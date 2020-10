Ottobre è ormai giunto al suo termine e nonostante continui a portarsi dietro gli strascichi di un periodo poco positivo, si prepara a lasciare il posto a un novembre con un oroscopo importante. La settimana in questione, l'ultima per questo mese, non sembra avere in serbo grandi sorprese per i vari segni zodiacali, ma entrando più nel dettaglio potrà rallegrare le giornate di qualcuno.

Chi è nato sotto al segno dell'Ariete potrà finalmente sentirsi pronto per affrontare una o più discussioni importanti, non solo con il partner, mentre le speranze continuano ad accendersi nell'animo del Leone. Chi vive sotto all'influenza del Sagittario potrà godere di un periodo decisamente ottimo, così come l'Acquario sarà in grado di lasciarsi andare a giorni di passione con la propria dolce metà.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio per il periodo compreso fra lunedì 26 ottobre e domenica 1° novembre.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova e ultima settimana del mese di ottobre preannuncia una quasi insolita apertura al dialogo da parte di questo segno zodiacale. Il coraggio, se così lo si vuole definire, giungerà per permettere all'Ariete di affrontare tutte le discussioni che si presentano lungo il cammino e che sono state lasciate in sospeso per molto tempo. Oltre a questo, risulterà più semplice e piacevole dialogare con un Ariete.

Toro - una posizione astrale favorevole e ambigua al tempo stesso non permette di guardare troppo lontano.

Il lavoro, per i nati sotto al segno del toro, continuerà a procedere a gonfie vele e con molta probabilità ci si potrebbe imbattere nell'arrivo di una o più notizie interessanti. Qualcuno potrebbe portare con sé l'offerta di un lavoro più appagante e ci sarà chi riuscirà a mettere in confusione anche la mente più libera.

Gemelli - qualche nota di tensione potrebbe sopraggiungere con l'arrivo del lunedì, portando con sé il timore di uno stress e un nervosismo sempre crescenti. Fortunatamente il weekend porterà una vera e propria boccata di aria fresca per i Gemelli, facendo loro dono di relax e riposo.

Cancro - Il mese di ottobre non abbandona il Cancro senza lasciare un ricordo forse un po' troppo negativo di sé, e novembre si accinge ad avvicinarsi con un'aria pressoché minacciosa.

Meglio avvicinarsi al nuovo mese con cautela e usando i tanti nominati "piedi di piombo". Attenzione a non abbandonare le persone amate: basta trascurarle un po' per mandarle via.

Leone - "la speranza è l'ultima a morire", così recita un famoso detto. Nella citazione si parla di quella stessa speranza che in questa ultima settimana ottobrina avvolgerà completamente la figura del Leone, rendendolo forse più fiducioso nel prossimo e non solo. La fiducia in sé stessi è qualcosa che, negli ultimi giorni, è venuta un po' a mancare e con l'arrivo del nuovo mese potrebbe finalmente tornare alla luce.

Vergine - l'amore continuerà a essere nell'aria e non accingerà ad abbandonare i nativi tanto presto.

Chi non ha ancora avuto modo di imbattersi nell'anima gemella, potrebbe trovare la persona più affine a sé. Chi invece condivide già la propria vita con una persona importante potrà sentire il suo amore quasi fino ad immaginare di toccarlo con le proprie mani.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - essere prudenti non vuol dire non avere fiducia nelle persone che si aggirano intorno, ma riuscire ad affrontare le situazioni nel migliore dei modi e riducendo al minimo l'insorgere di problematiche. Lasciarsi guidare da una o più persone fidate potrebbe non essere poi un'idea così cattiva. Attenzione alle proposte troppo invitanti, poiché spesso potrebbero nascondere secondi fini.

Scorpione - qualche piccolo acciacco potrebbe portare dei rallentamenti sul lavoro, se non addirittura costringere i nati sotto al segno dello Scorpione al riposo forzato.

Il periodo che si sta attraversando non è tra i migliori sul piano della salute. Meglio non esagerare con i viaggi e coprirsi il più possibile.

Sagittario - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di Ottobre, la stessa che annuncia l'ingresso in scena anche di novembre, si preannuncia decisamente ottimale per il Sagittario. Le prossime giornate saranno tra le più fortunate e non potranno far iniziare un nuovo mese in maniera più positiva di questa. Attenzione però a non cullarsi troppo, l'invidia ed i problemi sono sempre dietro l'angolo.

Capricorno - il lavoro continua a chiamare e nonostante la stanchezza e la poca voglia di rispondere al telefono ci si ritroverà costretti a catapultarsi all'interno del proprio ufficio.

Un superiore potrebbe risultare a dir poco fastidioso, ma questo non impedirà al Capricorno di mostrare le proprie capacità e portare a compimento i compiti assegnati, raggiungendo così con facilità gli obiettivi prefissati.

Acquario - come già anticipato, la passione non si spegnerà facilmente e renderà l'Acquario uno dei segni più focosi di tutto il periodo. Riuscire a tenere a bada i propri istinti non sarà così semplice, ma ciò potrebbe essere una fortuna per la vita di coppia. Le serate romantiche e le sorprese non mancheranno quasi mai e renderanno il partner felice ed entusiasta di condividere la propria vita con un Acquario.

Pesci - attenzione alle cosiddette "malelingue": i brutti racconti sulle persone nate sotto a questo segno potrebbero ergersi rapidamente, ma i gesti e la sincerità dei Pesci saranno in grado di modificare il pensiero di chiunque mettendo a tacere coloro che, con molta probabilità, parlano esclusivamente per invidia.

Ci si sentirà apprezzati ovunque e questo, forse, potrebbe essere il più bel regalo di questo novembre.