Ultimo giorno del mese di ottobre che sta per iniziare. Vediamo come si concluderà e quali novità porterà a tutti i segni in amore e nel lavoro con l'inizio del weekend e l'Oroscopo del 31 ottobre.

Oroscopo di sabato 31 ottobre dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore le cose andranno gestite e vissute con attenzione. Dovete evitare di preoccuparvi troppo per alcune situazioni. Nel lavoro momento migliore, ma siate più attenti con le cose da fare. Mercurio in opposizione chiede di stare attenti.

Toro: per i sentimenti non si esclude che qualche nuova conoscenza sia importante. Le storie che sono nate di recente sono promettenti.

Nel lavoro in questa parte del mese potrà arrivare qualche buona opportunità da gestire al meglio con l'inizio di novembre.

Gemelli: a livello sentimentale non manca una buona energia che vi regalerà questa giornata. Nel lavoro non sottovalutate le nuove ipotesi di collaborazione.

Cancro: in amore cercate di prendere maggiore tempo per riflettere. Trascorrete questo fine settimana lontano dai problemi. A livello lavorativo i nuovi progetti non vanno come vorreste, il mese di novembre però aiuterà a recuperare.

Leone: per i sentimenti con la Luna dissonante dovete evitare di portare ulteriori problemi in una storia. Meglio cercare di capire qual è il reale problema. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di discussione.

Vergine: per i sentimenti con la Luna favorevole torna la voglia di amare. Questa giornata potrebbe regalare un incontro inaspettato. Nel lavoro giornate che vi aiutano a rivalutare il periodo e a partire meglio anche in vista della prossima settimana.

Previsioni del 31 ottobre dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore periodo da sfruttare con Venere favorevole. Se una persona vi interessa fatevi avanti. A livello lavorativo i nuovi progetti potranno andare avanti, riuscirete a fare qualcosa in più.

Scorpione: a livello amoroso la Luna in opposizione consiglia di essere prudenti.

Chiarite delle situazioni rimaste bloccate con una persona del Leone o del Toro. Nel lavoro ci sono molte cose da fare, siate cauti a come gestire il tutto.

Sagittario: per i sentimenti con Venere e Mercurio favorevoli momento migliore rispetto all'inizio del mese. Nel lavoro momento di grande agitazione, ma non mancano i risultati.

Capricorno: a livello amoroso per alcune storie potrebbe arrivare un dentro o fuori definitivo, in particolare per tutti coloro che hanno vissuto qualche difficoltà. Nel lavoro parlate con attenzione se ci sono dei problemi da risolvere, novembre sarà un mese non esaltante per i rapporti con gli altri.

Acquario: a livello sentimentale con Venere favorevole aumenta la voglia di fare di più.

Con Mercurio positivo potrete rivedere anche alcune situazioni in sospeso. A livello lavorativo in tempi brevi dovrete fare una scelta importante. Entro dicembre sarà necessario capire cosa fare.

Pesci: in amore Luna favorevole che aiuta nei rapporti con gli altri, in particolare con una persona del Cancro o dello Scorpione. Nel lavoro le intuizioni valgono di più e da novembre le novità migliori saranno in arrivo dal 10.