L'ultima domenica del mese di ottobre è ormai alle porte e porterà con sé tanta aria di novità e un oroscopo interessante per alcuni dei segni zodiacali. Nella giornata del 25 ottobre qualcuno riuscirà finalmente a trovare la serenità e i nati sotto ai segni di Vergine e Cancro potranno godersi questo bellissimo periodo impregnato di fortuna. Chi invece vive sotto l'influenza del Leone potrà ritrovarsi costretto a fronteggiare qualche preoccupazione che continua imperterrita ad avanzare. Il segno dell'Acquario, dal canto suo, potrebbe doversi fermare qualche istante per riuscire a capire ciò che desidera realmente.

L'incertezza non fa parte di questo ultimo segno e riuscire a trovare un punto di incontro non sembra essere così semplice.

Di seguito il dettaglio con le previsioni sui 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo della domenica, da Ariete a Vergine

Ariete - qualche nota di nervosismo potrebbe incombere sui nati sotto al segno dell'Ariete, rendendo così difficili i rapporti interpersonali non solo con le persone care, ma anche con tutti coloro che tenteranno di instaurare un qualsiasi tipo di legame.

Toro - la positività è ormai nell'aria e accompagnerà questo segno zodiacale per tutta la durata del fine settimana, iniziando già da mercoledì, per protrarsi poi fino a domenica (se le carte vengono giocate alla perfezione, potrebbe protrarsi anche oltre questo giorno).

Attenzione quindi a non imbattersi in situazioni burrascose.

Gemelli - quella in arrivo, sfortunatamente per i Gemelli, si preannuncia essere una giornata carica di malinconia. Qualche piccolo e triste ricordo tornerà sicuramente a bussare alla porta di questo segno che, ritrovandosi con le spalle al muro, non potrà fare altro se non aprire la porta alle proprie emozioni e farle venire fuori.

Cancro - è uno tra i segni maggiormente fortunati dell'intero periodo e dell'intera settimana ancora in corso. L'oroscopo di questa prossima giornata preannuncia l'arrivo di un'ondata di felicità e serenità in grado di accompagnare una fortuna non indifferente. Meglio cogliere l'attimo per non rischiare di restare indietro rispetto agli altri; non è esclusa la possibilità di fare un particolare incontro.

Leone - le preoccupazioni, come già accennato, saranno purtroppo all'ordine del giorno e non potrà esserci nulla in grado di alleggerirne il carico per allontanarle. Il Leone dovrà imparare a conviverci senza riuscire a rovinare i rapporti con le persone care.

Vergine - un segno come questo non è facile da domare, nonostante quella sua fragilità che spesso e volentieri lo porta a soffrire più facilmente rispetto ad altri. Questa ultima domenica del mese sarà in grado di portare con sé una valanga di aria fresca grazie al carico di fortuna che riverserà lungo il suo cammino; non è escluso un incontro.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per i nati sotto al segno della Bilancia, secondo le previsioni dell'oroscopo, la giornata in arrivo non si preannuncia essere tra i migliori.

Qualche nota di stress potrebbe portare all'insorgere di un nervosismo inaspettato e difficile da gestire senza l'aiuto di una o più persone care.

Scorpione - lo Scorpione, così come altri segni zodiacali, sarà tra coloro che riusciranno a godersi in maniera del tutto ottimale il fine settimana, toccando qualche picco di felicità con l'avanzare della domenica ed accogliendo nel modo migliore le gioie che la vita ha deciso di riservare e scacciando via i pensieri tristi e malinconici. Nessuna ombra sembra ergersi all'orizzonte.

Sagittario - qualche piccolo battibecco potrebbe presentarsi in questo giorno, specialmente all'interno di quelle coppie che si sono formate da poco. La pazienza e la fiducia verso il partner verranno messe a dura prova e solo le coppie più forti ed i sentimenti più sinceri avranno la meglio.

Capricorno - le energie, per coloro nati sotto al Capricorno, non mancheranno di certo e saranno in grado di infondere sicurezza lungo tutto l'arco dell'intera giornata. Chi ha degli hobby da coltivare potrà finalmente trovare il tempo necessario da dedicare ad essi, mentre chi ha scadenze prossime sul lavoro potrà finalmente raggiungerle e concluderle rapidamente.

Acquario - l'indecisione, secondo il dire di molte menti, è proprio una "brutta bestia" e l'Acquario non potrà che constatare la veridicità di tale detto durante le giornate del prossimo weekend. Non è semplice comprendere se quelle in avvicinamento sono o meno giornate fortunate, ma l'unica cosa certa è che non sarà semplice prendere una decisione.

Pesci - riuscire a comprendere i sentimenti, per un segno zodiacale come quello dei Pesci, non sarà una cosa semplice. Avventurarsi in una relazione incerta non è la cosa migliore da fare, così come rivelare i propri sentimenti senza essere certi di ciò che si prova potrebbe portare alla nascita di discussioni non volute.