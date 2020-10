Per il segno del Cancro, questo novembre 2020 sarà diviso in due per quanto riguarda la sfera amorosa. Venere infatti sarà favorevole ai nati sotto questo segno soltanto per le prime due settimane, per il resto del mese Marte non contribuirà affatto alla sfera erotica.

Le probabilità di trovare lavoro e di essere produttivi nelle collaborazioni ed affari professionali saranno incentivate da questo splendido Mercurio presente favorevolmente per tutti i segni di acqua.

In basso, le previsioni dell'Oroscopo per il segno del Cancro.

Amore

Giorno 21 novembre sarà molto importante per la vostra condizione sentimentale, perché fino a questa data Venere avrà un pessimo aspetto astrologico per quanto riguarda il vostro segno.

Preparatevi dunque a qualche evento burrascoso che potrebbe portarvi soltanto ad una separazione definitiva e tormentata.

Per quanto riguarda i single, la decisione più saggia da prendere sarà quella di non avventurarvi in una storia d'amore, anche se questa presenterà presupposti abbastanza promettenti. Cercate di comprendere cosa sia realmente giusto per voi e per il vostro animo sensibile, ma soprattutto quale persona possa fare in modo da non ferirvi.

In famiglia l'atmosfera sarà molto più tranquilla, nonostante qualche momento di tensione.

Lavoro

Nella seconda settimana del mese di novembre, Mercurio arriverà nella costellazione dello Scorpione, anch'esso un segno di acqua. Ciò significa che si apriranno prospettive di trovare lavoro e di essere ottimali negli affari, di essere degli eccellenti persuasori perfettamente convincenti.

Forse ci saranno degli “incidenti di percorso” che potrebbero mettervi in crisi, ma saranno solo dei momenti passeggeri a cui non dovreste prestare troppa attenzione. Questi Giove e Saturno in opposizione potrebbero essere nocivi alla vostra carriera, ma non in modo esponenziale come potreste immaginare in un primo momento.

Difatti, negli ultimi giorni del mese ogni cosa si risolleverà, anche le occasioni di stringere accordi e pianificare investimenti più sostanziosi grazie al diminuire delle spese da sostenere.

Fortuna e salute

La fortuna purtroppo potrebbe esservi avversa, ma sarà in queste occasioni che dovrete dimostrare di che pasta siete fatti.

Evitate di essere pessimisti, di convertire ogni possibilità in una occasione con poche probabilità di riuscita. Marte potrebbe farvi accusare troppa stanchezza o una stanchezza troppo “anticipata”, cercate di reagire.