Domenica 1° novembre troveremo sul piano astrologico Urano e la Luna sostare nel segno del Toro, mentre il Sole transiterà sui gradi dello Scorpione. Plutone, Giove e Saturno permarranno in Capricorno, così come Marte proseguirà il transito in Ariete. Infine, Mercurio e Venere proseguiranno il domicilio in Bilancia, come Nettuno resterà stabile in Pesci.

Oroscopo giornaliero favorevole per Vergine e Toro, meno entusiasmante per Cancro e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: nuove mete professionali. I segni di Terra, coi nati Vergine in pole position, attraverseranno probabilmente questa giornata finale della settimana col vento in poppa per quanto riguarda le vicende lavorative.

Il secondo segno di Terra, difatti, potrebbe avvertire maggiormente il trigono che la Luna in Toro ingaggerà coi pianeti generazionali che, nascendo nella decima dimora, li spingerà a catapultarsi verso nuove mete professionali.

2° posto Toro: finanze top. Domenica in cui i nati sotto il segno del Toro godranno, con ogni probabilità, di un florido bottino economico che li permetterà di concedersi qualche acquisto lussuoso per la propria abitazione. Inoltre, grazie al moto diretto di Giove e Plutone di Terra, avranno ottime chance di scorgere delle vere e proprie occasioni in tal senso, da non lasciarsi sfuggire.

3° posto Capricorno: stacanovisti. Malgrado il clima nell'ambiente professionale non sarà presumibilmente dei migliori, i nati Capricorno non se ne cureranno più del dovuto, grazie alla congiunzione Luna-Urano nel loro Elemento, mettendosi di buona lena a perseguire i loro obiettivi lavorativi.

Ad avere una marcia in più in queste 24 ore dovrebbero essere i lavoratori alle dipendenze altrui, sostenuti sfacciatamente dal trigono che il Luminare notturno formerà con Saturno nella loro orbita.

I mezzani

4° posto Leone: speranzosi. Gli influssi del Plenilunio in Toro della giornata di sabato continueranno anche domenica, spingendo i nati Leone ad assumere un mood speranzoso verso il prossimo futuro, sia lavorativo che sentimentale, a prescindere dalla loro situazione del momento.

Il sestile tra il languido Nettuno in Pesci e la Luna, inoltre, gli permetterà di essere più affabili e concilianti in coppia, con grande soddisfazione del partner.

5° posto Scorpione: intuitivi. Domenica che si rivelerà interessante sotto il profilo amoroso, in quanto il secondo segno d'Acqua potrà contare su delle buone intuizioni riguardanti il partner ed i suoi comportamenti.

Sarà così che, pur mantenendo la bocca chiusa a riguardo, si accorgeranno con facilità delle motivazioni profonde che legano l'amato bene alla loro persona.

6° posto Ariete: sorprese. 24 ore in cui il primo segno zodiacale potrebbe ricevere un piccolo dono da una persona cara, sebbene Mercurio opposto e retrogrado che nascerà nella terza casa li farà sospettare che tale sorpresa abbia in realtà un secondo fine. Malgrado ciò sarà solo frutto della loro immaginazione, sarà difficile per i nati Ariete nascondere tale sensazione alla controparte.

7° posto Sagittario: amore sotto esame. I segni mobili come il Sagittario, per quanto riguarda il parterre planetario del momento, sono i meno interessati dalle "battaglie" astrali che si stanno svolgendo, anche in questa domenica che apre il mese di novembre.

Però, con Venere diretta e Mercurio che camminerà all'indietro dalla Bilancia, la terza decade del segno sarà probabilmente spinta a porre sotto esame la storia d'amore in essere, domandandosi se ne varrà davvero la pena continuare il rapporto sentimentale.

8° posto Gemelli: umore altalenante. La settimana in casa Gemelli potrebbe concludersi con una giornata dall'umore ballerino, specialmente nel nido domestico dove Nettuno e Mercurio sembreranno fare a gara per disorientarli, lasciando perplesso il partner. Sarà bene, inoltre, evitare di dedicarsi al fai da te o ad hobby che prevedono l'uso di attrezzi manuali, perché il rischio di non essere dovutamente attenti durante l'utilizzo degli stessi sarà alto.

9° posto Pesci: nostalgici. Dopo un sabato col vento in poppa, ecco che in questa giornata i nati Pesci potrebbero essere avvolti da un velo nostalgico, che riporterà i loro pensieri a storie d'amore ed amicizie oramai concluse. Struggersi o crogiolarsi nella malinconia, però, sarà controproducente e, per scongiurare tale torpore emotivo, dovrebbero accettare gli inviti di qualche vecchia amicizia.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: amore flop. Riuscire a dialogare con la dolce metà in queste 24 ore sarà, con tutta probabilità, un'ardua impresa in cui i nati Acquario, già dalle prime ore mattutine, eviteranno di cimentarsi. Mercurio nel loro Elemento, quadrato a Saturno e opposto alla Luna, renderà presumibilmente ogni loro parola pungente e inopportuna, quindi la scelta di starsene in silenzio sarà più che azzeccata per non urtare ulteriormente gli equilibri della coppia.

11° posto Bilancia: relax. La giornata di sabato è stata per molti nativi assai dispendiosa sotto il profilo mentale, ed in questa domenica di novembre i nati Bilancia potrebbero decidere che sia il caso di staccare la spina dalla quotidianità e concedersi del sano e meritato relax.

12° posto Cancro: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso per la prima giornata di novembre in casa Cancro, sia nelle vicende sentimentali che lavorative, dove il Sole nel loro Elemento si opporrà ad Urano retrogrado in Toro, e ciò potrebbe tradursi in una grande voglia di agire che si scontrerà con le reali possibilità del momento. Facile che ciò provocherà un pizzico di frustrazione nei nati del segno, soprattutto nella prima decade che sarà alle prese anche con l'avverso transito mercuriale.