La penultima settimana del mese si rivela molto positiva per lo Scorpione, che può fare affidamento sugli influssi positivi del Sole nel suo cielo. Anche per il Sagittario è un ottimo momento, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, dove non mancano le buone idee e la voglia di realizzarle. Recupero per il Leone, Acquario polemico. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 19 a domenica 25 ottobre con le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale fino al 25 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: le prime giornate della settimana potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il fisico, le stelle consigliano di moderare gli sforzi e se necessario sottoporsi ad un controllo medico.

Tuttavia a partire da venerdì 23 ottobre grazie agli influssi del Sole è previsto un buon recupero in tal senso. Il weekend inizierà con degli impegni da portare a termine, ma domenica ci si potrà dedicare completamente alla cura dell'amore e della famiglia.

Toro: le prossime giornate potrebbero essere abbastanza impegnative per il segno, ci sono molte situazioni di cui occuparsi, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa. Le stelle consigliano di non perdere di vista i propri obiettivi, ma anche di fare attentamente i conti in tasca. Durante il weekend l'ansia e lo stress accumulato potrebbero avere la meglio e favorire la nascita di contrasti in amore e nei rapporti con gli altri.

Gemelli: la settimana si presagisce molto interessante per gli affari e i progetti lavorativi, ma bisogna stare attenti ai rivali, infatti non siete i soli a desiderare un avanzamento di carriera. Elaborare una giusta strategia è essenziale per una buona riuscita dei vostri piani. Il Sole in Scorpione dalla giornata di venerdì 23 porta energia e buon umore.

Il weekend è un momento ideale per dedicarsi all'amore e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: tra lunedì 19 e mercoledì 21 ottobre alcuni fastidi fisici, soprattutto al fegato o ai reni, potrebbero costringere il segno a prendersi una pausa dagli impegni per dedicarsi alla cura di sé stesso. Questo è un momento importante, di cui il Cancro ha bisogno e che sarebbe bene non sottovalutare.

Si recupera da venerdì grazie ad un magnifico Sole. Bene il lavoro. Gli astri proteggono l'amore.

Leone: l'oroscopo della settimana lascia presagire molto vantaggiosa per il segno. In amore si riaccende la passione, gli incontri sono favoriti ed è tanta la voglia di tornare in pista, soprattutto per i single e coloro i quali desiderano ricominciare dopo una storia finita o una separazione. Un colloquio di lavoro potrebbe dare dei risultati inaspettati, è il momento di rischiare! Meglio il fisico.

Vergine: il lavoro richiama il segno sugli attenti, soprattutto durante le giornate iniziali di questa nuova settimana di ottobre, quando potrebbero nascere nuove trattative e progetti. E' un momento di grande ingegno e creatività e le energie non mancano.

Le stelle continuano a sorridevi in ambito sentimentale.

Bilancia: la settimana inizia con qualche tensioni per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera domestica, dove alcuni contrasti potrebbero nascere a causa della gestione della casa o delle finanze. Grazie agli influssi del Sole, con l'avvicinarsi del weekend si recupera ed è possibile trovare dei chiarimenti. Il weekend potrebbe essere pieno di sorprese, l'amore è passionale e anche gli incontri sono favoriti.

Scorpione: sono giornate molto vantaggiose dal punto di vista economico e lavorativo, il segno può togliersi qualche sassolino dalla scarpa e fare quel passo che ha sempre avuto paura di compiere. In amore al contrario potrebbero nascere dei contrasti, il partner vi vede distratti e distanti, se a questo ci aggiungiamo la vostra gelosia, si ottiene un mix esplosivo, da cui non è facile uscire.

Sagittario: durante la nuova settimana il segno avrà l'importante abilità di trasformare in azione tutto ciò che pensa. È​ un momento di grande creatività e voglia di fare, durante il quale si può ottenere molto. Durante il weekend invece sarà bene staccare un po' la spina e dedicarsi ai rapporti interpersonali, organizzando magari una piccola cena tra amici. Amore armonioso.

Capricorno: la settimana appena iniziata potrebbe essere piuttosto faticosa per il segno, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale, dove potrebbero nascere accesi conflitti e rivalità. A partire dalla giornata di sabato 24 ottobre si può recuperare, ma bisogna agire con cautela e metodo.

Serenità in amore.

Acquario: la settimana inizia con un buon recupero di energie e vitalità per il segno, al contrario dalla giornata di venerdì il Sole polemico, potrebbe favorire la nascita di contrasti e polemiche in amore o nel lavoro, che creeranno preoccupazioni e tensioni. Il weekend ristabilisce la serenità, ma basta un piccola goccia e il vaso potrebbe rompersi, meglio mantenere i nervi ben saldi.

Pesci: la nuova settimana inizia con qualche preoccupazione per il segno, legata soprattutto all'aspetto economico. È​ un ottimo momento per quanto riguarda il lavoro, ma qualcuno potrebbe essere ancora alla ricerca dei giusti alleati. Il Sole in ottima posizione lascia presagire un weekend molto positivo, sereno e romantico.