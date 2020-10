Venerdì 23 ottobre 2020 troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Capricorno - dove sostano Giove, Plutone e Saturno - al segno dell'Acquario, mentre Urano sosterà in Toro. Venere proseguirà il moto in Vergine, così come Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Infine, Marte continuerà a stazionare in Ariete, come il Sole rimarrà stabile in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Gemelli, meno roseo per Acquario e Capricorno.

Sul podio

1° posto Vergine: affettuosi. Nel giorno che precede il weekend, i nati Vergine riusciranno probabilmente a dimostrare il loro affetto all'amato bene con estrema naturalezza, il quale risponderà col medesimo trasporto emotivo.

Lavoro in stand-by.

2° posto Gemelli: cambio look. Venerdì dove il primo segno d'Aria avvertirà, con ogni probabilità, una certa voglia di rinnovamento in termini di look, e così trascorreranno la giornata tra tatuatori, estetisti e parrucchieri. Serata di probabili stuzzicanti nuove conoscenze.

3° posto Bilancia: lavoro top. Il clima nell'ambiente professionale potrebbe tornare sui binari della serenità ed i nati Bilancia, come piacevole conseguenza, riusciranno con la loro spiccata diplomazia ad 'ammorbidire' anche i parigrado più dialetticamente provocanti.

I mezzani

4° posto Toro: relax. Giornata che risulterà, c'è da scommetterci, ideale per il primo segno di Terra per staccare dal tran tran quotidiano e concedersi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Perplessità amorose probabili dal tardo pomeriggio.

5° posto Leone: routine. 24 ore che parranno avare di scossoni e novità di sorta in casa Leone, coi nativi che sfrutteranno tale apparenti stasi planetaria per fermarsi a riflettere sulle prossime mosse, amorose e professionali, da mettere in atto.

6° posto Ariete: sereni.

Col Sole appena uscito dall'opposizione e la Luna, nella seconda parte della giornata, in felice aspetto, i nati sotto il segno dell'Ariete sembreranno accantonare, almeno in parte, ansia e nervosismo per far spazio ad un pizzico di serenità.

7° posto Cancro: umore altalenante. Lo spostamento del Luminare diurno nel loro Elemento guarderà di sguincio i due transiti lunari di questo venerdì, rendendo probabilmente il tono umorale nativo alquanto altalenante, specialmente per la seconda decade del segno.

8° posto Scorpione: serata top. Sino al tardo pomeriggio la giornata dei nati Scorpione risulterà presumibilmente dedita alle vicende pratiche legate all'ambiente domestico, mentre in serata la voglia di divertimento balzerà in primo piano.

9° posto Sagittario: in crescendo. Ad un inizio giornata che, con ogni probabilità, sarà zeppo di insoddisfazione e scoramento verso il prossimo futuro seguirà, fortunatamente, una seconda parte del venerdì più briosa e ottimistica in casa Sagittario.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. La Luna sui loro gradi, nella prima parte di giornata, quadrerà Marte retrogrado portando probabilmente a galla tutto ciò che non va nel settore professionale, e ciò non potrà che rendere ombrosi i nati del segno nell'ambiente lavorativo.

11° posto Acquario: bizzosi. Il nervosismo potrebbe essere l'indesiderato protagonista del venerdì nativo, anche in serata quando il Luminare notturno, accasandosi nella loro orbita, quadrerà il binomio Sole-Mercurio nell'austero Scorpione.

12° posto Pesci: fuori giri. Al dodicesimo segno zodiacale sembrerà probabilmente di non riuscire a cavare un ragno dal buco, sia nelle faccende di cuore che professionali, a causa dell'opposizione che Venere di Terra ingaggerà con Nettuno che camminerà all'indietro sui loro gradi.