L'oroscopo del 31 ottobre 2020 è pronto a rendere noto ciò che hanno in serbo gli astri per ogni segno dello zodiaco. Quali sorprese vi attendono in amore? Che tipo di giornata si prospetta per il mondo del lavoro? Quali sono i consigli pratici secondo l'Oroscopo per il settore dedicato alla salute? Segno per segno, l'astrologia della giornata dedicata a Halloween e le previsioni astrali rivolte ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Anche in quest'ultimo giorno di ottobre potrebbero nascere altri problemi per le coppie già inquiete.

Se il partner è poco presente oppure si sente quasi inadatto alla vostra storia d'amore, allora potreste pensare che è colpa vostra se la relazione sembra arrivata a un punto di non ritorno. Invece di spendere i soldi per delle cose futili, tentate di mettere qualcosa da parte un po' di contati per gli imprevisti. Avete un assoluto bisogno di fare una dieta depurativa, il vostro corpo sembra avvelenato dai cibi pesanti che strafogate.

Toro – Dopo giornate un po' complicate, qualcosa potrebbe insinuarsi nel rapporto di coppia, alcune potrebbero fare un passo indietro. I single dovrebbero iniziare a guardarsi intorno e non rifugiarsi dietro a un film, fantasticando una relazione con un personaggio amato.

Se siete in cerca di lavoro, dovete inviare curriculum a destra e a manca. Non guardate il passato, un piccolo errore potrebbe mandare a monte un vostro affare. Anche se siete cagionevoli di salute, riuscite a trovare il coraggio di affrontare le intemperie della vita.

Gemelli – Alcuni nativi di questo terzo segno zodiacale preferiscono vivere due storie contemporaneamente, ma attenzione, spesso avere più rapporti contemporaneamente non porta nulla di positivo.

Tuttavia, gli impegni di questa giornata non bastano a placare la vostra irrequietezza, dovreste cercare di tenerla sotto controllo. Attenzione all'ira del partner, anche lui potrebbe aver avuto una giornataccia, quindi cercate di essere più comprensivi nei suoi confronti. In campo lavorativo ci sono molte cose da sistemare, e questo vi porta a trascurare gli affetti familiari.

Non si può sperare di riacquisire lo splendore e la forza di un tempo, ma potete fare qualcosa per migliorare voi stessi e il fisico.

Cancro – Se siete in coppia fate benissimo a fare progetti per il futuro, sempre con un occhio di riguardo verso ciò che si può realizzare e ciò a cui dovete rinunciare. Prima o poi otterrete tutto, ma non tutto in una volta sola. In passato, i colleghi di lavoro erano più disposti a venirvi incontro, ma da quando la vostra creatività è calata di livello qualcuno ha iniziato a tirarsi indietro e a imboccare una strada diversa dalla vostra. Sforzatevi di risalire la china e cercate di capire dove avete sbagliato. Fate un piccolo sforzo per tenere buona la salute.

Siate cauti e rispettate le distanze.

Previsioni delle stelle per sabato 31 ottobre: da Leone a Scorpione

Leone – Basta lamenti. Cercate di riprendervi in questo periodo all'insegna dell'affettuosità. Ormai le crisi di coppia sono passate e quelle che dovevano fare il loro corso sono già spezzate. Adesso è il tempo della ripresa, della rinascita. Tornate a sognare una vita più serena e tranquilla con la persona che amate alla follia. L'ambito lavorativo è abbastanza stabile e non c'è motivo di distruggere tutto ciò che avete creato fino ad adesso, neppure in questo periodo critico. La salute lascia un pochino a desiderare, poiché siete voi che oltrepassate i limiti del mangiare. Andateci cauti con il cibo e bevete più acqua.

Vergine – I litigi per futili motivi non servono a nulla, questo lo sapete benissimo. Tentate di riequilibrare gli animi e trovate un punto di incontro tra voi e la persona che vi sta accanto, che sicuramente ha tanto sofferto a causa del vostro umore ballerino. Abbandonate la malinconia e, se è possibile, scacciatela del tutto. In quest'ultima giornata di ottobre la vostra disponibilità lavorativa non è molto forte. Questo è uno di quei momenti no e che poi passano lasciando spazio a tanta giovialità. A tal proposito, l'oroscopo consiglia di rincorrere a qualche stratagemma per non impensierire chi vi sta vicino. Coloro che soffrono di ipertensione, finalmente raggiungono un buon equilibrio e riescono a vivere una vita tranquilla.

