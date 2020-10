Un altro weekend del mese di ottobre si avvicina e il relativo oroscopo è in grado di sorprendere quasi tutti e portare gioia negli animi di molti.

Il periodo in questione, ovvero quello compreso tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre, risulta essere positivo e fortunato per alcuni segni zodiacali, come nel caso del Capricorno e della Vergine, entrambi baciati dalla dea bendata e pronti a vivere giornate piene di energia positiva. Chi dovrà fare maggiore attenzione sarà, contrariamente da quanto ci si potrebbe immaginare, il segno del Leone, costretto a stare in allerta in quasi ogni sfumatura della quotidianità, mentre i nati sotto al segno dell'Acquario potranno prepararsi per accogliere l'arrivo di notizie inaspettate.

Tutto sommato, tralasciando qualche piccola sfaccettatura, il fine settimana che sta per sopraggiungere dovrebbe essere tra i migliori di tutto il mese.

Di seguito, le previsioni di tutti i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - qualche nota di nervosismo, scatenata da uno stress eccessivo, ha portato il segno dell'Ariete a non godersi pienamente la settimana. Fortunatamente, con l'arrivo del weekend si potrà avvertire l'accrescere di nuove energie interiori che porteranno ad un evolversi positivo delle varie situazioni. Se nei giorni precedenti vi è stato qualche litigio con il partner o con una persona importante, nelle giornate di venerdì e sabato si potrà porre rimedio a tutto riallacciando i vari rapporti.

Toro - la felicità e la tranquillità duramente guadagnate durante questo periodo si protrarranno fino alla giornata di domenica 25 ottobre. Si tratta di un periodo ancora positivo per questo segno e in grado di portare sinceri sorrisi sul volto e nell'anima. I duri sacrifici saranno ben presto ricompensati ed è grazie a questa consapevolezza se coloro nati sotto all'influenza del Toro saranno in grado di godersi appieno questi giorni.

Gemelli - sfortunatamente per questo segno zodiacale, la malinconia non accennerà a diminuire neanche con l'avvicinarsi del fine settimana. L'oroscopo di questo nuovo periodo prevede l'arrivo di una pesantezza e una stanchezza muscolare non indifferenti. Il lavoro prosegue a gonfie vele nonostante le restrizioni sopraggiunte di recente e sarà proprio questa la causa della spossatezza appena citata.

Cancro - gli astri, anche con l'arrivo di questo weekend, non saranno ancora in una posizione favorevole ed anche durante le giornate ormai prossime non risulterà semplice rapportarsi in maniera positiva con il resto delle persone. Cercare di limare leggermente il proprio carattere od anche solo trattenere quelle azioni che ormai vengono considerate "istintive" potrebbe essere una soluzione utile a non rovinare ulteriormente i rapporti interpersonali con le persone care.

Leone - come già anticipato, coloro che sono nati sotto al segno del Leone vivranno un periodo in costante allerta. Questa loro preoccupazione non nasce esclusivamente nel fine settimana, ma è una sensazione che si portano dentro già dalla giornata di lunedì e che, con il passare dei giorni, non ha dato il minimo accenno di volersi arrendere.

Meglio essere vigili, senza tuttavia farne una malattia, che farsi cogliere impreparati ad eventuali evenienze.

Vergine - per il segno della Vergine, invece, questo nuovo periodo si preannuncia decisamente fortunato. Chi ha già in mente un piano ben definito potrebbe anche iniziare ad attuarlo per portare giovamenti anche economici alla propria persona e alla famiglia. Chi invece ha deciso di darsi da fare per trovare un lavoro, o anche solo per cercare l'anima gemella, dovrebbe assolutamente mettersi in movimento già con l'arrivo di venerdì.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche nota di stress e nervosismo potrebbe ancora presentarsi lungo il cammino, non come "sostanza" reale, ma come semplice strascico di quella che si è presentata come una settimana lavorativamente stressante ed incasinata.

Riuscire a trovare qualche attimo di relax non sembra essere così semplice come ci si potrebbe immaginare, ma non è detto che non si riesca a riposare. Le energie non mancheranno di certo, ma non saranno le stesse dello scorso weekend.

Scorpione - la felicità e l'allegria accompagneranno lo Scorpione per tutto il fine settimana, rendendo questi ultimi tre giorni settimanali decisamente gioiosi e positivi. Oltre a questa positività, a rendere il periodo migliore rispetto a tutti gli altri sarà anche la fortuna che, secondo questo nuovo oroscopo e le sue previsioni, fornirà al segno più di una opportunità da non lasciare assolutamente sfuggire.

Sagittario - attenzione ai battibecchi che sono all'orizzonte.

La vita di coppia, sia quella già consolidata nel vincolo del matrimonio, sia che si tratti semplicemente di una storia ancora prematura, potrebbe essere messa a dura prova dall'arrivo di un'ondata di stress non indifferente. Riuscire a fidarsi del partner, dopo avere scoperto determinate cose sul suo conto, non sarà così semplice e porterà a due possibilità di evoluzione del rapporto: un rafforzarsi e un consolidarsi sempre maggiore del sentimento, oppure una sua totale perdita.

Capricorno - come già anticipato, i nati sotto al segno del Capricorno si premureranno per affrontare l'arrivo di un weekend decisamente energico e fortunato. La dea bendata ha deciso di donare il proprio favore a questo segno zodiacale, rendendolo così uno tra i favoriti dell'intero periodo.

Attenzione a non dare per scontato ciò che si presenterà lungo il cammino, perché se da un lato è vero che la fortuna è sempre presente, c'è da ricordare che l'invidia e gli imprevisti non cessano mai.

Acquario - prepararsi ad accogliere ciò che il futuro deciderà di donare non è così semplice, soprattutto quando non si ha la minima idea di ciò che potrebbe presentarsi lungo la strada. Questo fine settimana, secondo le previsioni, si farà portatore di notizie di vario genere e chi vive sotto all'influenza di questo segno zodiacale dovrà farsi trovare pronto. Non si ha la certezza che le notizie in arrivo saranno positive, così come non è certo che si tratterà di nuove negative.

Pesci - sfortunatamente per i Pesci, questo che sta per sopraggiungere non è il periodo migliore del mese.

L'amore e i sentimenti non saranno all'ordine del giorno e riuscire a comprendere ciò che si prova verso una determinata persona, o ciò che questa persona prova nei confronti di questo segno, non è semplice da decifrare. Questo "intoppo" porterà ad un innalzamento dei livelli di stress non da poco, con conseguente difficoltà nell'instaurare un reale rapporto con il prossimo. Attenzione, quindi, a non farsi prendere dalla fretta.