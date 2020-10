Da lunedì 2 a domenica 8 novembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita del Toro - dove staziona Urano - al segno del Leone, mentre Giove, Plutone e Saturno sosteranno in Capricorno. Mercurio assieme a Venere permarranno in Bilancia, così come Marte proseguirà il moto in Ariete. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile in Pesci come il Sole resterà nel domicilio dello Scorpione.

Oroscopo settimanale favorevole per Gemelli e Leone, meno entusiasmante per Ariete e Sagittario.

Ariete frustrata

Ariete: frustrati. Da martedì Mercurio opposto tornerà in moto diretto congiungendosi con Venere, e ciò potrebbe porre l'accento su tutto ciò che non gira come vorrebbero i nati Ariete, sia nelle questioni sentimentali che professionali.

Sino al 6 novembre, inoltre, le posizioni lunari poco benevole renderanno tale frustrazione nativa ancora più pressante.

Toro: lavoro sottotono. Le faccende lavorative di casa Toro dovranno, con ogni probabilità, fare i conti con una settimana tutt'altro che conciliante, specialmente il 3 e 4 novembre quando risultati e guadagni parranno giungere col contagocce.

Gemelli: stacanovisti. La stanchezza sarà presumibilmente bandita dal vocabolario nativo in questi sette giorni novembrini, dove la spinta propulsiva della Luna sui loro gradi, in onda martedì e mercoledì, li renderà stacanovisti sul fronte lavorativo. Weekend dove, invece, potranno dimostrare con estrema naturalezza i loro sentimenti al partner, grazie a Venere che li allieterà dalla Bilancia.

Cancro: in crescendo. Sino alla mattina di giovedì la settimana nativa sembrerà avanzare sui binari della routine, mentre dal pomeriggio del 5 novembre in poi i nati Cancro potranno, con ogni probabilità, dedicare all'amato bene le giuste e meritate attenzioni.

Lavoro top per il Leone

Leone: lavoro top.

Venere e Mercurio nell'affine Bilancia faranno sfacciatamente il tifo per il secondo segno di Fuoco per questi sette giorni, ed i migliori risultati, soprattutto economici, i nativi potranno presumibilmente raggiungerli nel weekend, il che gli fornirà un'iniezione di entusiasmo verso il prossimo futuro professionale.

Vergine: poco lucidi. Eccezion fatta per la serena giornata di lunedì, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero dover fare i conti con un appannamento d'intenti e idee, soprattutto in amore dove alcuni punti fermi sembreranno iniziare a scricchiolare.

Bilancia: straniti. Un comportamento sopra le righe o un'esternazione fuori luogo proveniente da un membro del nucleo famigliare lascerà, c'è da scommetterci, perplessi i nati Bilancia che dovranno attendere sabato e domenica per cimentarsi in un costruttivo chiarimento a riguardo con le persone interessate.

Scorpione: affabili. Il trigono che si formerà tra il Sole sui loro gradi e Nettuno retrogrado in Pesci renderà probabilmente i nati Scorpione più affabili del solito nelle faccende professionali, ed i rapporti coi capi ne trarranno giovamento.

Il 5 e 6 novembre, invece, ritroveranno la verve sotto le lenzuola.

Amore sottotono per il Capricorno

Sagittario: impazienti. Trovare la quadra lavorativa in questi sette giorni potrebbe essere una chimera in casa Sagittario, a fronte di ciò i nativi peccheranno d'impazienza quando, invece, dovrebbero assumere un mood lungimirante evitando qualsiasi colpo di testa.

Capricorno: amore sottotono. Le angosce e le problematiche legate all'ambiente professionale avranno buone chance di essere riversate dal terzo segno di Terra nel menàge amoroso, con probabili nervosismi e musi lunghi al seguito. Nel weekend, però, il partner sarà esausto del loro comportamento ed una litigata dai toni accesi potrebbe minare la stabilità del rapporto d'amore in essere.

Acquario: acquisti. Le giornate centrali di questa settimana di novembre vedranno, con ogni probabilità, i nati sotto il segno dell'Acquario concedersi un acquisto dispendioso ma estremamente gratificante, come l'ultimo modello del loro telefonino preferito.

Pesci: cambio look. Da giovedì in poi i nati Pesci potrebbero virare le loro attenzioni verso la cura del corpo, dedicando parecchio tempo tra estetisti e parrucchieri perché la voglia di ammodernare anche il look, più pressante sabato e domenica, si farà spazio quando la settimana starà volgendo al termine.