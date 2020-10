L'Oroscopo di martedì 13 ottobre avrà in serbo molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra gli aspetti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura a Giove e in quadratura a Plutone, Mercurio si troverà in opposizione a Urano, Venere sarà in trigono a Urano e Marte in quadratura a Giove.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 13 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 13 ottobre: Toro soddisfatto, nervosismo per i Gemelli

Ariete: sarete alla ricerca di attenzioni continue. Non sopporterete di essere ignorati o lasciati indietro. Nelle discussioni, vorrete avere sempre l’ultima parola e pretenderete di avere ragione a ogni costo. Questo atteggiamento potrebbe creare delle incomprensioni all'interno delle vostre relazioni sociali. Le previsioni zodiacali del 13 ottobre consigliano di provare a sostituirlo con un comportamento più aperto e tollerante. Dietro a ogni pensiero e azione c'è una causa, vi basterà scovarla per risolvere il problema alla radice.

Toro: finalmente, la vostra tenacia porterà dei risultati. Dopo impegno, arrabbiature e piccole battute d'arresto, potrete godere del frutto del vostro lavoro.

Non vi accontenterete, però, di gongolare seduti sul divano, avrete voglia di condividere la vostra felicità con qualcuno. Ottimismo e allegria daranno vita a un'atmosfera esuberante che metterà tutti di cattivo umore. Forse, qualcuno, invidioso dei vostri successi potrebbe diffondere qualche maldicenza su di voi.

Il sorriso sarà l'arma migliore per affrontare queste situazioni.

Gemelli: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. Non riuscirete a tenere a bada il vostro nervosismo e ogni azione vi sembrerà insormontabile. Avrete voglia di sostituire l'intensa giornata lavorativa che avrete davanti con qualche altra ora di sonno, ma non sarà possibile.

Una buona colazione, una doccia calda e il vostro abbigliamento preferito vi aiuteranno a tornare di buon umore. Potrebbe accadere qualcosa che metterà a dura prova la vostra visione del mondo: ponderate, con attenzione, le scelte che prenderete!

Cancro: farete il pieno di energia, ma non riuscirete a incanalarla nel modo giusto. Vi renderete conto di essere impegnati su troppi fronti e di non poter gestire tutto. Avrete bisogno di scegliere una direzione e di seguirla senza ripensamenti. Stilare una lista dei pro e dei contro potrebbe esservi di grande aiuto. L'ultima parola, però, spetterà solo al vostro istinto. L'ignoto e l'incertezza potranno incutervi paura, ma non ci sarà niente che non potrete affrontare con una buona dose di ottimismo e determinazione.

Oroscopo del 13 ottobre: Vergine esigente, Bilancia in tumulto

Leone: avvertirete il bisogno di ignorare alcuni aspetti della vostra vita. Vorrete prendervi una pausa da ciò che vi fa soffrire, ma quando il dolore proviene da persone reali non è facile prendere una decisione. Le previsioni zodiacali del 13 ottobre consigliano di affrontare la situazione tramite il dialogo. Un atteggiamento pacato e aperto al confronto metterà a suo agio l'interlocutore. Però, se vi accorgerete di sprecare solo fiato e tempo, il percorso da intraprendere potrebbe essere un altro.

Vergine: tenderete a essere molto precisi nelle mansioni che svolgerete e pretenderete la stessa cura per i dettagli anche dagli altri.

Non riuscirete a passare sopra a determinate cose perché le considererete una mancanza di rispetto. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a sciogliervi un po'. Un atteggiamento troppo rigido, oltre ad allontanare le persone, potrebbe farvi chiudere ancora di più in voi stessi. Se concederete spazio alle emozioni, esse non mancheranno.

Bilancia: dall'esterno, apparirete come persone equilibrate e decise, però, dentro di voi, si agiterà un mare in tempesta. Verrete travolti da sentimenti contrapposti. Non saprete come comportarvi con il partner e non troverete il coraggio per selezionare, con cura, le vostre amicizie. Verso la fine della giornata, un piccolo spiraglio di luce si affaccerà alla vostra finestra.

Potrete ripartire da lì per dare ordine alla vostra vita. I consigli di una persona speciale saranno in grado di fare la differenza.

Scorpione: il vostro animo sarà tenebroso come il cielo all'esterno. Verrete travolti da pensieri negativi e da un forte senso di nostalgia. Cercherete di mitigarlo con la visione di vecchie fotografie, ma non avrete molti risultati. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di concentrarvi sul presente. Se vi manterrete attivi e non darete ascolto ai timori, tutto andrà per il meglio. L'amore sarà il motore che vi spingerà ad andare avanti e a mettervi in gioco, ma dovrete contare soprattutto su voi stessi.

Previsioni zodiacali del 13 ottobre: cambiamenti per il Sagittario, Capricorno preda della passione

Sagittario: si dice che si riesca quasi a sentire il momento in cui tutto sta per cambiare, ma questo non sarà il vostro caso. Vi renderete conto di essere molto vicini alla realizzazione del vostro sogno. Dopo tanto lavoro, quasi non speravate più di riuscire a trasformarlo in realtà. Starà a voi compiere gli ultimi sforzi per iniziare una nuova vita. Forse, non tutto sarà rosa e fiori, ma nessuno potrà togliervi le soddisfazioni di aver dato prova di voi stessi. Ci saranno cambiamenti positivi anche in amore.

Capricorno: l'amore busserà con prepotenza alla vostra porta. Vi travolgerà con un'ondata di sentimenti positivi e indescrivibili.

Avrete quasi paura a lasciarvi andare perché temerete che tutto ciò possa scoppiare come una bolla di sapone. L'istinto vi dirà di gettarvi a capofitto in questa situazione, ma la vostra mente cercherà di metterà un freno a questo irrefrenabile vortice. La cosa migliore sarà godervi il momento, ma senza permettere al partner di calpestare il vostro cuore. Se per voi ci sarà un futuro, i segnali non tarderanno ad arrivare.

Acquario: vorreste essere i protagonisti di una dolce commedia romantica, dove, nonostante complicazioni ed equivoci, trionfa l'amore. Purtroppo, la realtà è ben diversa. Dovrete scontrarvi con i capricci del vostro partner e, forse, non riuscirete a mantenere il sangue freddo necessario.

Vorrete una relazione più serena e partecipativa. Per cercare di non pensare alla vostra vita di coppia, vi concentrerete sul lavoro. Almeno in parte, tutto questo impegno servirà allo scopo.

Pesci: deciderete di pensare solo al vostro benessere. Per troppo tempo, vi siete prodigati per gli altri senza avere nulla in cambio. Sentirete il bisogno di cambiare strada e di concedervi qualche sfizio in più. Le previsioni zodiacali del 13 ottobre consigliano, però, di non alterare il vostro carattere: la generosità, seppur non corrisposta, porta sempre a qualcosa di buono. La disponibilità verso il prossimo potrà aprirvi percorsi inaspettati che, in un altro momento, mai avreste immaginato.