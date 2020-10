Per il segno dello Scorpione, novembre 2020 sarà un mese in cui si riusciranno finalmente a collezionare successi, con ottimi guadagni e con una sintonia fra colleghi quasi inedita.

Bisognerà essere molto prudenti in amore per una posizione di Venere quasi avversa ai nati di questo segno, ma si troveranno dei punti di contatto verso la fine di questo periodo mensile così travagliato.

In seguito, le previsioni dell'oroscopo per il mese di novembre inerenti al segno dello Scorpione.

Amore

Prestate molta attenzione alla vostra relazione amorosa se non volete vederla giungere alla sua conclusione. Venere sarà favorevole al vostro segno solamente verso la fine del mese, ovvero quando ci potrebbero essere in accumulo troppi dissapori per poter riuscire a proseguire la storia d'amore attuale.

Cercate di non litigare, di essere accondiscendenti, di non creare una sorta di “trambusto” tale da indurre la coppia a sfaldarsi. Solo negli ultimi giorni avvertirete le cose volgere in meglio.

Per i single non sarà affatto un periodo florido per fare conoscenze potenzialmente amorose e sentimentali. Concentrarvi quindi sulle amicizie svilupperà meno delusioni rispetto ad un puro coinvolgimento di stampo emozionale ed erotico. Anche la situazione in ambito familiare sarà tutto sommato serena e appagante.

Lavoro

Fra il giorno 10 e il giorno 11 del mese arriverà il pianeta Mercurio nel vostro segno per darvi una sferzata di novità sul campo professionale e a conferirvi un entusiasmo nuovo, che vi farà fare più affari e in modo decisamente migliore.

Sarà quindi un lungo periodo di successi e di guadagni, anche se non sempre riuscirete a raggiungere la cifra desiderata.

Nei rapporti con i colleghi ci sarà una affinità maggiore, e verranno lasciate da parte eventuali discussioni che potrebbero dividervi di nuovo dalla vostra squadra collaborativa.

Sarà una opportunità unica per trovare lavoro prima che l'anno si concluda e per fare esami in ambito scolastico o universitario.

Sicuramente avrete il successo a portata di mano.

Fortuna e salute

Giove compenserà appieno le mancanze che Venere questo mese potrebbe pericolosamente arrecarvi, perciò non temete nel sviluppare idee forse un po' troppo audaci e che potrebbero creare dei presupposti che potrebbero “remare” contro di voi.

Effettivamente, qualcosa che vi sarà avversa, sarà la salute e le energie che potrebbero non essere molte e portarvi alla stanchezza prima che possiate accorgervene.

Dovrete prendervi ogni istante disponibile per poter rilassarvi quanto più possibile e lasciare che lo stress vi scivoli via come se niente fosse.