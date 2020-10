Anche la terza settimana del mese di ottobre sta per accingersi a raggiungere il suo termine. Per quanto concerne l'oroscopo di questo suo terzo weekend, le previsioni non possono che essere ottimali per alcuni dei dodici segni zodiacali. Come nel caso del Capricorno, fortunato nel tuffarsi in uno dei suoi periodi migliori, mentre i nati sotto al segno del Leone si troveranno costretti a dover fare i conti con la gelosia, quella stessa gelosia che spesso e volentieri mette a repentaglio la vita di coppia e che già in passato ha minato un rapporto alle volte fragile di suo. Chi invece gode dell'influenza della Vergine potrà, in queste nuove giornate, gioire per l'arrivo di notizie entusiasmanti e positive in grado di rendere migliore non solo il fine settimana, ma l'intero futuro di questo segno.

Per quanto riguarda invece l'Acquario, sfortunatamente non ci sarà nulla da fare: il weekend in arrivo sarà uno tra i più monotoni e sfortunati di tutto il mese.

Oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - nonostante quella strana malinconia che ha colpito l'Ariete al nascere della settimana, un'ondata di energie positive e rinnovate si prepara per investire in pieno coloro nati sotto questo segno. Chi ha in mente dei progetti potrà finalmente mobilitarsi per metterli in atto e renderli finalmente reali, mentre chi è in attesa di un posto di lavoro stabile potrà aspettarsi di tutto, anche più proposte lavorative interessanti e appartenenti a settori d'impiego diversi.

Toro - il Toro, testardo di suo, dovrà sfortunatamente fare i conti con qualche nota di stress, alle volte ingestibile, che metterà a dura prova la pazienza di questo segno zodiacale.

Affidarsi alle persone di cui ci si fida ciecamente, specialmente se facessero parte della propria vita da molto tempo, potrebbe forse essere l'unica cosa più intelligente da fare. Attenzione però a non delegare agli altri la risoluzione dei problemi, poiché si potrebbe correre il rischio di venire abbandonati.

Gemelli - l'oroscopo di questo terzo weekend del mese preannuncia l'arrivo di giornate pregne di monotonia. Riuscire a trovare qualcosa di divertente da fare, o anche solo cercare di trascorrere del tempo in compagnia dei propri amici, risulta essere veramente complicato, al punto da far nascere qualche nota di nervosismo all'interno dei Gemelli.

Meglio tirare qualche respiro profondo e affidarsi alla sana compagnia di sé stessi.

Cancro - nuove opportunità si stanno facendo largo per raggiungere questo segno zodiacale il più rapidamente possibile. Nuovi orizzonti si sono già mostrati agli occhi del Cancro e spetterà a lui e lui soltanto prendere una decisione definitiva. Chi aspetta da tempo il "lavoro giusto" potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e rallegrarsi, mentre per l'amore non sembra essere ancora il periodo adatto.

Leone - come già anticipato, la gelosia sembra voler prendere il sopravvento del Leone, rischiando di compromettere in maniera forse irreparabile anche la relazione più stabile esistente al mondo. Riuscire a controllarla risulta essere un'impresa quasi impossibile, ma è l'unico modo necessario ed accettabile per non mandare a quel paese la vita di coppia.

Attenzione, quindi, a non esagerare con le frecciatine e con le sfuriate.

Vergine - ottime notizie in vista per coloro nati sotto al segno della Vergine. Chi attende ormai da tempo l'evolversi o lo sbloccarsi di una determinata situazione sarà in grado, finalmente, di muovere i propri passi nella direzione desiderata. Chi non ha ancora una posizione stabile, potrà ritrovarsi costretto a dover prendere in considerazione l'idea di un trasloco repentino per potere accettare una proposta lavorativa tanto allettante quanto desiderata.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la malinconia si è insediata nella vita della Bilancia già dalle prime giornate di questa settimana e difficilmente lascerà la propria conquista.

Fortunatamente, l'avvicinarsi della domenica non fa altro che portare il sorriso sulle labbra di questo segno zodiacale, facendogli desiderare maggiormente la vicinanza di una persona cara. Attenzione a non prendere decisioni troppo affrettate: meglio sedersi a tavolino e chiedere consiglio.

Scorpione - l'amore, secondo quanto previsto da un oroscopo stranamente positivo, renderà questo nuovo weekend decisamente straordinario e a dir poco magico per il segno dello Scorpione. Qualcuno avrà la possibilità di festeggiare una qualsiasi evenienza, da un anniversario ad un compleanno o semplicemente una promozione, mentre altri potranno iniziare seriamente a pensare al matrimonio.

Sagittario - attenzione a quei piccoli problemi che potrebbero nascere durante un qualsiasi colloquio, non per forza lavorativo.

Chi teme di sbagliare potrebbe incappare, per sua sfortuna, proprio in quell'errore più volte immaginato, mentre chi ripone troppa fiducia nelle proprie capacità potrebbe incappare in qualche gaffe. Meglio andarci con i piedi di piombo e cercare di essere sé stessi, indipendentemente dalle situazioni che ci si ritroverà di fronte. Anche in amore potrebbero essere dei tentennamenti.

Capricorno - come già anticipato, per coloro nati sotto al segno del Capricorno si preannuncia un weekend favoloso e strepitoso sotto ogni punto di vista. Dall'amore alle amicizie, dal lavoro al relax, tutto andrà per come si era immaginato e per come si è sempre sperato. Niente e nessuno, almeno apparentemente, potrebbe rovinare un periodo così positivo per il Capricorno.

Acquario - contrariamente al Capricorno, i nati sotto al segno dell'Acquario si ritroveranno costretti a dover fare i conti con qualche nota di malinconia e di tristezza portate a galla da alcuni astri in opposizione. La ruota gira e come in ogni cosa ci si deve sempre preparare ad incassare le batoste che la vita decide di "donare" gratuitamente ad ognuno.

Pesci - i litigi, per quanto riguarda coloro influenzati dal segno dei Pesci, potrebbero essere forse l'unica problematica dell'intero fine settimana. Un gradino a volte troppo alto per poter essere superato con facilità, anche se alcuni potranno riuscirci grazie all'aiuto di un buon amico. Attenzione, però, a non fare troppo affidamento sul prossimo: riuscire a farcela con le proprie forze risulterà essere la soddisfazione maggiore in cui ci si può imbattere.