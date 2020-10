Questa seconda giornata della settimana potrebbe rivelarsi piccante per il Sagittario, trasgressivo e passionale. Le stelle proteggono il Leone, che, soprattutto per quanto riguarda la sfera economica, potrebbe ricevere delle novità e sbloccare alcune situazioni vantaggiose. Capricorno malinconico, preoccupazioni per i Gemelli. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 13 ottobre 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 13 ottobre 2020 per tutti i segni

Ariete: giornata vantaggiosa per la sfera lavorativa e gli affari, potrebbero infatti sbloccarsi delle situazioni interessanti che permetteranno al segno di compiere dei passi in avanti.

Meglio il fisico. C'è serenità in amore.

Toro: la settimana è iniziata con delle incomprensioni per il segno, ma ora ogni cosa torna a suo posto. La mattinata inizierà con dei chiarimenti, che non riguardano solo il rapporto con gli altri, ma anche quello con sé stessi. Fare pace con il vostro io è necessario per una buona gestione dei rapporti sentimentali ed interpersonali.

Gemelli: questa giornata potrebbe portare delle preoccupazioni all'interno della sfera familiare. Il coniuge e la famiglia hanno bisogno di voi, mettete da parte gli impegni e le questioni lavorative e concentratevi su di loro.

Cancro: sono 24 ore splendenti e positive, c'è energia, grinta e voglia di fare. In amore e nei rapporti di coppia torna l'armonia e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Rivali nel lavoro.

Leone: quella di martedì 13 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata molto vantaggiosa per il segno, che potrebbe riscuotere una somma in denaro, ricevere un rimborso o sbloccare alcune situazioni bancarie. Le stelle proteggono l'amore e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: il fascino di Venere non smette di illuminare il segno, non è solo la vita sentimentale a trarre vantaggio dalla stella dell'amore, ma anche quella lavorativa, su cui in questo momento il pianeta si concentra maggiormente.

È il momento di agire, avanzare delle proposte o accettare nuovi incarichi, anche all'estero.

Bilancia: questa giornata potrebbe iniziare con delle preoccupazioni, qualcosa potrebbe andare storto e rovinare i vostri progetti. Il consiglio delle stelle è quello di non chiudersi in sé stessi, parlare dei problemi è l'unico modo per risolverli.

Scorpione: quella di martedì 13 ottobre potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove qualcuno potrebbe cercare di ostacolarvi. Le stelle consigliano di cercare degli alleati, è quello di cui avete bisogno ora. Bene l'amore.

Sagittario: la settimana è iniziata con un forte desiderio di novità e trasgressione anche anche durante questa giornata avrà la meglio sul segno e i suoi istinti. E' un ottimo momento per i single e per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita, le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Capricorno: potrebbero essere 24 ore malinconiche per il segno. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto a coloro i quali vivono una relazione a distanza o abitano all'estero.

Questi potrebbero sentirsi un po' giù di morale ed essere tentati dal gettare la spugna, ma per fortuna si tratta solo di un momento no. Recupero nelle prossime giornate.

Acquario: l'oroscopo consiglia di tenere gli occhi ben aperti durante questa giornata. Chi ha delle questioni lavorative o bancarie da chiarire, farebbe bene a proteggersi da eventuali imbrogli. Tensione in amore.

Pesci: potrebbe essere una giornata sottotono. Questo è un segno che si lascia molto influenzare dai giudizi altrui e durante la giornata di martedì 13 il peso dei pettegolezzi potrebbe accumulare un po' di tensione, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Armonia in amore.