sforzo e massima efficacia. In amore, sarete circondati dalla passione e dalla sensualità più accesa. D'altronde, il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni "piccantine", e lo sapete benissimo anche voi... Target della giornata: riconquistare la fiducia incondizionata del vostro partner con i fatti, non con le sole parole. Forse per i più, la parte migliore della giornata coinciderà con le prime ore della sera con finale da sballo: probabili "fuochi d’artificio" in camera da letto!

Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e fiducia. Amare e semplicemente farsi amare, questo è quello che conta, sappiatelo fin da subito. Nel lavoro, alcune novità di prossimo arrivo stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Forse vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 27 ottobre, preannuncia l'arrivo probabilmente di un dono da parte di qualcuno. Nell'aria già da adesso potreste respirare un sentore di discreta fortuna, ovviamente se con ascendente posizionato al primo o secondo posto in classifica.

Se così fosse, preparatevi a fare investimenti nelle cose che più vi piacciono. Per tutti gli altri sarà un periodo normale: solita routine. In amore, soprattutto, vi attende una buona giornata e poi senz'altro una splendida serata da vivere in armonia con la persona amata. Molto serena l'intesa con il partner, specialmente se negli ultimi tempi vi sono state delle incomprensioni o piccoli screzi. Single, ci saranno delle piacevoli occasioni per flirtare capaci di far sentire le cosiddette farfalline nello stomaco. Avrete la conferma che la strada che avete intrapreso è quella giusta, ed è in grado di rendervi felici. Nel lavoro, per finire, organizzate al meglio l'attività in modo da poter portare avanti i progetti e raggiungere così gli obiettivi che eventualmente avete in agenda. L'energia non mancherà, dovrete solo saperla gestire sfruttandola per far fronte ai numerosi impegni. Voto 8.