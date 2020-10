L'Oroscopo della settimana dal 26 ottobre al 1° novembre è di nuovo alla portata di voi lettori. Ansiosi di sapere quali saranno le giornate migliori? Le previsioni zodiacali, come sempre, sono pronte a fare un elenco mirato, valutando il periodo con stelline da cinque a due, da lunedì fino a domenica. Il lasso temporale sotto analisi fa riferimento all'ultima settimana di ottobre e il primo giorno di novembre: cosa dovranno aspettarsi dagli astri i nati nei segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Cerchiamo di soddisfare subito tale curiosità mettendo in luce quali saranno i segni più fortunati del periodo, ovviamente scelti tra i sei appena citati.

In primissimo pianto, forte della splendida seconda posizione in classifica generale, gli amici Capricorno (voto 9), insieme all'interessante compagnia di Bilancia (voto 7), Sagittario (voto 7) e Pesci (voto 7). In grado di controbattere i primi in classifica solo l'Acquario (voto 6). Ma a chi toccherà subire le turbolenze negative da astri poco convincenti? In modo meno marcato, comunque non in periodo esaltante, quelli dello Scorpione (voto 5).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Secondo quanto estrapolato dal cielo astrale al momento sotto osservazione, potrete avere le chance migliori mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 ottobre, sia in amore che nel lavoro.

Il mese di novembre purtroppo inizierà nel peggiore dei modi, con domenica 1° novembre valutata con due da "ko". Occhio anche a lunedì 26, giudicato nel contesto come periodo da "sottotono". Solo martedì 27 e sabato 31 si salveranno, mettendo in campo quattro stelle abbastanza positive. Cercate di superare il primo periodo usando una certa attenzione nelle cose che andrete a fare, poi il resto sarà alla vostra portata.

Il resoconto espresso dalle stelle quotidiane:

★★★★★ mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30;

★★★★ martedì 27, sabato 31;

★★★ lunedì 26 ottobre;

★★ domenica 1° novembre 2020.

♏ Scorpione: voto 5. In base agli ultimi nostri studi, approfonditi e decodificati ad hoc per il vostro segno, la situazione astrale non è affatto promettente (e ci dispiace!).

Iniziamo subito a classificare i giorni pesanti: la settimana inizierà davvero male, con un martedì da tre stelline e l'inevitabile "sottotono"; a seguire, ancora poche possibilità offerte da mercoledì, valutato con il "ko", quindi con le solite sempre poco piacevoli due stelline. Un'altra giornata poco efficace, relativamente in salita, è prevista in quella di domenica, anch'essa sottoscritta con solo tre stelle. Adesso risollevatevi un po' il morale: i prossimi lunedì, giovedì e sabato risulteranno entrambi a quattro stelle, dunque meglio di niente, giusto? Infine, per godere assolutamente di un po' di serenità, indicata espressamente la giornata di inizio settimana: lunedì 30 ottobre porterà in dote cinque splendide stelline.

La scaletta da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 30 ottobre;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29, sabato 31;

★★★ martedì 27, domenica 1;

★★ mercoledì 28 ottobre 2020.

♐ Sagittario: voto 7. Interessante per molti aspetti l'oroscopo dell'ultima settimana del mese di ottobre, anche se per alcuni altri un po' meno (molto dipende dal proprio ascendente). Il periodo, parlando in generale, farà registrare giornate favorevoli tanto all'inizio quanto nella parte centrale, con una marcata flessione nella parte finale. Parliamo certamente dei giorni relativi al 31 ottobre e 1° novembre, valutati rispettivamente con due stelle da "ko" e con le tre stelle del "sottotono". Il resto delle giornate non dovrebbero dare problemi insormontabili.

Parlando di fortuna in amore, risulterà splendido il passaggio di testimone tra la Luna in Pesci e la Luna in Ariete, entrambe pronte ad assicurare una meritata "top del giorno" martedì 27 ottobre. Non mancheranno di nulla nemmeno quelle di mercoledì 28, giovedì 29, sottoscritte con cinque ottime stelline; invece nella norma saranno lunedì 26 e venerdì 30 del mese, segnate a quattro stelle.

La scaletta di vostra competenza:

Top del giorno martedì 27 ottobre;

martedì 27 ottobre; ★★★★★ mercoledì 28, giovedì 29;

★★★★ lunedì 26, venerdì 30;

★★★ domenica 1°novembre;

★★ sabato 31 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Basta con i cambiamenti forzati, non voluti o fatti solo a causa di forza maggiore.

