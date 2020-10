L'Oroscopo del 29 ottobre è pronto a svelare come andrà la giornata ai segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. In primissimo piano dunque le previsioni zodiacali di giovedì, nel contesto impostate sui settori della vita interessanti l'amore e il lavoro. Ad essere messi sotto analisi, come da titolo, i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: desiderosi di sapere in anteprima cosa riserveranno le stelle al vostro segno di nascita? Certo che si, quindi iniziamo subito a dare un piccolo assaggio sui simboli astrali più e meno fortunati. Ebbene, questa parte della settimana si presume possa portare tantissima positività agli amici della Bilancia e del Sagittario, entrambi considerati in periodo da cinque stelle.

Invece, parlando in merito a coloro con probabili difficoltà, non sarà una giornata confortevole per quelli tre segni: ve ne sveleremo solo uno, gli altri due li scoprirete andando a spulciare nella classifica apposita posta a seguire. Tornando al dunque, questo giovedì osserveremo Marte in quadratura a Giove in Capricorno, pertanto si prospetta una giornata instabile per questo speciale segno di Terra.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo del giorno 29 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) del 29 ottobre

Il consueto incontro con la nostra classifica stelline del giorno è pronto a dare una valenza al prossimo giovedì 29 ottobre.

Curiosi di scoprire in anteprima quante stelle sono state attribuite al vostro segno? Iniziamo pure come al solito con le prime posizioni: a dominare la vetta della scaletta di oggi, Bilancia e Sagittario, ambedue posizionati al primo posto (parziale) in quanto il riferimento è solo per gli ultimi segni - volendo, è possibile visionare la classifica completa di questa settimana.

Al secondo posto della scaletta troviamo lo Scorpione a cui vediamo accodati Capricorno e Acquario entrambi al terzo posto. Chiude la classifica in ultima posizione, Pesci, al momento considerato in periodo da "ko".

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i soli segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione;

★★★: Capricorno, Acquario;

★★: Pesci.

Previsioni zodiacali del 29 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di giovedì 29 ottobre indica una giornata ottima, portata in braccio da una meravigliosa Venere nel segno in trigono a Saturno. Tutti i sentimenti a partire da quelli più importanti come l'affetto per il partner, la famiglia e gli amici andranno ad un'altra velocità: preparatevi a gustare una delle poche giornate che capitano di rado nella vostra vita quotidiana. In amore quindi, alla grande sentimenti e piena dolcezza: se siete stabilmente in coppia, scoprirete che la vera ricchezza è avere vicino la persona amata. Sappiate che niente altro riuscirà a soddisfare meglio i vostri desideri. Se single invece, con Luna (amore) e Venere (passione) pronti a fare il tifo per voi, vi scoprirete golosi di sensazioni nuove e curiosi di tutto.

Specie se dovesse esserci di mezzo un incontro nuovo, lo stesso risulterà piacevolissimo e pregno di sensualità. Nel lavoro infine, studiate le strategie che intendete adottare senza lasciar trapelare alcun indizio: certe situazioni vanno gestite con diplomazia... Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì sono fiduciose del fatto che potrebbe prendere la giusta piega la giornata, almeno nella prima metà, poi subirà un piccolo stop nel fine pomeriggio per risalire in serata. In amore si prevedono problemi e problemini abbastanza difficili da far rientrare: chi vivesse in condizioni affettive precarie o poco serene, quasi certamente avrà la tentazione per un’evasione sentimentale.

Attenzione, uscendo "fuori dal seminato" avrete solo da perdere e nulla da guadagnare! In amore, avrete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena insieme al vostro lui o alla vostra lei. E come sempre, sarete bravi nell'adattare le circostanze ai vostri bisogni... Ricordate, non sempre la fortuna aiuta gli audaci; meditate! Allora, alla luce di quanto appena detto, datevi da fare affinché a poter godere di massima serenità possiate essere entrambi. Single, progressi in vista per qualcuno di voi, anche se per il momento ancora leggeri. Diciamo che il periodo, abbastanza a favore, invita comunque a non demordere: mettetecela tutta! Nel lavoro, farete appello alla vostra forza di volontà ma soprattutto alla pazienza: per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni.

Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 29 ottobre al Sagittario indica una giornata bella, vincente e serena. Fate tesoro di questa splendida giornata e gettate pure eventuali fondamenta per tutte le attività o relazioni a cui aspirate oppure non avete ancora avuto ancora il coraggio di iniziare. In amore, gli astri annunciano tanta serenità. Infatti, sarete pieni di fascino e sensualità e queste vostre doti saranno protagoniste di momenti davvero indimenticabili. In coppia godetevi questi bei momenti immersi nella gioia e nella fortuna, magari approfittando del periodo per riassettare qualcosa nel rapporto. Single, le stelle del momento creeranno sprazzi sentimentali molto dolci e in gran parte anche passionali.

Ottimi saranno i rapporti con gli amici di sempre: a tal proposito, potreste instaurare con una persona che vi interessa già da tempo una relazione destinata a rivelarsi sincera, duratura e invidiata. Le previsioni del giorno spingono comunque a provarci, non si sa mai... Nel lavoro, per chiudere, splendide occasioni in giornata potrebbero prender vita dal nulla, con predominanza in alcuni settori. Molto avvantaggiati coloro a stretto contatto con le persone. Voto 9.

Oroscopo di giovedì 29 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì 29 ottobre predice che non sarà troppo di parte il periodo in quanto potrete contare solamente su tre misere stelline.

Quindi, frangente quasi tutto in salita? In parte è così: vediamo di dare qualche consiglio e fare qualche buona previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro. In amore, visto il periodo poco positivo, un problema di dialogo potrebbe far cadere il gelo tra voi ed una persona cara con la quale pensavate di riuscire a stabilire un contatto più profondo: fate il possibile affinché non succeda. Single, sarebbe meglio per voi non prendersela con le stelle visto che sono pronte all'offensiva. Insistendo, sicuramente potreste andare incontro ad un'altra giornata difficile: fate vobis! Diciamo comunque che - giusto per rincuorare qualcuno con ascendente al top - nel periodo non mancheranno incontri interessanti, anche se alla fine non porteranno quasi a nulla: rilassatevi, per l'amore vero c'è sempre tempo...

Nel lavoro, non riuscirete a concludere molto in questo periodo. Tuttavia, non sarete dispiaciuti di quello che andrete ad archiviare a fine giornata. Pensate e agite da positivi, sempre. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di giovedì preannunciano una giornata decisamente "sottotono", valutata mediamente come abbastanza flemmatica e in certi casi anche pensierosa. In amore, sarete in tensione verbale con il vostro partner: forse fareste meglio a tenere a bada di più la vostra lingua! Vi sarà difficile aprirvi emotivamente e sarete molto arrabbiati con lui/lei. Aspettate che passi il periodo per poi riavvicinarvi alla dolce metà. In coppia altresì, si invita a stare attenti a non fare proposte azzardate, soprattutto sforzandosi di non essere eccessivamente critici con chi è al vostro fianco.

Indicazione in primis per coloro che stanno uniti in coppia da non troppo tempo: il momento non è proprio ideale per discutere. Single, alcune cose che credevate chiuse e definite si riveleranno ancora aperte. Potrà essere una relazione amorosa, oppure un'amicizia: qualsiasi cosa dovesse essere, cercate di mantenere tranquilli senza prendere decisioni affrettate, dettate dall'euforia del momento. In campo lavorativo, prendetevi il giusto tempo per riflettere a fondo prima di agire con determinazione: quello che dovrete fare sarà una scelta importante, pensateci bene. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 29 ottobre, annuncia l'arrivo di un giorno un po' stravagante, forse a tratti privo di spunti in grado di favorire buon umore e voglia di vivere.

Il responso astrale è eloquente: questa parte centrale della settimana è stata giudicata con il segno del "ko", dunque allineati e coperti! In campo sentimentale, il rapporto di coppia reclamerà quasi certamente una pausa di riflessione. Consiglio disinteressato: nel progettare eventualmente il futuro cercate di considerare alcune vicissitudini capitate in passato, magari riannodando situazioni critiche: anche se già superate, significherà dare una valenza positiva a tutto il rapporto. Single, molti di voi stanno attualmente attraversando un periodo di estrema debolezza sia fisica che mentale. Questa sfavorevole condizione vi arrecherà notevoli svantaggi ed, in primis, nei confronti di altre persone con le quali vi potreste trovare spesso in contrasto.

Nel lavoro, con la buona immaginazione che vi ritrovate in questo momento ed i progetti che vi frullano certamente per la testa, avrete ottime probabilità di sfondare, ma assolutamente non in questa giornata. Aspettate che passi l'attimo. Voto 6.