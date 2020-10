Per il segno dell'Acquario, questo sarà un novembre 2020 molto proficuo sia per la fortuna che per l'amore. Ci saranno situazioni per cui si potranno fare progetti sostanziosi per il futuro con il proprio partner, ma anche degli incontri per i single che dovranno essere “esaminati” attentamente.

Il lavoro sarà anch'esso pieno di grandi affari e guadagni eccellenti, ma si dovrà fare attenzione alle parole che si utilizzeranno nelle conversazioni più accese.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il mese di novembre inerenti ai nati sotto il segno dell'Acquario.

Amore

Venere in Bilancia regalerà delle ottime prospettive amorose in modo esteso per tutti i segni di aria, e voi in quanto tali non farete eccezione.

Vivrete un periodo brillante e creativo per la sfera sentimentale, fatto innanzitutto di tenerezza e romanticismo, ma anche da risvolti passionali che probabilmente non avete tenuto molto in conto nelle ultime settimane.

Fare progetti con la persona amata si rivelerà essere molto più semplice e piacevole, anche perché avrete dalla vostra parte una sintonia solida come non la si vedeva da molto tempo.

Gli incontri saranno fortunati e proficui per i single. Si potrebbero incontrare persone che potranno essere attraenti non soltanto per i vostri occhi ma anche stimolanti per la vostra mente.

Lavoro

Venere e Marte saranno una combinazione che sicuramente vi regalerà delle soddisfazioni enormi. Se non fosse per questo Mercurio in quadratura avreste avuto un quadro letteralmente perfetto della vostra situazione professionale ma soprattutto affaristica.

Ad ogni modo, saprete dare il meglio di voi stessi anche nella quantità di lavoro svolto ma nemmeno gli aiuti esterni saranno da meno. Infatti la fortuna darà delle occasioni per poter avanzare di carriera, per trovare un lavoro che sia soddisfacente per le vostre esigenze. Tutto merito di Giove, e non solo di Venere: darà un ampio margine di buona sorte che vi farà evitare anche gli ostacoli.

Fortuna e salute

Sulla fortuna ci sarà da dire che sarà fra le migliori dell'autunno, in grado di regalarvi parecchie opportunità. Probabilmente il “punto debole” di questa situazione potrebbe verificarsi se non riuscirete a cogliere queste occasioni, quindi fate di tutto per poterle afferrare e sfruttare appieno.

Avrete anche il sostegno di Marte, ma spesso e volentieri potrebbe risultarvi alquanto altalenante e comunque non sempre al massimo sulla questione “salute” come potreste aspettarvi in un primo momento. Fate attività fisica, ma al tempo stesso evitate quanto più possibile un affaticamento troppo importante.