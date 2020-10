Lunedì 2 novembre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna e il Nodo Lunare sostare nel segno dei Gemelli, mentre Venere assieme a Mercurio stazioneranno in Bilancia. Il Sole permarrà in Scorpione, così come Giove, Plutone e Saturno resteranno stabili nel segno del Capricorno. Infine, Urano proseguirà l'orbita in Toro come Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Toro, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Toro: volitivi. La voglia di mettersi in gioco in casa Toro sarà, con ogni probabilità, prorompente in casa Toro durante la giornata che apre la settimana, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui in quanto godrà di uno splendido rapporto con capi e colleghi.

2° posto Acquario: amore top. La quarta dimora sarà irradiata dal trigono che Venere ingaggerà con la Luna, entrambi nel loro Elemento, e ciò potrebbe rendere il terzo segno d'Aria più affettuoso nei confronti del partner, il quale non potrà che apprezzare tale trasporto emotivo.

3° posto Gemelli: passionali. La prima decade del segno, grazie al trigono che il Luminare notturno sui loro gradi formerà col terzetto Saturno-Plutone-Venere, potrà presumibilmente contare su una ritrovata verve sotto le lenzuola che, come piacevole conseguenza, allontanerà le ansietà di coppia.

I mezzani

4° posto Leone: lavoro top. Ad avere una marcia in più questo lunedì saranno i lavoratori autonomi del segno del Leone perché godranno del supporto del binomio Venere-Mercurio nell'affine Bilancia, il quale farà da propulsore per allargare la cerchia della clientela.

5° posto Vergine: chiarimenti amorosi. Giornata che potrebbe rivelarsi ideale in casa Vergine per cimentarsi in un doveroso chiarimento con l'amato bene, il quale grazie al supporto dei pianeti generazionali avrà ottime chance di avere un felice epilogo.

6° posto Scorpione: criptici. Con Mercurio e Nettuno che cammineranno all'indietro, rispettivamente in Bilancia e Pesci, i nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero risultare di difficile comprensione durante i loro dialoghi, soprattutto la seconda e terza decade che parrà voler mantenere un velo di mistero.

7° posto Cancro: sereni. Nel nido domestico dei nati Cancro in questo lunedì sembrerà respirarsi un clima di ritrovata serenità, dopo le frequenti ruggini nate durante i giorni scorsi nel menàge amoroso, e ciò non potrà che cimentare la simbiosi di coppia.

8° posto Ariete: irrequieti. La Luna in Gemelli stimolerà gli influssi venusiani nell'opposta Bilancia rendendo, con ogni probabilità, i nati Ariete irrequieti in queste 24 ore, dove nemmeno il partner e le sue coccole riusciranno a rasserenarli.

9° posto Sagittario: amore flop. Qualcosa sembrerà non quadrare sul fronte sentimentale dei nati Sagittario, soprattutto dal tardo pomeriggio quando qualche atteggiamento della dolce metà gli farà saltare la mosca al naso.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: fiacchi. Il bottino energetico dei nati Pesci potrebbe risultare scarno in questa giornata, facendo optare parecchi nativi per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, in modo da recuperare le forze e rigenerare la mente.

11° posto Bilancia: poco lucidi. Il duetto Plutone-Nettuno parranno giocare al gatto col topo con Mercurio retrogrado sui loro gradi minando, come spiacevole conseguenza, la lucidità mentale dei nati Bilancia durante lo svolgimento delle attività professionali.

12° posto Capricorno: stress. Lunedì in cui il terzo segno di Terra sarà presumibilmente voglioso di rimboccarsi le maniche sul versante lavorativo ma, allo stesso tempo, prenderà in campo troppe incombenze da adempiere e ciò potrebbe far sopraggiungere un pizzico di stress.