Bilancia – In amore non avete paura di impegnarvi seriamente e questo ha anche un lato negativo: vi legate troppo in fretta, anche se adesso state cercando il giusto compromesso e sicuramente lo troverete. Anche chi non è abbastanza pronto per fare grandi passi sta allineando la propria condotta. Per quanto riguarda gli affari e i progetti in corso, essi avranno degli sviluppi ma non come ve lo aspettate. Comunque, non sottovalutateli, potrebbero aumentare le vostre entrate. Se vi sentite un po' sottotono, è normale con tutto ciò che sta accadendo in questo periodo. Cercate di condurre una vita normale, come sempre, ma con piccole cautele.

Scorpione – In amore, molte sensazioni che non avevate preventivato e che ora si scatenano dentro di voi con tutta la loro forza potrebbero far paura alle persone che vi stanno accanto.

Anche nel lavoro potrebbe esserci qualcosa di entusiasmante, che accende la vostra voglia di fare. Dovete, però, impegnarvi più del solito, se volete ottenere qualcosa di unico ed inimitabile. Se continuate a riguardarvi come avete fatto negli ultimi mesi, difficilmente avrete qualche problema psicofisico.

L'oroscopo per la giornata del 31 ottobre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo mese di ottobre potrebbe concludersi in maniera pesante. Molti di voi potrebbero sentirsi soffocare a causa del partner troppo oppressivo nei vostri confronti. Altri, invece, in preda ai capricci potrebbero pretendere più attenzione da parte della persona amata, che però sta vivendo delle giornate non proprio rosee al lavoro.

Qualche volta può succedere, ma cercate di non farlo diventare un'abitudine. Dovete essere più comprensivi verso coloro che stanno soffrendo. Sul fronte lavorativo le idee non vi mancano, sapete benissimo cosa fare e come farlo. Mantenete alta la vostra volontà, avete vicino delle persone valide che possono aiutarvi. Ricordatevi che le vostre difese immunitarie sono scarse, quindi non pretendete molto dal vostro fisico. Assumete un po' di vitamine.

Capricorno – Se ci sono questioni da risolvere con il partner o con un familiare, questa è la giornata giusta. Tornare sempre sulle vecchie questioni è poco edificante e fastidioso. Coloro che preferiscono vivere una vita da single, presto si renderanno conto che avere una persona accanto con cui condividere il bello e il cattivo tempo è il pezzo mancante per raggiungere la felicità.

Se siete il capo di un'azienda non pretendete dai vostri colleghi più di quello che fanno, è già tanto che mandano avanti la vostra attività. Fate in modo che i vostri sottoposti siano felici di darvi una mano, solo così si sentiranno parte di una squadra. Siate attivi e ben corazzati, e cercate di non trascurare la vostra salute. Qualche malanno stagionale potrebbe farsi vivo, ma niente di preoccupante.

Acquario – In questa giornata potreste sentirvi un po' irrequieti, poiché ci sono delle sensazioni che non riuscite a gestire e a spiegarvi. Anche se avete difficoltà a gestire i rapporti interpersonali, ciò che conta è tornare sui propri passi per non dare un dispiacere alle persone che vi stanno vicino e che vi amano.

Fare un passo indietro è d'obbligo in questi casi. Sul versante lavorativo non lasciatevi influenzare negativamente dai colleghi invidiosi e non fatevi abbindolare dalle opinioni altrui. La salute reclama la vostra attenzione: potreste avere qualche malessere o allergie, se non vi riguardate a dovere.

Pesci – In amore, potreste non aver molta dimestichezza e commettere degli errori con la persona che ha catturato la vostra attenzione. Ciò che vi blocca è la vostra timidezza e la vostra incapacità di instaurare un dialogo. Purtroppo, è difficile farvi sciogliere e chi instaura un rapporto con voi non ha vita facile. Meglio esservi amici, la voglia di vendetta, a volte, supera di gran lunga il buon senso.

Se avete appena iniziato a lavorare e si presenta più complicato del previsto dovete cercare di ambientarvi e farvi amici i colleghi. Molti di voi hanno una salute cagionevole, quindi devono abbandonare stili di vita poco adatti al periodo che stiamo tutti vivendo. Cercate di ridimensionare le ambizioni e le aspettative sul vostro fisico.