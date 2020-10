Per il segno del Leone, questo novembre 2020 regalerà una combinazione planetaria che sarà dalla parte dei sentimenti e delle emozioni. Purtroppo però sul lavoro questo potrebbe essere un mese diviso letteralmente in due, con la seconda parte che sarà molto più faticosa della prima e in cui Giove però darà una mano significativa per poter sfruttare appieno le novità.

A seguire, le previsioni astrologiche per il Leone per il mese di novembre.

Amore

La posizione rispettivamente di Marte nella costellazione dell'Ariete, dunque un segno di fuoco, e il sestile di Venere nella costellazione della Bilancia, costituiranno insieme una combinazione ottimale per le vostre vicende di stampo amoroso.

Romanticismo ed eros andranno sicuramente di pari passo nelle coppie già datate, mentre ci sarà un “mix” di desiderio e tenerezza per quelle relazioni che sono ancora in procinto di sbocciare.

Bisognerà fare attenzione soltanto dal giorno 20 novembre, perché sarà una data in cui l'intesa nelle relazioni potrebbe cominciare a scemare, mentre per quelle storie in cui il rapporto era già in crisi da tempo potrebbero arrivare le prime schermaglie significative.

Se avete intenzione di corteggiare qualcuno, potete riuscirci nelle prime due settimane, quando le condizioni astrologiche saranno favorevoli.

Lavoro

Fareste bene a sfruttare la prima settimana del mese lavorando e mettendo in pratica i progetti che avete in mente, perché dopo questo periodo breve ma particolarmente florido potrebbero subentrare problemi a causa della quadratura di Venere.

Successivamente, potreste non essere all'altezza di determinate situazioni in cui si richiederà uno spirito dialettico e un senso degli affari molto pronto e risoluto. Potreste avere difficoltà di relazione con i vostri colleghi, sia per qualche divergenza di intenti che per una vera e propria incomprensione di fondo che porterà a dei risultati decisamente deludenti.

Le opportunità di trovare lavoro saranno ridotte al minimo, ciononostante sarà consigliato di non demordere e di continuare ad inviare curriculum e dare sfoggio delle vostre abilità.

Fortuna e salute

Giove vi darà un ampio spettro di possibilità lavorative e professionali. Anche se avrete un periodo in cui ogni cosa andrà potenzialmente “storta”, non avrete problemi a risollevarvi in fretta e di ricominciare a camminare dritti per la vostra strada.

Marte dal canto suo, oltre a darvi energie erotiche sul piano della passionalità, sarà determinante per la vostra grinta sul posto di lavoro. Evitate di "consumarle" per questioni che hanno una rilevanza molto scarsa.