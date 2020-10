L'Oroscopo di venerdì 30 ottobre sarà caratterizzato da tante sorprese e novità. La vita amorosa di alcuni segni sarà pronta a decollare, mentre altri saranno concentrati più sui successi lavorativi. Nella volta celeste de 30 ottobre, fra gli aspetti planetari principali sarà possibile osservare la congiunzione tra Luna e Marte, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in opposizione a Urano, la Luna in quadratura a Giove e Mercurio in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 30 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni di venerdì 30 ottobre: Toro severo, Cancro affascinante

Ariete: vi renderete conto di aver trascurato i vostri hobby. Il lavoro e la relazione con il partner, infatti, vi hanno portato via tempo ed energie! L'oroscopo suggerisce di ritagliarvi un piccolo momento quotidiano per mettervi in contatto con il vostro io più profondo. Andate alla ricerca dei vostri sogni, aspirazioni, passioni e date il via a una nuova strategia organizzativa. Per non trascurare la persona amata, potreste provare a coinvolgerla nelle vostre attività.

Toro: il rapporto di coppia subirà una piccola deviazione. Vi sembrerà di non riuscire a trovare un punto d'incontro con il partner e avrete molte cose da puntualizzare.

Forse, sarete un po' troppo severi con la persona amata perché andrete alla ricerca della perfezione. Le previsioni astrologiche del 30 ottobre consigliano di mantenere la calma e di agire guidati dalla razionalità. Ben presto, questo nervosismo lascerà spazio a una serenità del tutto inaspettata.

Gemelli: anche se in genere tendente a non lasciarvi andare alle preoccupazioni, questa giornata sarà particolarmente impegnativa per voi.

Avrete paura di non essere all'altezza delle aspettative degli altri, vi impegnerete molto, ma non sarete soddisfatti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di pensare prima ai vostri desideri e di non preoccuparvi di deludere i vostri cari. Alterare il percorso scelto a favore di decisioni non volute potrebbe causarvi nervosismo e mancanza di autostima.

Cancro: sarete molto affascinanti agli occhi del partner. Sprigionerete un'energia positiva e travolgente che, senza dubbio, coinvolgerà tutti quelli che vi saranno vicini. Vi darete da fare per portare a termine i vostri impegni quotidiani, ma qualche imprevisto potrebbe limitare il vostro raggio d'azione. L'oroscopo di domani consiglia di non arrendervi. Se vi impegnerete, potrete trovare delle strategie utili per superare i diversi ostacoli. Gli amici saranno ottimi consiglieri.

Previsioni zodiacali di venerdì 30 ottobre: Leone talentuoso, Scorpione creativo

Leone: avrete molti talenti da poter sfruttare, ma la paura del fallimento potrebbe causarvi una battuta d'arresto. Preferirete solcare acque conosciute piuttosto che imbarcarvi in nuove avventure.

Per fortuna, una persona a voi vicina cercherà di spronarvi al massimo. Vi darà i consigli giusti e saprà come modulare i lati più spigolosi del vostro carattere. L'oroscopo consiglia di mettere da parte l'orgoglio e di seguire i desideri del vostro cuore.

Vergine: tenderete ad assumere un atteggiamento difensivo verso le persone amate. Non accetterete critiche, neanche quelle fatte a fin di bene! Preferirete rimanere sulle vostre posizioni e trascorrere del tempo da soli. I rapporti con i colleghi diventeranno più complessi del previsto. Dovrete sgomitare per farvi spazio sul posto di lavoro, ma attenzione a non esagerare. L'oroscopo suggerisce di provare a mantenere l'armonia perché meschinità e dispetti sono all'ordine del giorno.

Bilancia: l'amore andrà a gonfie vele, ma questo aspetto della vostra vita non sarà sufficienti per rendervi felici. Tenderete a concentrarvi sulla situazione economica e sulle strategie per poterla migliorare. Vi renderete conto di avere molte uscite, soprattutto legate alla gestione della casa e alle bollette. Risparmiare sulle piccole cose non necessarie potrebbe essere d'aiuto! Attenzione, però, a non privarvi di tutti gli sfizi perché ciò potrebbe avvilire il vostro umore.

Scorpione: le vostre mani avranno un potere creativo non indifferente. Sarete in grado di accedere all'arte a vostro piacimento. Vi impegnerete per creare qualcosa di bello, ma invidia e gelosie potrebbero crearvi delle piccole difficoltà emotive.

L'oroscopo suggerisce di allontanare persone troppo insistenti o particolarmente interessate ai vostri segreti. Ci sarà chi cercherà di nascondersi sotto mentite spoglie, ma la vostra perspicacia vi aiuterà a scovarle.

Astrologia del 30 ottobre: novità per Scorpione, Acquario sportivo

Sagittario: questo 30 ottobre presenterà tante novità per il vostro segno. L'amore potrebbe tornare a bussare alla vostra porta e potreste avere delle ottime idee da sfruttare sul lavoro. L'oroscopo, però, suggerisce di selezionare le cose a cui prestare la vostra attenzione. Mettere troppa carne al fuoco, infatti, potrebbe essere controproducente. Il legame con un animale domestico vi riempirà il cuore di gioia perché contribuirà, positivamente, alle vostre emozioni.

Capricorno: questo venerdì ruoterà attorno all'amore per il partner! Sarete entusiasti di passare del tempo in sua compagnia e cercherete di organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. La persona amata potrebbe chiedervi il vostro supporto emotivo. Forse, avrete solo voglia di godere della dolce atmosfera romantica, ma sarà importantissimo fargli sentire la vostra presenza. Il lavoro sarà caratterizzato da alti e bassi e, per il momento, non ci saranno novità in vista.

Acquario: avrete voglia di rimettervi in forma e di curare maggiormente il vostro aspetto fisico. Vaglierete la lista dei vari sport da poter praticare. Preferirete attività solitarie e praticabili anche all'aperto. Non si tratterà di vanità, ma di benessere personale.

Queste attività, infatti, vi permetteranno di sentirvi più sicuri di voi stessi e quindi di migliorare le vostre relazioni sociali. Il partner potrebbe dedicarvi parole colme d'amore e d'affetto: apprezzerete molto queste tenerezze.

Pesci: la paura di soffrire vi spingerà a essere molto freddi nei confronti delle persone che vi circonderanno. Il muro che ergerete, però, non fa altro che farvi sentire soli e trascurati. L'oroscopo suggerisce di frequentare persone positive e cariche d'amore. Se riuscirete a ritrovare la fiducia verso il prossimo, vi sentirete molto meglio con voi stessi! Sul lavoro sarete creativi e pronti a dimostrare la vostra determinazione. Se manterrete questa linea, i risultati non tarderanno ad arrivare.