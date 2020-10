L'oroscopo del 23 ottobre 2020 è pronto a inaugurare un'altra giornata dal sapore autunnale. Quali sorprese e novità vi attendono nel settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? Per sapere che cosa hanno in serbo gli astri per voi, consultate attentamente le seguenti previsioni astrologiche relative a questa giornata di venerdì.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Occhio alle discussioni che potrebbero nascere durante questa giornata di venerdì. Anche un’osservazione innocente potrebbe scatenare una litigata, specialmente se nel rapporto di coppia ci sono delle incomprensioni.

In ogni caso, potreste chiedere scusa o perdonare. In caso di disaccordi con un vostro superiore o con un collega di lavoro, mantenete i nervi saldi, a fine mese saprete come muovervi. Parlando di salute, dovete mettere in conto il nervosismo accumulato nei giorni scorsi, niente diete drastiche e sport eccessivo.

Toro – I sorvegliati speciali di questo periodo sono gelosia e impulsività. L’Oroscopo consiglia vivamente di esternare le vostre emozioni, soprattutto nelle situazioni poco gradevoli perché vi aiutano a capire cosa c’è che non va nei rapporti di coppia o di amicizia, il confronto serve per migliorare e rafforzare i legami. Lavoro, colloquio e affari procedono abbastanza bene, ma dovete metterci più impegno.

Sul piano fisico è un periodo un pochino snervante, avete poca voglia di prendervi cura di voi stessi. Tuttavia, evitate troppi contatti e non esponetevi a cambiamenti climatici.

Gemelli – Se avete le idee chiare, approfittate di questa giornata di venerdì per capire cosa vorreste dall’amore. Siate comprensivi con le persone che vi vogliono davvero bene.

Se nel rapporto di coppia qualcosa non va per il verso giusto, vuol dire che è arrivato il momento di chiudere il libro e scriverne uno nuovo. Inaugurare una nuova fase della vostra vita farà molto bene a voi stessi. Prudenza in ambito economico, occhio ai mutui e ai finanziamenti. Anche se vi sentite bene, state alla larga dagli eccessi.

Cancro – In amore non siate frettolosi, non lasciatevi trascinare da una passione ardente. A volte, i desideri erotici portano solo delusioni e pentimenti. Ecco perché l’oroscopo consiglia di riflettere attentamente, aspettare con pazienza e capire veramente quali sono i vostri sentimenti e che cosa fare per essere felici. La voglia di migliorare la situazione economica o professionale vi porta a raggiungere il successo, state alla larga dalle insidie e dalle malelingue. Giornata buona per il settore dedicato alla salute, l’energia non vi manca.

Previsioni astrali di venerdì 23 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata di alti e bassi. Famiglia e questioni lavorative potrebbero interferire con la vostra vita sentimentale.

Non è il periodo adatto per prendere una decisione importante, potreste essere poco obiettivi. Se lavorate come liberi professionisti dovete fare attenzione ai passi falsi, siete circondati da concorrenti molto agguerriti, pronti ad approfittare dei vostri punti deboli. Se avete un lavoro dipendente, cercate di non esprimere apertamente le vostre opinioni, potrebbe nuocere alla vostra immagine oppure garantirvi qualche nemico. Non sovraccaricatevi di responsabilità e limitate gli impegni. Se il vostro corpo è stanco e chiede riposo, assecondatelo.

Vergine – Vi aspetta una giornata passionale. L’oroscopo, però, vi mette in guardia da voi stessi. Non buttatevi giù, pensando di non valere granché o di essere delle persone scalognate.

Valorizzate la vostra unicità e presto otterrete ciò che sognate. Periodo buono per il campo dedicato alla professione e al denaro. Sfruttate bene tutto ciò che vi viene offerto e non prendete decisioni dettate dalla fretta. Attenzione alle allergie, non assumete integratori o medicinali “fai da te”. Riposate di più ed evitate le ore piccole.

Bilancia – Discussioni e insoddisfazioni potrebbero mettere alla prova la vostra vita coniugale. Siate pazienti e tolleranti, evitate di brontolare e di puntare il dito contro le persone che vi stanno attorno. Complicare la situazione non porta nulla di buono. Già dal fine settimana saprete cosa fare e come muovervi. In campo lavorativo non è il momento migliore per riposarvi, dovete dare il massimo per superare questo periodo incerto.

Le vostre forze vanno a intermittenza. Cercate di tenere a bada il nervosismo e lo stress, che potrebbero rovinare il sonno.

Scorpione – Con le dovute cautele richieste da questo periodo di emergenza sanitaria, potreste fare degli incontri importanti. I cuori solitari in cerca di amore dovrebbero poltrire di meno e mettersi subito alla ricerca dell’anima gemella. Una nuova love story potrebbe nascere proprio in questo mese, magari potrebbe diventare seria e duratura. Mantenete il riserbo sulle vostre faccende lavorative e usate sempre la vostra testa. Se svolgete un lavoro creativo, questo è un periodo abbastanza proficuo. Potreste sentirvi un po' stanchi, riposatevi di più e non sforzatevi inutilmente il vostro corpo.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se vivete insieme al partner d’amore, forse state pensando di comprare una casa o di comprare nuovi mobili, fare un figlio. Una parte di voi sogna la stabilità, l’altra, invece, è confusa e incerta. Per tale motivo, l’oroscopo sconsiglia di prendere decisioni volute da altri. Ascoltate solo la voce del vostro cuore. Sul fronte lavorativo potete contare su un periodo tranquillo, molti nativi del Sagittario hanno buone possibilità di superare certi colloqui. Se studiate o seguite un corso, è meglio affrontare una cosa alla volta. Attenzione ai piccoli fastidi fisici.

Capricorno – Fate spazio alla vostra fantasia, all’immaginazione, al desiderio.

Essere concreti e avere i piedi per terra va bene, ma la vita è bella anche perché si può sognare. A tal proposito, l'oroscopo consiglia di scoprire nuovi aspetti di voi stessi e di sfruttarli a vostro piacimento. Se lavorate nel campo della comunicazione, la vostra immaginazione è illuminata dai transiti in corso. Occhio alla golosità, cercate di non mandare all’aria i risultati ottenuti con una buona dieta, l’attività fisica e tanta fatica.

Acquario – Se siete innamorati di una persona che non sa dei vostri sentimenti, dovete trovare il coraggio di farvi avanti. Non perdete tempo, qualcuno potrebbe conquistare il cuore di quella persona prima di voi. Accettate con coraggio anche le novità poco belle e non brontolate.

L’amore vuole amore, è questa la ricetta segreta. Sul versante lavorativo dovete essere molto prudenti, qualcuno potrebbe darvi filo da torcere. Non siate incoscienti, ma non allarmarvi se ogni dolore che sentite pensate di avere un male terribile.

Pesci – Dovete fare ciò che detta il vostro cuore. Questo è un discorso che vale soprattutto per i single del segno che sono innamorati di una persona e che vorrebbero fare il primo passo. Coloro che non riescono a trovare l’anima gemella, non devono demoralizzarsi, presto Cupido scaglierà la freccia dell’amore. In questo periodo brillano quei lavori che richiedono immaginazione e creatività. Giornata positiva per la salute, fate più movimento e non strafogatevi.