Questa settimana potrebbero arrivare finalmente quelle novità che tanto aspettate: in amore e nel lavoro cercate di stare tranquilli ma pronti a passare all'azione in qualsiasi momento. Cercate intanto di puntare sui momenti consigliati per mettere in pratica progetti o intenzioni. In questo caso, mercoledì 28, venerdì 30 potrete contare su due giornate buone, a quattro stelle; certo, migliori saranno quelle di lunedì 26, martedì 27, domenica 1° novembre, tutte segnate a cinque stelle. Il giorno migliore? Ovviamente sabato 31 ottobre, considerato a questo giro al "top del giorno". La giornata peggiore giovedì 29 ottobre, segnata con tre stelle del "sottotono".

Il report astrologico giorno per giorno:

Top del giorno sabato 31 ottobre;

sabato 31 ottobre; ★★★★★ lunedì 26, martedì 27, domenica 1;

★★★★ mercoledì 28, venerdì 30;

★★★ giovedì 29 ottobre 2020.

♒ Acquario: voto 6.

Una settimana da vivere in attesa di tempi migliori, senza esagerare nelle cose di routine e annullando del tutto le restanti, ben più impegnative. Il giorno al "top" questa volta non è pervenuto, dunque avrete in lunedì 26, martedì 27 ottobre le vostre giornate migliori, sottoscritte a cinque stelle. Tre le giornate a quattro stelline: mercoledì 28, sabato 31, domenica 1° novembre. In questo caso da non sottovalutare le situazioni d'amore a rischio. I restanti giorni poco raccomandabili saranno al solito due: portatore di tre stelline giovedì 29 ottobre. Di aspetto peggiore il giorno 30, destinato con due stelle e probabilmente pronosticato a diventare il vostro venerdì nero. Preoccupati? Non è davvero il caso: basta pensare e agire da positivi; sappiate che tutto passa e tutto si rinnova.

La scala con le stelline settimanali:

★★★★★ lunedì 26, martedì 27;

★★★★ mercoledì 28, sabato 31, domenica 1;

★★★ giovedì 29 ottobre;

★★ venerdì 30 ottobre.

♓ Pesci: voto 7. Settimana preventivata generalmente buona dall'oroscopo, con frangenti anche spettacolari. Togliamo subito "il dente dolorante": mercoledì 28 ottobre sarà la vostra giornata "sottotono", segnata ovviamente da tre stelle. Invece andrà peggio giovedì 29 ottobre, con un pessimo Sole in Vergine per voi nemico: solo due stelline e relativo "ko". Non siate tristi, lunedì 26 e sabato 31 ottobre regaleranno cinque ottime stelline e due splendide giornate a cinque stelle. Non male nemmeno il resto della settimana: quattro stelle arriveranno martedì 27 e venerdì 30 del mese.

Inutile ricordare di puntare tutto sulla giornata migliore in assoluto: in questo caso a risultare tale sarà domenica 1° novembre, felicemente sottolineata da dall'ottima posizione al "top del giorno".

Il riepilogo giornaliero da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 1° novembre;

domenica 1° novembre; ★★★★★ lunedì 26 e sabato 31;

★★★★ martedì 27 e venerdì 30;

★★★ mercoledì 28 ottobre;

★★ giovedì 29 ottobre 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica stelline della settimana da lunedì 26/10 a domenica 1°novembre. Come sappiamo la scaletta risulta valida per l'intero zodiaco, pertanto tocca tutti e dodici i simboli astrali a partire dall'Ariete fino ad arrivare a quello dei Pesci.

Prima di passare ad analizzare il responso finale, ovvio segnalare il segno ritenuto al "top" per la prossima settimana, ossia l'Ariete: il generoso segno di Fuoco avrà dalla sua una meravigliosa Luna in entrata nel comparto mercoledì 28 ottobre alle ore 09:44 del mattino. Curiosi di appurare quali saranno gli altri segni fortunati? Andiamo a scoprirli insieme dando lo spazio che merita al resto della scaletta.

La classifica settimanale da Ariete a Pesci:

1° Ariete , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Capricorno, voto 9;

3° Toro e Cancro, voto 8;

4° Vergine, Bilancia, Sagittario e Pesci, voto 7;

5° Gemelli, Leone e Acquario, voto 6;

6° Scorpione, voto 5.

Il resoconto astrale riguardante l'oroscopo settimanale dal 26 di ottobre al 1° novembre 2020, nel frangente indirizzato all'ultima settimana di ottobre e al primo giorno del nuovo mese, chiude qui.

Vi esortiamo come sempre a non mancare l'appuntamento con le previsioni e la classifica dei segni che interesserà il lasso temporale compreso dal 2 all'8 di novembre.